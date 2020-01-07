太香啦！台中車站古早味銅板美食「黑毛豬滷肉飯」非嚐不可

「楓の飯」就位在台中火車站前的建國路上，與轉運站相距不遠，是來往旅客的必經之地，遠遠就可以看到明顯的燈籠招牌，充斥著濃濃的懷舊風情。
老闆是一對年輕的姊妹，從小吃著媽媽的手藝長大，從對廚藝一竅不通慢慢跟著學，最後在媽媽的指導下將記憶中的好味道傳承下來。
富有彈性的蛋黃，用筷子輕輕戳破，伴著蔥花與白飯攪拌入口，滑順鹹香，令人難忘。
一入口，八角香氣瀰漫舌尖，緩和了豬肉的膩感，充滿膠質的滷肉極富彈性，讓人欲罷不能！
搭配上酸菜，激發口水分泌，開胃度100%；創造出層次豐富的口感，讓人不禁一口接一口。
有別於市面上以辛辣為主的口味，老闆加入了大量的番茄與洋蔥，入口即感受到蔬果的甜味，更中和了一般市面上打拋豬會有的過油感。
最完美的吃法就是把滑順的半熟蛋黃，攪進熱騰騰的白飯裡，配上微辣的絞肉與香甜的醬汁，再放上一點九層塔，實在超級美味！
滷得透徹的軟骨有點Q彈的口感，瘦肉部分也不柴，相當入味，值得推薦！
湯底還加了香油增添獨特香氣，高CP值推薦必點！
楓の飯店面小巧樸實，帶給人的親切溫暖，正是古早味迷們所追尋的。放眼望去，四處充滿巧思的小設計，讓人感到相當新奇有趣，也品味老闆的用心與幽默。
除了享受美食之外，牆上饒富興味的slogan是老闆的飲食哲學，有空時可以細細品味一番，相當有趣。
超級推薦過路的旅客、等車的朋友，來到台中火車站旁小歇時，來到這間美食小店。走路不用3分鐘，拐個彎，能看到搖曳著亮晃晃的燈籠，就是今天推薦給各位的「楓の飯」。
老闆開玩笑地笑著說，店取這名字，就是希望看到自己用心烹煮的美食，被飢腸轆轆的客人「瘋狂地扒飯」。
傳承台灣古早味的用心，就是這麼樸實無華，且枯燥呢。
【楓の飯】
地址：台中市中區建國路214號
電話：0422232156
營業時間：12:00 - 20:00
均消價位：$80
停車資訊：路邊停車、台灣聯通停車場-第一廣場
【楓の飯】粉絲專頁
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