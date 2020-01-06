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麥粉吃起來！麥當勞「大薯、雞塊、香雞翅」連16天買一送一

2020-01-06 12:07聯合新聞網 文／陳信儒

圖／麥當勞官網
圖／麥當勞官網
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麥粉吃起來！麥當勞去年底推出「麥克雞塊買一送一」優惠活動引發熱烈迴響，2020年一開始再推新活動，連續16天「歡樂送買一送一」的超值優惠，今次除了麥克雞塊外，還多了薯條與勁辣香雞翅的選項，就是要讓消費者想吃什麼點心就吃什麼！

麥當勞於即日起至1/21推出「歡樂送買一送一」優惠，消費者只要使用麥當勞歡樂送點餐，輸入優惠碼「MDS202」，即享經典美味「大薯、四塊麥克雞塊、勁辣香雞翅」3選1買一送一的優惠好康，快趁優惠衝一波麥當勞，用銅板價就能爽爽吃買一送一。

麥當勞歡樂送「買一送一」

日期：即日起至1/21

圖／麥當勞官網
圖／麥當勞官網
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麥當勞

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