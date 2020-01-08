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「涮乃葉」火鍋到底多好吃？網曝：咖喱飯才是本體！遠百信義A13還有獨家壽司吃到飽

2020-01-08 11:21聯合新聞網 旅遊美食聯合報導

原本的暖冬最近開始天氣轉涼，說到天冷當然少不了吃火鍋。台灣火鍋種類多元，從平價小火鍋、特色湯頭到吃到飽等應有盡有，引發許多人的選擇困難症，通常會發文求心得分享或求推薦。近期就有網友好奇，網路熱門的連鎖日式吃到飽火鍋店「涮乃葉」，好奇美味的程度。

圖／擷取自 涮乃葉syabu-yo 日式涮涮鍋吃到飽FB粉絲團
圖／擷取自 涮乃葉syabu-yo 日式涮涮鍋吃到飽FB粉絲團
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網友在PTT論壇上發文詢問，表示上網爬文後發現許多人推火鍋吃到飽「涮乃葉」，但查詢官網後就是一般的肉跟菜吃到飽，價位一人4百多元，「到底是多好吃？」貼文一出，許多吃過的網友回應，這個價位，屬於高CP值的吃到飽，但有趣的是，不少人紛紛表示，真正好吃的是咖喱飯！

許多人留言：「咖喱飯才是本體」、「咖哩飯附設火鍋」、「咖喱和烏龍麵我超愛」。因此，就有網友分享，雖然平日中午價位較便宜，但不會有咖喱飯，因此建議一定要選擇晚餐時間用餐。

「涮乃葉」也在去年年底進駐遠百信義A13的一級戰場，這家分店獨家提供壽司吃到飽！而甜點部分，除了有受到常客喜愛的手作蕨餅和霜淇淋，也新增了「手作DIY鬆餅」，看來火鍋愛好者又多了一家選擇啦！

圖／擷取自 涮乃葉syabu-yo 日式涮涮鍋吃到飽FB粉絲團
圖／擷取自 涮乃葉syabu-yo 日式涮涮鍋吃到飽FB粉絲團
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信義遠百店(A13)

店家地址：台北市台北市松仁路58號7樓

電話：02-2723-0698

營業時間：11:00-21:30（週日至週四）；11:00-22:00（週五至週六）

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