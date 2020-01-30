上班族媽媽+小資族天堂！北中南「黃昏市場」銅板美食多 晚下班也能幫晚餐加菜

現代雙薪家庭居多，有小孩但需要工作的家長們，早上可能來不及買菜，下班後也可能沒時間好好煮晚餐。除了叫外賣，也有許多人會到附近的黃昏市場，不論生鮮、熟食都應有盡有，省時之餘也較為平價。今天就來為大家簡單介紹，北中南有哪些地方可以成為未來家裡的下廚幫手。

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｜北部：虎林街黃昏市場｜

虎林街黃昏市場靠近捷運站，交通便利，是下班採購的好去處。其中，「東加炸雞」屬於熱門的攤位。主要有雞翅、雞腿、腿排、花枝丸等，除了在地人好評，價格低廉又美味也吸引不少饕客特別前去。

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虎林街黃昏市場

地址：台北市信義區松山路348巷14-2號（捷運永春站5號出口）

市場營業時間：3:00pm-8:00pm

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｜中部：北平黃昏市場｜

台中的北平黃昏市場有許多現炒攤位，方便家庭主婦購買現成熟食。而去年爆紅的「朝日鵝」，售賣現切鵝肉、烤鴨、油雞，因食材新鮮且CP值高，口碑非常好，但每日限量，售完的話就只好等隔天啦。

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北平黃昏市場

地址：台中市北區北平路二段165號

市場營業時間：3:00pm-8:00pm

｜南部：歸仁黃昏市場｜

歸仁黃昏市場裡有許多人氣美食，伊都比炸雞、王樓粿品以及阿卿古早味油飯都備受喜愛。也有許多攤位販售各式家庭料理，適合媽媽們及小資族買回去加菜。

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歸仁黃昏市場

地址：台南市歸仁區民權北路

市場營業時間：3:00pm-8:00pm

除了這些，也可趕快查查家裡附近還有哪些隱藏的黃昏市場，走過路過不要錯過去挖美食，成功的話未來晚餐就不用愁啦！

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