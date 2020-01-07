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芋頭控開吃！拉亞漢堡「起司芋泥黃金堡」新口味　還有鹹蛋黃流沙、韓式泡菜25樣新品超欠吃

2020-01-07 11:59聯合新聞網 文／陳信儒

圖／拉亞漢堡
圖／拉亞漢堡
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知名人氣早餐連鎖店「拉亞漢堡」2019年底更新菜單，推出一系列職人手作項目，其中黃金堡系列新品主打「起司芋泥」每一口都吃得到濃郁芋泥香氣，讓不少芋頭控直呼早起也甘願！
圖／拉亞漢堡
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拉亞漢堡去年12月底推出超過25樣全新餐點，以美味色票「LAYATONE」打造視覺與味覺的雙重享受，四大主題包含韓式泡菜牛系列、金沙系列、黃金堡系列、抹茶歐蕾，一次推出25樣新品搶攻商機龐大的早餐市場。

此次新菜單最大亮點主攻芋頭與抹茶系列，拉亞漢堡推出的黃金堡以特製奶油搭配獨家的酥脆麵包體為賣點，主推濃郁口味的「起司芋泥」，滿滿芋頭餡料搭配誘人起司超欠吃，其他還有芋泥蛋餅、芋泥起司帕尼尼、肉鬆芋泥吐司等。另外新品抹茶歐蕾，嚴選來自日本靜岡的抹茶粉，茶香濃郁，加入完美比例的鮮奶調和，早餐就能喝到專業的抹茶飲，抹茶控絕對不能錯過。

韓式泡菜牛系列

圖／拉亞漢堡
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韓式泡菜的酸辣結合牛肉的鹹香，這經典的組合吃了絕對愛上，早晨來點重口味。

金沙系列

圖／拉亞漢堡
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特選鹹蛋黃流餡，濃郁鹹香，金沙餡包在獨特的方蛋內，大口咬下有滿滿的金沙流餡溢出，一早就可以享受到質感美味。

黃金堡系列

圖／拉亞漢堡
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多道壓延工法呈現麵包的多層次口感，並烘烤出黃金色澤而命名為「黃金堡」，加上特製奶油散發出濃郁奶香。

抹茶歐蕾

圖／拉亞漢堡
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嚴選來自日本靜岡的抹茶粉，茶香濃郁，加入完美比例的鮮奶調和，早餐就能喝到專業的抹茶飲，抹茶控絕對不能錯過。

圖／拉亞漢堡
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抹茶早餐漢堡麵包蛋餅

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