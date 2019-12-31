親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美食新聞
甜點午茶
特色餐飲
美食DIY
最愛咖啡香
名人報報

青棒國手從警？ 警局承認發布假新聞：深感抱歉

火線大逃亡！澳洲除夕「野火圍城」 5千遊客被逼入海

看電影可配炸雞！威秀MUVIE CINAMAS遠百信義A13開幕 餐飲全面升級、引進鳥開賣唐揚

2019-12-31 10:00聯合新聞網 記者魏妤庭╱即時報導

果荔紅薔薇氣泡飲。記者魏妤庭／攝影
果荔紅薔薇氣泡飲。記者魏妤庭／攝影
分享
威秀影城在遠百信義A13打造全新品牌MUVIN CINAMAS，強調全戲院都有THX認證，皆走最高規格。除了設備外，影城販售的餐點也愈來愈多變化，比起過往只有爆米花、吉拿棒、熱狗可選擇，MUVIN CINAMAS特別引進日本丼飯品牌鳥開中的炸雞及雞翅，於一般購票櫃檯旁成立外帶專賣櫃，且鄰近手扶梯，不僅做影城客人生意，也想吸引過路客青睞。

MUVIE CINAMAS不只影廳高規格打造，就連餐點也跟著升級。記者魏妤庭／攝...
MUVIE CINAMAS不只影廳高規格打造，就連餐點也跟著升級。記者魏妤庭／攝影
分享

MUVIN CINAMAS是威秀影城新成立品牌，主打全部8個影廳，包含6個一般廳、1個TITAN巨幕影廳以及MUCROWN頂級影廳，皆通過美國知名的THX認證。THX認證是當代影廳高標準播放系統，過去全台也只有台北信義威秀影城中有2個影廳拿到此認證，也凸顯MUVIN CINAMAS硬體設備有多高規格。

MUVIE CINAMAS引進鳥開炸雞及雞翅，讓民眾可以邊看電影邊大快朵頤。記者...
MUVIE CINAMAS引進鳥開炸雞及雞翅，讓民眾可以邊看電影邊大快朵頤。記者魏妤庭／攝影
分享
MUVIE CINAMAS引進鳥開炸雞及雞翅。記者魏妤庭／攝影
MUVIE CINAMAS引進鳥開炸雞及雞翅。記者魏妤庭／攝影
分享

此外，以往影城販售餐點乏善可陳，只有爆米花、吉拿棒或熱狗可選擇，就連飲品也都是可樂、雪碧、芬達，即使後來有無糖綠茶，但選擇仍相當少。不過，MUVIN CINAMAS販售餐點令人眼睛為之一亮，除了平常可見的可樂、雪碧等碳酸飲料外，還有柚惑夏威夷蘇打冰沙、青檸摩西多氣泡飲、薄荷藍柑橘氣泡飲等，甚至茶飲部分也跟著升級，七三茶堂台灣選茶有小綠蟬蜜吻紅茶、奶韻金萱綠茶等，也有歐洲精品熱茶如解憂洋甘菊草本茶、南非綠博士茶等可選擇。

不只有可樂，還有冰沙、氣泡飲可選擇。記者魏妤庭／攝影
不只有可樂，還有冰沙、氣泡飲可選擇。記者魏妤庭／攝影
分享
威秀影城新品牌MUVIE CINAMAS走頂級軟硬體設施，就連餐點規格也升級。記...
威秀影城新品牌MUVIE CINAMAS走頂級軟硬體設施，就連餐點規格也升級。記者魏妤庭／攝影
分享

餐點部分，有軟法熱狗堡、現炸脆薯，而常見的爆米花用的是蘑菇球爆米花，最受歡迎的黃金起司流沙也點得到。吉拿棒甜鹹皆有，與其他影城不同的是搭配沾醬享用。另喜歡冰淇淋的民眾，也有雪熊巧克力熔岩聖母峰、吉拿巧克力熔岩聖母峰、藍莓暮光聖母峰等鮮奶聖代，提供民眾選擇。

