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太香啦！台中車站古早味銅板美食「黑毛豬滷肉飯」非嚐不可

2020-01-07 12:04ShareLife分享生活

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「楓の飯」就位在台中火車站前的建國路上，與轉運站相距不遠，是來往旅客的必經之地，遠遠就可以看到明顯的燈籠招牌，充斥著濃濃的懷舊風情。

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老闆是一對年輕的姊妹，從小吃著媽媽的手藝長大，從對廚藝一竅不通慢慢跟著學，最後在媽媽的指導下將記憶中的好味道傳承下來。

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▲月見飯 $35 這碗月見飯是店裡的獨家招牌，煮得恰到好處的米飯淋上特調醬油，帶...
▲月見飯 $35 這碗月見飯是店裡的獨家招牌，煮得恰到好處的米飯淋上特調醬油，帶點甜味不死鹹。
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富有彈性的蛋黃，用筷子輕輕戳破，伴著蔥花與白飯攪拌入口，滑順鹹香，令人難忘。

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▲滷肉飯（大）$45 光是看著這碗滷肉飯的製作過程，就覺得相當過癮，滷肉絲毫不吝...
▲滷肉飯（大）$45 光是看著這碗滷肉飯的製作過程，就覺得相當過癮，滷肉絲毫不吝嗇的舀了一匙又一匙，晶瑩剔透的滷肉淋在飯上，相當誘人。楓の飯選用上等的黑毛豬為食材，肉質與香氣獨特，也沒有市售豬肉的腥味。
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一入口，八角香氣瀰漫舌尖，緩和了豬肉的膩感，充滿膠質的滷肉極富彈性，讓人欲罷不能！

▲瓜仔肉飯（大） $45 瓜仔肉飯清爽的口味非常受到女性顧客的歡迎，肥瘦比例剛剛...
▲瓜仔肉飯（大） $45 瓜仔肉飯清爽的口味非常受到女性顧客的歡迎，肥瘦比例剛剛好的絞肉一點都不油膩。
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搭配上酸菜，激發口水分泌，開胃度100%；創造出層次豐富的口感，讓人不禁一口接一口。

▲雞油拌飯（小） $30 將雞油淋在熱騰騰的白飯上，再加上一匙略帶焦香甜味。手工...
▲雞油拌飯（小） $30 將雞油淋在熱騰騰的白飯上，再加上一匙略帶焦香甜味。手工拌炒至焦糖化的油蔥酥，熱騰騰剛上桌的香氣超級逼人！
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▲打拋豬 $70 很特別的是，主打台灣在地傳統美食的楓の飯菜單上，竟然出現了這道...
▲打拋豬 $70 很特別的是，主打台灣在地傳統美食的楓の飯菜單上，竟然出現了這道南洋風的料理。
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有別於市面上以辛辣為主的口味，老闆加入了大量的番茄與洋蔥，入口即感受到蔬果的甜味，更中和了一般市面上打拋豬會有的過油感。

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最完美的吃法就是把滑順的半熟蛋黃，攪進熱騰騰的白飯裡，配上微辣的絞肉與香甜的醬汁，再放上一點九層塔，實在超級美味！

▲蒜泥白肉 $50 蒜泥跟醬油的調味恰到好處，使用口感Q彈的三層肉，豬皮富有彈性...
▲蒜泥白肉 $50 蒜泥跟醬油的調味恰到好處，使用口感Q彈的三層肉，豬皮富有彈性不膩口、是相當正宗的經典口味。
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▲軟骨排 $50 楓の飯選用上等的黑毛豬肉，無一般豬肉的腥味，這份軟骨排也是必點...
▲軟骨排 $50 楓の飯選用上等的黑毛豬肉，無一般豬肉的腥味，這份軟骨排也是必點菜色之一。
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滷得透徹的軟骨有點Q彈的口感，瘦肉部分也不柴，相當入味，值得推薦！

▲蒲燒鯛魚 $50 楓の飯的小菜種類非常多元，除了肉類以外，還有提供魚類的選擇，...
▲蒲燒鯛魚 $50 楓の飯的小菜種類非常多元，除了肉類以外，還有提供魚類的選擇，這一道蒲燒鯛魚甜甜的醬汁非常受歡迎，肉質軟嫩卻又保有口感，無刺方便食用，也很適合小朋友享用。
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▲鯰魚 $50 外表炸得金黃酥脆的魚排，肉質滑嫩，用筷子輕輕劃開，灑上一點胡椒鹽...
▲鯰魚 $50 外表炸得金黃酥脆的魚排，肉質滑嫩，用筷子輕輕劃開，灑上一點胡椒鹽就很好吃。
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▲蝦捲 $50 蝦捲也是台灣的代表性人氣小吃之一，不用跑到南部也可以在楓の飯品嘗...
▲蝦捲 $50 蝦捲也是台灣的代表性人氣小吃之一，不用跑到南部也可以在楓の飯品嘗的到！外皮略帶韌性，內餡飽滿，還夾雜著爽脆的口感，沾點胡椒鹽就能吃得很滿足。
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▲白菜魯 $30 楓の飯的白菜魯是獨家口味，吃第一口就讓人驚訝！加入沙茶與醋調味...
▲白菜魯 $30 楓の飯的白菜魯是獨家口味，吃第一口就讓人驚訝！加入沙茶與醋調味，微酸的口味相當解膩，還有飽滿的蝦米，增添一點鮮味口感，令人難忘。
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▲筍乾 $30 道地的台灣古早味代表，口感爽脆，調味不會太酸，吃起來很順口。
▲筍乾 $30 道地的台灣古早味代表，口感爽脆，調味不會太酸，吃起來很順口。
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▲綜合湯 $30 湯品用古樸的小甕缸盛裝，精緻可愛，但是裡面的內容物可不少，隨手...
▲綜合湯 $30 湯品用古樸的小甕缸盛裝，精緻可愛，但是裡面的內容物可不少，隨手用湯匙一撈，滿滿的都是料。 有紅、白蘿蔔、甜不辣、水晶餃、貢丸，好喝又豐盛。
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湯底還加了香油增添獨特香氣，高CP值推薦必點！

▲冬瓜茶 $20 香甜夠味的古早味冬瓜茶幾乎是每個顧客必點飲料，清涼解膩，與台灣...
▲冬瓜茶 $20 香甜夠味的古早味冬瓜茶幾乎是每個顧客必點飲料，清涼解膩，與台灣傳統美食是絕配。
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楓の飯店面小巧樸實，帶給人的親切溫暖，正是古早味迷們所追尋的。放眼望去，四處充滿巧思的小設計，讓人感到相當新奇有趣，也品味老闆的用心與幽默。

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除了享受美食之外，牆上饒富興味的slogan是老闆的飲食哲學，有空時可以細細品味一番，相當有趣。

超級推薦過路的旅客、等車的朋友，來到台中火車站旁小歇時，來到這間美食小店。走路不用3分鐘，拐個彎，能看到搖曳著亮晃晃的燈籠，就是今天推薦給各位的「楓の飯」。

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老闆開玩笑地笑著說，店取這名字，就是希望看到自己用心烹煮的美食，被飢腸轆轆的客人「瘋狂地扒飯」。

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傳承台灣古早味的用心，就是這麼樸實無華，且枯燥呢。

【楓の飯】

地址：台中市中區建國路214號

電話：0422232156

營業時間：12:00 - 20:00

均消價位：$80

停車資訊：路邊停車、台灣聯通停車場-第一廣場

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古早味CP值小吃

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