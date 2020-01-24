吃出懷念滋味「母愛系美食」！遊子想家必嚐三大神仙聖品

image source：FB/俗女養成記



文／凱倫

每逢過年過節都是團圓的時刻，但對於異鄉遊子來說，在外打拚的時刻沒有一刻是不想家裡的一切，尤其是吃飯的時候，都好懷念媽媽的手藝啊～

當然，媽媽的廚藝雖然不一定比得上五星級大廚，但看看DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，搜尋「媽媽的味道」探索出的「美食」、「香氣」、「家常」、「美味」、「手工」等關鍵字，就知道對網友來說，這些特色可是高檔餐廳複製不來的哦！

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》



遠離家鄉，又想吃到熟悉的家庭餐點並非易事，現在就有許多方便美食主打「媽媽的味道」，不僅取得方便，料理方式也相當簡單呢，就讓小編來幫你介紹幾款～自己一個人也能輕鬆買到、快速食用的母愛系美食，讓你一解思鄉之苦！

媽媽味美食一：味味一品「酒香高粱蒜頭雞麵」

冷冷的天最期待的就是打開家門，發現媽媽燉了一鍋香氣四溢的美味雞湯囉～尤其是加入酒的超補雞湯，微醺的酒香不只讓你全身發燙，濃濃的蒜味更是令人食指大動、不計形象的多喝三碗都不成問題！

分享 facebook

image source：網友提供

隨著超好吃的大補帖、花雕雞麵等酒香泡麵爆紅後，味味一品也將38度金門高粱酒入麵，新推出的「味味一品酒香高粱蒜頭雞麵」，一聞到香氣就彷彿家鄉媽媽燉湯的味道，而且還附上真材實料的高粱酒包，想要多少都能自己加！一口麵、一口湯，就像家人在身旁，濃郁的湯頭讓貪吃的你堅持喝個精光，就像回到小時候，那個你總在餐桌旁吵著再來一碗的晚餐時光。

image source：網友提供

媽媽味美食二：7-11 好侍「佛蒙特咖哩飯」

濃郁的咖哩香氣，還有想偷偷丟掉卻都會被逼著吃掉的紅蘿蔔，溫馨的餐桌光景是童年回憶裡最美味的一部分，只要煮一鍋就能吃上好多天，而且還不會膩的料理，大概就屬咖哩飯了吧？

雖然沒辦法馬上品嘗到媽媽煮的咖哩，但超商7-11販賣的佛蒙特咖哩飯，可以說是遊子們懷念家裡的美食前三名，更經常佔據超商美食排行榜的冠軍，香甜的咖哩味跟媽媽煮的一模一樣，身心都好滿足～

image source：網友提供

媽媽味美食三：全家 媽媽煮藝「關山黑糖滷肉燥」

滷肉飯不只是台灣的平民美食，更是國人餐桌上不可獲缺的靈魂菜色，而每位媽媽的拿手滷肉不盡相同，也許甜一點，或者鹹一些，還是加入什麼獨門醬料或配菜，只要是媽媽煮的都一定好吃！

走到超商卻不知道要吃什麼嗎？不坊試試全家超商架上的媽媽煮藝「關山黑糖滷肉燥」，濃郁的醬汁將黑豬肉熬得軟爛，簡單微波後再配上熱騰騰的白飯，充滿媽媽愛心與味道的料理就可以上桌了！

image source：：臉書／小亨堡



加入網路溫度計LINE、IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！