因影城定位較為頂級，所以整體價格相比其他影城高，像是飲料部分價位最低自68元到158元不等，餐點則是自138元到198元左右。不過，威秀影城表示，雖然價格稍高，但從飲料到餐點，每一項比起其他影城的份量都來得更多。

爆米花是蘑菇球爆米花，口味有經典原味、黃金起司流沙、濃黑巧克力熔岩等。記者魏妤庭...
爆米花是蘑菇球爆米花，口味有經典原味、黃金起司流沙、濃黑巧克力熔岩等。記者魏妤庭／攝影
分享
軟法熱狗堡撕開牽絲。記者魏妤庭／攝影
軟法熱狗堡撕開牽絲。記者魏妤庭／攝影
分享
MUVIE CINAMAS就連吉拿棒都跟其他影城不一樣，改用沾醬方式讓消費者捧著...
MUVIE CINAMAS就連吉拿棒都跟其他影城不一樣，改用沾醬方式讓消費者捧著吃。記者魏妤庭／攝影
分享

除了一般餐點外，MUVIN CINAMAS最大特色就是引進日本知名親子丼品牌鳥開，開設立專屬炸雞外帶櫃位，讓客人看電影時，也能帶進去邊看邊吃。威秀影城表示，鳥開用日本調味炸粉裹過，讓味道更濃郁，使用的是台灣土雞，肉質加上炸粉會相當軟嫩。不論雞翅或是炸雞價格都是每份168元。

威秀影城表示，鳥開設立專屬炸雞外帶櫃位，並不只提供給看電影的客人才能購買，也開放所有的客人可以買。此外，問及過去影城曾規定禁止帶味道濃郁的食物進場，炸雞似乎也在此限制中。對此，威秀影城回應提到，由於法規規範，目前僅會勸導不要帶味道太重的食物進場，但不會禁止，也對消費者表示「歡迎選購我們的炸雞」。

雪熊巧克力熔岩聖母峰。記者魏妤庭／攝影
雪熊巧克力熔岩聖母峰。記者魏妤庭／攝影
分享
威秀影城MUVIE CINAMAS全影廳以THX規格打造。圖／威秀影城提供
威秀影城MUVIE CINAMAS全影廳以THX規格打造。圖／威秀影城提供
分享
MUVIE CINAMAS搶先曝光TITAN巨幕影廳。
MUVIE CINAMAS搶先曝光TITAN巨幕影廳。
分享

