看電影可配炸雞！威秀MUVIE CINAMAS遠百信義A13開幕 餐飲全面升級、引進鳥開賣唐揚

果荔紅薔薇氣泡飲。記者魏妤庭／攝影 分享 facebook 威秀影城在遠百信義A13打造全新品牌MUVIN CINAMAS，強調全戲院都有THX認證，皆走最高規格。除了設備外，影城販售的餐點也愈來愈多變化，比起過往只有爆米花、吉拿棒、熱狗可選擇，MUVIN CINAMAS特別引進日本丼飯品牌鳥開中的炸雞及雞翅，於一般購票櫃檯旁成立外帶專賣櫃，且鄰近手扶梯，不僅做影城客人生意，也想吸引過路客青睞。

MUVIE CINAMAS不只影廳高規格打造，就連餐點也跟著升級。記者魏妤庭／攝影 分享 facebook

MUVIN CINAMAS是威秀影城新成立品牌，主打全部8個影廳，包含6個一般廳、1個TITAN巨幕影廳以及MUCROWN頂級影廳，皆通過美國知名的THX認證。THX認證是當代影廳高標準播放系統，過去全台也只有台北信義威秀影城中有2個影廳拿到此認證，也凸顯MUVIN CINAMAS硬體設備有多高規格。

MUVIE CINAMAS引進鳥開炸雞及雞翅，讓民眾可以邊看電影邊大快朵頤。記者魏妤庭／攝影 分享 facebook MUVIE CINAMAS引進鳥開炸雞及雞翅。記者魏妤庭／攝影 分享 facebook

此外，以往影城販售餐點乏善可陳，只有爆米花、吉拿棒或熱狗可選擇，就連飲品也都是可樂、雪碧、芬達，即使後來有無糖綠茶，但選擇仍相當少。不過，MUVIN CINAMAS販售餐點令人眼睛為之一亮，除了平常可見的可樂、雪碧等碳酸飲料外，還有柚惑夏威夷蘇打冰沙、青檸摩西多氣泡飲、薄荷藍柑橘氣泡飲等，甚至茶飲部分也跟著升級，七三茶堂台灣選茶有小綠蟬蜜吻紅茶、奶韻金萱綠茶等，也有歐洲精品熱茶如解憂洋甘菊草本茶、南非綠博士茶等可選擇。

不只有可樂，還有冰沙、氣泡飲可選擇。記者魏妤庭／攝影 分享 facebook 威秀影城新品牌MUVIE CINAMAS走頂級軟硬體設施，就連餐點規格也升級。記者魏妤庭／攝影 分享 facebook

餐點部分，有軟法熱狗堡、現炸脆薯，而常見的爆米花用的是蘑菇球爆米花，最受歡迎的黃金起司流沙也點得到。吉拿棒甜鹹皆有，與其他影城不同的是搭配沾醬享用。另喜歡冰淇淋的民眾，也有雪熊巧克力熔岩聖母峰、吉拿巧克力熔岩聖母峰、藍莓暮光聖母峰等鮮奶聖代，提供民眾選擇。

因影城定位較為頂級，所以整體價格相比其他影城高，像是飲料部分價位最低自68元到158元不等，餐點則是自138元到198元左右。不過，威秀影城表示，雖然價格稍高，但從飲料到餐點，每一項比起其他影城的份量都來得更多。

爆米花是蘑菇球爆米花，口味有經典原味、黃金起司流沙、濃黑巧克力熔岩等。記者魏妤庭／攝影 分享 facebook 軟法熱狗堡撕開牽絲。記者魏妤庭／攝影 分享 facebook MUVIE CINAMAS就連吉拿棒都跟其他影城不一樣，改用沾醬方式讓消費者捧著吃。記者魏妤庭／攝影 分享 facebook

除了一般餐點外，MUVIN CINAMAS最大特色就是引進日本知名親子丼品牌鳥開，開設立專屬炸雞外帶櫃位，讓客人看電影時，也能帶進去邊看邊吃。威秀影城表示，鳥開用日本調味炸粉裹過，讓味道更濃郁，使用的是台灣土雞，肉質加上炸粉會相當軟嫩。不論雞翅或是炸雞價格都是每份168元。

威秀影城表示，鳥開設立專屬炸雞外帶櫃位，並不只提供給看電影的客人才能購買，也開放所有的客人可以買。此外，問及過去影城曾規定禁止帶味道濃郁的食物進場，炸雞似乎也在此限制中。對此，威秀影城回應提到，由於法規規範，目前僅會勸導不要帶味道太重的食物進場，但不會禁止，也對消費者表示「歡迎選購我們的炸雞」。 雪熊巧克力熔岩聖母峰。記者魏妤庭／攝影 分享 facebook 威秀影城MUVIE CINAMAS全影廳以THX規格打造。圖／威秀影城提供 分享 facebook MUVIE CINAMAS搶先曝光TITAN巨幕影廳。 分享 facebook

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