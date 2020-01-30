好吃到不許嚇呆！ 豬眼睛、豬牙齦.. 內行人才懂的道地手工老店美味

敢自稱什麼台灣小菜沒吃過，即使一雙眼睛瞪著你也面不改色嗎？ 想起日前美食小編和同事們聊起什麼小吃敢吃、不敢吃，一句「豬眼睛吃過沒，好吃耶～」頓時嚇歪了眾同事們，紛紛詢問是什麼滋味、哪裡吃得到呀？ 現在就認真為大家介紹這道不時見的「豬眼睛」，多半可能隱身在一些在地小吃攤、黑白切麵店等的小菜裡。

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當您來到小吃攤，有豬肉料理當「副產品」小菜販賣時，可以問問老闆是否有賣「豬眼睛」，這道無論看起來或聽起來都帶點恐怖心理的滷小菜，實際上吃過的都表示不可怕、還很美味呢！仔細來說，眼筋帶肉的地方口感吃起來跟魚的臉頰肉一樣特別嫩，而眼球帶著Q度，嚐起來的口感滋味很不錯。

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為大家推薦一家「半坪屋50年手工糯米腸」，來到淡水老街不再只是吃阿給，「半坪」糯米腸小店座位只有攤位前的3、4個，不過絡繹不絕來買的人潮大部分則是以外帶為主，除了以手工糯米腸為首，店裡舉凡各式「豬」料理，都深獲饕客喜愛。

舉凡大腸頭、豬頭肉、嘴邊肉、豬皮、豬肺、小肚，甚至口感獨特的「豬牙齦」、限量隱藏版的「豬眼睛」都有賣，不過限量的豬眼睛挑戰著消費者的大膽指數，有勇氣嚐鮮的朋友一定要找機會試試，說不定就這麼一試成主顧了。

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