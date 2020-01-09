獨特「辣味巧克力」顛覆甜點想象！全聯X馬辣火鍋聯名麻辣蛋糕1/10開賣

喜歡吃甜點的朋友，應該對全聯熱門甜品系列不陌生，但即將推出的新品絕對推翻你對甜點的想象！2020全聯甜品聯名系列第三彈，選擇與台灣連鎖火鍋名店「馬辣」聯手，在1/10至2/6推出2款麻辣甜點，挑戰大家味蕾。

全聯推出2款麻辣口味的巧克力蛋糕，皆運用馬辣的麻辣調味油製成。圖／擷取自全聯福利中心官方IG @pxmart 分享 facebook

全聯旗下甜點自有品牌We Sweet，這次首度與麻辣鍋吃到飽餐廳「馬辣」合作，運用馬辣的麻辣調味油，製成麻辣口味的巧克力蛋糕。新品「麻辣邦特蛋糕」和「麻辣巧克力蛋糕」，價格皆在百元之內，算是讓嘗鮮者較無負擔的價位。

特別的創意口味也引起網友討論，興奮表示：「好刺激，第一次看到麻辣口味的巧克力」、「好奇妙的口感」。還有人留言詢問：「下次考慮芥末嗎？」官方小編打趣回應附和，表示如果有人買就可以考慮，看來更多獵奇的口味也是指日可待。

除了口感獨特的麻辣口味，備受好評的Hersheys系列及OREO系列紅絲絨版也仍在限定期間中，甜點控還不衝一波嗎？

We Sweet麻辣邦特蛋糕99元。圖／全聯提供 分享 facebook We Sweet紅絲絨布朗尼蛋糕販售期間為1/3-2/6。圖／全聯提供 分享 facebook

2020全聯首波期間限定聯名系列資訊：

We Sweet x 馬辣嗆辣聯名

販售時間：1/10 - 2/6

We Sweet x OREO聯名系列

販售時間：1/3 - 2/6

We Sweet x HERSHEY’S第二波

販售時間：1/3 - 1/16

延伸閱讀：

．台灣也吃得到「肯德基炸雞皮」了！官方回應預計13號開賣

．「涮乃葉」火鍋到底多好吃？網曝：咖喱飯才是本體！遠百信義A13還有獨家壽司吃到飽