新竹麻辣鍋吃到飽再+1！「巴適」5種湯頭、和牛海鮮任吃 還有啤酒無限暢飲

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

今年4月在澎湖開店的巴適麻辣鍋，12月初進駐新竹縣竹北市，鄰近竹北體育館跟新興的竹北大遠百商圈，讓竹科工程師們吃麻辣鍋又多一個高CP的選擇！我前幾天第一次去踩點開箱，真的被店裡的高CP值給驚艷到了！

分享 facebook

分享 facebook

我對於這家店的第一印象，其實是對於店名的好奇，詢問店員店名由來，他們說「巴適」這兩個字其實是四川話，原意為「舒服」、「美好」之意，且由於麻辣鍋起源地為四川，當初老闆還特別飛到四川去學藝，就是希望客人能吃到四川、重慶一地的麻辣美好滋味。

分享 facebook

巴適麻辣鍋的湯底一共有五種，一律採鴛鴦鍋方式點餐，湯底分別是用豬大骨當基底（坊間大多用牛油，所以不吃牛的也能選這種湯底喔）、佐以15種中藥材熬煮8個小時的麻辣紅湯及養生白湯；口感微甜微辣且吃的到實體的剝皮辣椒湯；用豬大骨、雞骨、帶皮柚子熬成的柚子鹽湯；用昆布、紅蘿蔔、馬鈴薯、黃豆、高麗菜、昆布等食材熬煮的蔬食湯。

分享 facebook

店裡的點餐方式相當特別，可以從「無肉不歡」、「海宴鮮饌」、「摘菇採蔬」、「精選甜點」、「解饞餃丸滑包」、「噴香滷味」及「特別搭檔」等7大系列點餐，每次限點8種，每種最多3份，貼心的是，店員一開始會主動推薦一些必吃肉品，且這些肉品並不會算進8種餐點的點單之鐘，顯見店家對於客人的「不怕你吃，只怕你不吃」。

分享 facebook

副食方面，店裡的白飯可以搭配特調的巴適銷魂丼飯醬汁，是以日本清醬油、味醂、日本清酒、昆布柴魚水果高湯、洋蔥、大白菜等為底，並以特殊黃金比例製成，吃起來口感微甜，我個人覺得非常下飯。

分享 facebook

如果想吃麵食，他們的選擇性也非常多，一共有8種，包括台灣的王子寬麵、科學麵、蒸煮麵、龍口冬粉，以及老闆本業的拉麵；還有印尼的蔥香雞湯麵、泰國的媽媽蝦味麵，以及韓國的不倒翁Q拉麵。

分享 facebook

必吃食材方面，首先來介紹肉品，我個人最愛「澳洲M7黑毛和牛」跟「丹麥國寶A級松阪豬」，這兩款肉品都是僅有平日晚餐跟假日供應，個人真心大推，尤其是那款M7和牛，最佳食用熟度為3分，建議涮一下就可起鍋。

分享 facebook

還有一款「神仙牛」，則是巴適專門為壽星所準備，如果同行用餐者有壽星，歡迎提前去電預約，便可嘗到這款美國Prime等級的牛肉，肉質比另兩款店裡常駐的Prime霜降雪花牛跟Prime嫩煎低脂沙朗來的更加軟嫩呢！

分享 facebook

海鮮方面，我大推店裡的阿根廷天使紅蝦，不僅Size比另兩款野生草蝦、野生大海蝦來的更加巨大，吃起來肉質也更紮實，非常值得一試。

分享 facebook

分享 facebook

店裡還有另一款非常有趣的食材，便是評價相當兩極的雞佛，台灣人常說以形補形，這款食材便真的是愛者恆愛，不喜歡的人則怎樣都無法接受，以我來說，我便是屬於後者。（笑）

分享 facebook

飲品方面，除了各式汽水及可樂外，還有超狂的嘉士伯Carlsberg生啤喝到飽，以及唐寧茶、曼寧茶，還有店家特調的奶茶跟煎茶。（請記住喝酒不開車，開車不喝酒！）

分享 facebook

吃完飯後當然要吃甜點，店裡除了有用藍莓製成的紫心奶酪跟芋見西米露，打卡還會送隱藏版的紅豆紫米露；此外，還有10種口味的哈根達斯冰淇淋（咖啡、夏威夷果仁、焦糖核果、仲夏野莓、焦糖巧克力布朗尼、淇淋巧酥、草莓、藍莓、香草、蘭姆葡萄）；以及坊間較少見的俄羅斯卡比索冰淇淋，我個人大推他們家的花生巧克力口味，口感非常綿密。

分享 facebook

整體而言，我對於這家店的評價頗高，跟店員聊天時，他們說巴適麻辣鍋是竹北唯二的吃到飽麻辣鍋店，且他們家的食材比另一家來的更為高級，也因此價格也有做出相對應的客層區隔，歡迎大家可以去比較看看，看哪間的CP值更高囉。

分享 facebook

分享 facebook

巴適經典麻辣鍋

地址：新竹縣竹北市成功一街22號

電話：03-6688246

營業時間：11:00~22:00，下午不休息，最後收客時間 20:30

收費方式：平日午餐為646元，六日、平日晚餐、宵夜為746元；店裡可自帶飲料、酒品，且免收開瓶費；用餐時間限110分鐘；不收10%服務費但會收7%清潔費，無刷卡服務；1人用餐加收100元開鍋費；浪費食物每人加收200元食材費。

文章來源：華少的吃貨地圖

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康