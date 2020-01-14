全試過才算麥粉！麥當勞6大「隱藏版創意吃法」 竟吃得到韓式炸雞、義式冰淇淋

平常想吃快餐時，速食店的巨頭之一「麥當勞」總在選項清單里。而網路上一直流傳著各種隱藏版創意吃法，除了最經典的薯條沾冰淇淋，還有很多神級吃法，絕對值得大家挑戰看看！

麥當勞。 記者黃惠玲／攝影 分享 facebook

韓式炸雞：炸雞＋2包番茄醬＋1包糖

雖然麥當勞不是炸雞店，但如果吃膩了原味炸雞，絕對讓餐點味道升級！只需要跟店員要一個紙袋，放入3-4塊炸雞，加入2-3包番茄醬及砂糖包，再握起紙袋大力搖，簡易版韓式炸雞變身成功！如果想更簡易一點，就是混好番茄醬和砂糖，直接沾炸雞吃即可！

義式雞薯：雞米花＋薯條＋2包黑胡椒＋1包白砂糖

除了韓式，竟然還可自製義式！這款吃法搭配雞米花和薯條，加入多量的黑胡椒增加香味，再讓砂糖中和胡椒辣味，異常和諧的新口味該不會未來會發展成品項吧！

圖／取自麥當勞FB粉絲團 分享 facebook

甜鹹新組合：去鹽薯條＋蘋果派

薯條可是快餐的靈魂角色，如今又新增創意吃法！將熱騰騰的蘋果派咬出一個口，再把薯條塞進去。神奇的是，越塞越多，口感越多層，味道越濃郁，直接幫你中和單吃蘋果餡的甜膩感。

麥當勞冰火二重奏：蘋果派＋冰炫風

熱呼呼的蘋果派，半插在冰炫風裡面，再用湯匙拌一拌，冰與火的結合就像冰淇淋加薯條的升級版！

麥當勞版可爾必思：雪碧＋奶球

吃快餐當然要搭配碳酸飲料，但有人試過把奶精加入雪碧，結果意外順口，喝起來還有點像可爾必思！只需要加2顆奶球，自製飲料瞬間登場！

麥當勞義式冰淇淋：熱美式＋冰淇淋

平凡的熱美式，加上蛋捲冰淇淋，一冷一熱、一苦一甜，就可以打造一杯高級的AFFOGATO！快餐界的高級甜品，趕快輕鬆做起來！

將這些秘密配方記起來，下次去吃麥當勞，餐點、甜品全都直接美味升級啦！麥粉還不吃爆嗎？

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