延伸閱讀：

電影院有頭等艙！威秀影城MUVIE CINAMAS遠百信義A13開幕 巨幕影廳3大亮點搶先看

整理包／「遠百信義A13」最新焦點！ 頂級威秀、深夜食堂、百貨大戰搶攻信義新亮點

爆米花聖母峰巧克力綠茶歐洲

相關新聞

酪梨、香蕉...12種清掃身心的能量食物看這裡

2019-12-30 16:50

亞尼克地區限定款 北部「黑糖珍珠美人茶」生乳捲開賣

2019-12-30 13:31

珍珠奶茶哪家好喝？ 網一面倒狂推：無糖也好喝

2019-12-30 11:20

請老公加熱麵條「整包好好丟下去」 她滿臉問號

2019-12-30 09:47

豆花伯賣不完網揪團「下架」 意外起底超狂真實身份

2019-12-30 09:39

求婚必勝！百分百達成率的求婚桌

2019-12-28 16:05

沖個熱水就能喝！喝文蛤湯像吃泡麵一樣方便 即食文蛤湯杯誕生

2019-12-28 15:30

屋馬燒肉「1月11日店休一日」讓員工投票！網讚：大氣

2019-12-28 11:42

搶占話題版面...2019品味十大風雲榜（上）

2019-12-27 16:02

金鼠年慶團圓！１０間飯店外帶年菜推薦 豐盛圍爐宴輕鬆上桌

2019-12-26 12:03

台灣哪裡還能開好市多 網狂推神秘地區：有錢人都躲在這

2019-12-25 21:00

春水堂、哈根達斯買1送1！遠百信義A13「35間美食優惠懶人包」

2019-12-25 11:07

他打賭贏得手搖飲料　瘋狂加料讓店員驚：沒做過這麼貴的客製化飲料

2019-12-24 23:36

湯圓丟氣炸鍋卻大爆漿吐沙　內行網友揭正確作法

2019-12-24 23:31

初戀好滋味！春水堂冬季限定「草莓奶霜珍珠茉奶」新亮相

2019-12-24 20:24

開到凌晨2點！30間深夜食堂　遠百信義A13成全台最大「宵夜百貨」

2019-12-24 17:08

4人同行送「厚切牛舌」！遠百信義A13燒肉YKNK有「KTV」可唱歌

2019-12-24 11:40

經營20年！北市「中山北路二段」星巴克要關了！1／2為最後營業日

2019-12-24 00:27

頂呱呱插旗遠百信義！首賣「舒芙蕾鬆餅」、「調酒」超吸睛 100顆呱呱包大方贈

2019-12-23 14:42

政大人必吃冰店掰掰！60年老店逢玉冰菓室明年2月歇業

2019-12-23 11:18

台北東區又現倒店潮？網紅指標店「Sharetea全球旗艦店」宣布結束營業　業者回應了

2019-12-22 22:23

晶華酒店徵求100名Buffet狂粉 栢麗廳免費「玩」晚餐

2019-12-20 12:07

超誇張厚度比臉還大！世界第一好吃飯店早餐推出「巨無霸法式草莓千層派」1月吃得到

2019-12-20 01:25

14年歷史成回憶！郭台銘也愛的「大方鐵板燒」1月熄燈

2019-12-19 21:53

爆米花牛排陪過耶誕！美旗林4大飯店美式牛排懶人包

2019-12-19 15:13

芋泥球、草莓提拉米蘇、爆餡卡士達醬泡芙超欠吃！「2019年團購10大甜點」排行榜出爐

2019-12-18 17:15

台鐵vs.超商便當哪款CP值高？ 網一面倒推「經典60」

2019-12-18 15:11

江振誠的「米其林帝國」！10個餐飲概念 5餐廳摘9顆星

2019-12-18 11:25

快訊！《米其林指南香港澳門2020》出爐 16間新摘星

2019-12-17 16:21

限時14天！必勝客進補系「冬補麻油赤肉比薩」開賣

2019-12-17 15:27

獨／開幕才1年！東區唯一「NeNe韓國炸雞」熄燈

2019-12-17 12:03

咖啡因比可樂多 2 倍！百事可樂新口味「咖啡可樂」雙倍提神效果的可樂

2019-12-16 22:24

台灣人激推「10大早餐店」出爐 美而美、麥味登占前2名

2019-12-15 23:43

38間「2019年開幕新餐廳」！「拿坡里炸雞」討論度最高

2019-12-15 15:41

米其林一星、胡同燒肉飛上天！星宇「機上餐首曝光」

2019-12-13 12:55

全家便利商店「BT21集點」再一波！雪花球、首次登場的公仔迴力車鐵粉必收

2019-12-12 13:05

首波「41間餐廳名單」進駐遠百信義A13！看板都掛好了

2019-12-11 20:21

弘爺漢堡換新裝！貓奴最愛「Hello Kitty 自動傘」打造粉色浪潮

2019-12-11 20:09

「飛機河粉」新北首店插旗比漾廣場 開幕首三日穿綠衣河粉買1送1

2019-12-11 19:11
看更多

熱門文章

