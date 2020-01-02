好市多「三色台灣地瓜片」被搶翻！口感紮實酥脆超涮嘴，追劇必備零嘴

圖／Costco好市多 商品經驗老實說臉書社團 分享 facebook 美式大賣場好市多（costco）又有新鮮貨可以囤啦！近日有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享一款好市多邪惡零嘴，一大包裝滿滿的「三色台灣地瓜片」讓不少網友直呼太欠吃！

網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享一款好市多零嘴「纖三薯」，主打無添加、無油耗味、口感紮實的三色台灣地瓜片一推出就爆紅，去年10月就有網友分享，近日再次爆紅，「可以享受洋芋片的口感卻沒有罪惡感、還很好吃，而且是台灣限定唷」。