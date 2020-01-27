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卡通鼠界之最！盤點全台3大最夯明星鼠 好市多「巨大倉鼠」也上榜！

2020-01-27 09:00聯合新聞網 旅遊美食綜合報導

2020迎來金鼠年，作為當年生肖的老鼠自然成了各大活動設計、產品及食物造型的原型，許多年度盛事也都會以老鼠為吉祥物。在卡通鼠界裡，有原本就發光發熱的鼠前輩，最近也多了個超萌新星，今天就來為大家介紹台灣人最喜愛的鼠界三巨頭！

迪士尼首度發行全球限量「2020鼠於你紀念幣」，超級限定全球僅1680枚。 圖...
迪士尼首度發行全球限量「2020鼠於你紀念幣」，超級限定全球僅1680枚。 圖／台灣華特迪士尼提供
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最國際化：米奇老鼠

米老鼠絕對是卡通鼠界的國際巨星！作為迪士尼當紅小生，搭配米妮好夥伴，吸睛又吸金！不需要出國，在本地就可以買到各種聯名系列，相關設計也隨處都可見，就連餐點也少不了它可愛的模樣。米奇控還不站出來嗎？

圖／IG@wang_pei___授權
圖／IG@wang_pei___授權
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BAC與迪士尼合作推出「米奇手工曲奇餅乾」。圖／BAC授權
BAC與迪士尼合作推出「米奇手工曲奇餅乾」。圖／BAC授權
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最機靈：湯姆貓與傑利鼠（Tom&Jerry）

不論什麼年紀，多少都會對超卡哇伊的傑利鼠有印象。華納兄弟旗下卡通《湯姆貓與傑利鼠》中的Jerry老鼠以機智聞名，鼠年當道，就更加熱門啦，直接跨足時尚、美容界，成為包裝的新寵兒，未來其他聯名更是指日可待。

2020年ETUDE HOUSE請來「湯姆貓與傑利鼠（TOM and JERRY...
2020年ETUDE HOUSE請來「湯姆貓與傑利鼠（TOM and JERRY）」，推出「LUCKY TOGETHER」新年聯名系列。圖／ETUDE HOUSE提供
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最親民：好市多巨大倉鼠

網友在好市多社團分享倉鼠布偶，掀起網友一陣暴動。圖擷自Costco好市多 商品經...
網友在好市多社團分享倉鼠布偶，掀起網友一陣暴動。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
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好市多巨大倉鼠娃娃，去年年底爆紅。可愛的模樣加上新台幣八百元內就能入手，被網友列為必買清單，實屬一隻長得又萌CP值又高的好鼠！雖然非純種的老鼠，但鼠界一家親，這麼親民的模樣，作為熱潮主角妥妥的！

高人氣明星鼠個個有特色，難怪不分男女老少，都不得不敗在他們的可愛模樣之下啊。

倉鼠擺在結帳台上，看起來就像它在排隊等待結帳一樣。圖／取自Costco好市多 商...
倉鼠擺在結帳台上，看起來就像它在排隊等待結帳一樣。圖／取自Costco好市多 商品經驗老實說
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