春水堂、哈根達斯買1送1！遠百信義A13「35間美食優惠懶人包」

2019-12-25 11:07

芋頭控超推！ 老字號「鮮芋奶酪」、「香芋起士」蛋糕

2019-12-24 13:32

珍珠奶茶哪家好喝？ 網一面倒狂推：無糖也好喝

2019-12-30 11:20

豆花伯賣不完網揪團「下架」 意外起底超狂真實身份

2019-12-30 09:39

好市多跟人手臂一樣粗海草蝦 料理手法和口感曝光引網友暴動

2019-12-25 11:35

經營20年！北市「中山北路二段」星巴克要關了！1／2為最後營業日

2019-12-24 00:27

開到凌晨2點！30間深夜食堂　遠百信義A13成全台最大「宵夜百貨」

2019-12-24 17:08

Hello Kitty、米奇賀歲！7-ELEVEN「限量春節金鼠年福袋」快搶買　最大獎抽汽車

2019-12-26 14:28

台灣哪裡還能開好市多 網狂推神秘地區：有錢人都躲在這

2019-12-25 21:00

草莓要滿出來了！好市多「巨無霸草莓卡士達塔」爆量草莓，總重1600公克可吃3天

2019-12-23 21:36

大耳朵蘑菇傘、趴睡米奇超萌！7-ELEVEN「迪士尼2020鼠於你集點」元旦開跑

2019-12-26 13:20

松葉蟹、和牛壽司、牛舌吃到飽！「旭集」訂位滿到年底

2019-12-25 19:12

2020擁抱星巴克！ 元旦起連續５日 飲料第二杯半價

2019-12-26 15:55

他打賭贏得手搖飲料　瘋狂加料讓店員驚：沒做過這麼貴的客製化飲料

2019-12-24 23:36

湯圓丟氣炸鍋卻大爆漿吐沙　內行網友揭正確作法

2019-12-24 23:31

甜鹹交織美味！亞洲獨家肯德基「美式甜甜圈咔啦雞腿堡」魅惑上市

2019-12-26 14:36

政大人必吃冰店掰掰！60年老店逢玉冰菓室明年2月歇業

2019-12-23 11:18

首波「41間餐廳名單」進駐遠百信義A13！看板都掛好了

2019-12-11 20:21

請老公加熱麵條「整包好好丟下去」 她滿臉問號

2019-12-30 09:47

沖個熱水就能喝！喝文蛤湯像吃泡麵一樣方便 即食文蛤湯杯誕生

2019-12-28 15:30

沒搶到就落伍！手搖飲推超萌「史努比3D造型杯」、「史努比杯提」今日開搶

2019-12-24 10:25

限期2個月！麥當勞早餐「培根滿福系列」 為你補充滿滿元氣

2019-12-25 13:04

最潮交換禮物！星巴克首賣「咖啡飲料券」加贈2張好友分享券

2019-12-25 10:26

雙國和牛、牛舌吃到飽！A13新馬辣PLUS+吃鍋還能看101

2019-12-28 15:00

台北東區又現倒店潮？網紅指標店「Sharetea全球旗艦店」宣布結束營業　業者回應了

2019-12-22 22:23

「草莓芋泥球、Hello Kitty奶皇包」超欠吃！7-ELEVEN預購「粉嫩系甜點」登場

2019-12-25 14:45

搶在遠百A13前！最潮台菜「心潮飯店」 微風信義12月24日開幕

2019-12-23 23:41

吳寶春遠百信義「尖叫的麵包」狂銷 買比薩享買一送一

2019-12-25 17:03

「菜瓜布聖誕蛋糕」想吃嗎？ 網友大讚：太逼真了

2019-12-24 10:48

摩斯也出泡麵？超狂「和風炸雞」、「海洋珍珠堡」杯麵限量上市

2019-12-23 11:00

酪梨、香蕉...12種清掃身心的能量食物看這裡

2019-12-30 16:50

好市多買番茄汁倒出「不明沈澱物」 網友：發霉了

2019-12-27 12:29

4人同行送「厚切牛舌」！遠百信義A13燒肉YKNK有「KTV」可唱歌

2019-12-24 11:40

金鼠年慶團圓！１０間飯店外帶年菜推薦 豐盛圍爐宴輕鬆上桌

2019-12-26 12:03

初戀好滋味！春水堂冬季限定「草莓奶霜珍珠茉奶」新亮相

2019-12-24 20:24

「世上最好吃的冰淇淋」Bassetts來了！漢來海港吃到飽

2019-12-27 17:03

百貨名店年菜成媳婦救星 嘉義林聰明沙鍋魚頭今年大爆單

2019-12-27 15:39

部落客帶路吃！秒殺浮誇系草莓可頌 芋泥加草莓蛋糕超欠吃

2019-12-25 15:29

台灣人激推「10大早餐店」出爐 美而美、麥味登占前2名

2019-12-15 23:43

台北101+夕陽美炸！HOOTERS遠百信義A13開張 推百萬景觀

2019-12-25 19:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top