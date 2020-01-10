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蘇花公路最美星巴克！絕美屋脊式「花蓮和平門市」開幕，背山面海超愜意

2020-01-10 00:22聯合新聞網 文／陳信儒

圖／星巴克
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星巴克特色門市再加1！近年來星巴克積極拓展特色門市，去年底打造全台首座鐘樓門市，華麗又充滿濃厚歐洲風情的商場規劃一開幕就吸引遊客朝聖，這回再推展現工業風格的門市「花蓮和平門市」，是繼2018年年底花蓮洄瀾星巴克貨櫃屋門市後，花蓮再添一家全新特色門市。
圖／星巴克
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星巴克花蓮和平門市位於「台泥開放生態循環工廠 台泥DAKA」內，已於1月9日正式開幕，除了位處蘇花改公路通車後的必經之處，背山面海的地理環境優勢更添愜意，提供往返蘇澳花蓮的遊客一處靜謐的空間。

圖／星巴克
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嶄新門市的外觀融入園區設計，以銅色系金屬代表陽光溫暖色系融合冷色系水泥質感的採光屋頂，及大面的落地玻璃，彰顯出花蓮沈穩又帶有一絲溫暖的氣息。走進門市，主體的中島吧台，以呼應建物外觀的屋脊式格柵修飾挑高空間，除傳遞出花蓮在地的山岸風景，屋脊也代表著家的意象。

圖／星巴克
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門市內的artwork牆面，則以別具特色的水泥板為主體，搭配手繪的山與海意象壁畫，呼應花蓮和平門市座落於「台泥開放生態循環工廠-台泥DAKA」內，背山面海的獨特風景。值得注意的是，星巴克花蓮和平門市同時也為全台第二家導入bake-in新鮮現烤專案的門市，讓旅人們能以一杯咖啡搭配現烤糕點，享受花蓮山岸美景的美好時光。

星巴克花蓮和平門市

地址：花蓮縣秀林鄉和平263號

電話：03-8682369

營業時間：週一至週日 9:00～20:00

優惠活動

優惠一

2020/1/9起，凡於星巴克花蓮和平門市憑單筆滿600元發票，即可獲得星巴克方巾組乙組；憑單筆消費滿1200元發票，即可獲得旅行袋四件組乙組。

註：單筆發票僅限兌換乙個(組)，恕不累送；數量有限，送完為止。

優惠二

2020/1/9~2020/2/29，活動期間於星巴克花蓮和平門市購買一起趣太魯閣馬克杯，即免費招待中杯那堤乙杯。

1.招待飲品須現場領取。

2.商品數量有限，售完為止。

優惠三

2020/1/10~2020/2/29，活動期間凡憑台泥員工證/識別證件，即可至星巴克花蓮和平門市享點購兩杯口味/容量/冰熱皆一致的飲料，第二杯半價優惠。

星巴克歐洲貨櫃屋美景咖啡

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