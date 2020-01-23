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哪些縣市的食物最容易踩雷？這個榜單讓網友想大喊不可能！

2020-01-23 09:02DailyView 網路溫度計

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是否有出乎你意料呢？

台灣這個寶島雖然小，但南北、東西口味仍有所不同，有「美食天堂」那也一定就有「美食沙漠」，走過台灣不少鄉鎮的你，覺得哪一個縣市的食物最容易「踩雷」呢？

每隔一段時間，PTT鄉民網友們總愛討論全台好吃縣市，爆文程度可知道「好吃、美食」是超熱門話題，今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，統計出網友對於「踩雷食物」討論度最高的縣市，這份榜單揪～竟會讓你信服，還是掀起新一波「戰南北」風暴呢？先別急，讓我們繼續看下去！

image source：臉書／高雄美食地圖

食物

No.10基隆

以美食為名的基隆廟口竟然上榜？！但仔細觀察會發現，許多網友都是「恨鐵不成鋼」，表示基隆廟口還是有很多好吃、值得推薦的美食，但名聲打響後就開始漲價，或是多了貴到沒天理、味道普普的食物，根本是打著廟口的名號吊人胃口——就有網友表示，與其說基隆廟口很雷，不如說是退步得讓人心痛啊！

網友怎麼說：

「漲價就不愛去了…」

「好吃的還是有，但不值得吃的也開始出現」


image source:pixabay

No.9嘉義

說到嘉義你會想到什麼呢？相信你們的都在心裡秒答「火雞肉飯」！火雞肉飯可以說是嘉義的在地美食，只要衝嘉義就一定要品嚐這鹹香四溢、肉絲軟爛不乾柴的雞肉飯；但是，就有網友抱怨了，嘉義火雞肉飯根本過譽，一直踩雷啊～可是就有網友提醒了，真正好吃的就只有那幾家，來之前一定要做功課！

網友怎麼說：

「真的有好吃的雞肉飯」

「不要相信網路說的，要信在地人的」

image source:臉書

No.8新北

身為全台灣人口數最的新北市，竟然也是網友心中雷店多多的地方，有許多網友認為新北市的食物之所以會踩雷，是因為網美店、觀光客效應，以及「在地特色少」，大多是把外縣市的獨門美食發揚光大而已…不過！其實備受當地人推崇的真正美食還是有的，期待大家快去發掘！

網友怎麼說：

「新北好吃的其實外縣市也都吃得到」

「稱不上是在地特色」

image source:YouTube／tvN

No.7桃園

與新竹、苗栗並稱是美食沙漠的「桃竹苗」不意外的上榜，雖然桃園火車站附近的商圈發達，但在食物方面似乎沒有什麼令人驚豔的點，縱使有不少著名小吃，但網友認為那多是從新竹、苗栗，甚至是移工傳進來的特色美食，再加上機場周圍的食物價格又過高，整體看來，網友對桃園的食物有點失望。

網友怎麼說：

「機場周邊的美食圈拉低食物水準」

「沒什麼特色，好吃的在外地隨便一個地方也吃得到」

image source:travel

No.6台中

屬於六都之一的台中也吸引不少異國餐飲進駐，尤其是屋馬燒肉更成了台中美食代表，怎麼還會有認為台中的食物會踩雷呢？網友認為，大集團的食物固然好吃，但也凸顯了在地小吃文化的不足，雖然台中獨有的美食大麵羹、麻薏湯在近年紅了起來，但許多小吃店一味跟風的結果，就導致踩雷機率升高。

網友怎麼說：

「我以為台中只有太陽餅」

「有些是真的好吃，但所謂的『特色小吃』反而氾濫到地雷一堆」

image source:YouTube／台中式Taichung style

No.5苗栗

大家都知道苗栗多是客家族群，其特色料理應該不在話下，但為什麼會被認為「容易踩雷」呢？原來，許多網友認為苗栗除了客家料理外，幾乎沒有什麼在地特色，而且還有許多號稱是客家風味、實則又鹹又重口的店家，讓人吃飯挑餐廳時都膽戰心驚的，餓著肚子卻還無法決定要吃什麼勒～

網友怎麼說：

「不要以為冠上客家風味就是好吃」

「在地沒有什麼特色小吃」

image source:臉書／瑋瑋 美食萬歲

No.4台南

號稱是台灣美食之都的台南竟然名列第4，是不是很令人意外呢？雖然台南食物的「美味」是全台目共睹的榮耀，但其在地口味「偏甜」也讓許多人吃不消，還有人開玩笑說台南連空氣都是甜的～因此來台南準備大吃特吃的你，最好還是上網查查評價，畢竟在地人喜歡的口味不一定會合你胃口。

「第一次吃到鱔魚麵是甜的，而且是超、級、甜」

延伸閱讀：爆汁肉塊+順喉燒酒=爽！台北10大熱門韓式燒肉

image source:臉書／邱家傳統小吃小卷米粉

No.3高雄

高雄有傳統小吃還有漁港，照理來說應該要排在美食天堂那一區，怎麼會被被網友認為時「踩雷食物」的縣市第三名呢？原來網友多是抱怨「夜市」拉低了高雄美食的標準，像是前陣子常爆出坑殺外地客的六合夜市，也有人抱怨其食物越來越雷、感覺根本沒用心在料理上，連在地人都承認現在只會去老店了～

網友怎麼說：

「只有老店可以吃，其他直接放生」

「雷店比例越來越高，來之前一定要做功課」

image source:臉書／高雄美食地圖

No.2新竹

新竹早在網路上就有了「美食沙漠」的稱號，雖然網路上出現許多「隱藏美食」，但也有同樣是新竹人的網友就承認，雖然好吃的食物是一定有，不過在比例上跟外縣市差非常多，再扣掉觀光客營造出的「必訪美食」…會被說是美食少、雷點多的城市也不意外。

網友怎麼說：

「我是新竹人，住過外縣市後真的覺得新竹沒東西吃」

「我是在地人，是有『不錯』的食物，但還不到『美食』的程度」

image source:臉書／廟口鴨香飯

No.1台北

號稱「天龍國」的台北市，照理來說應該金光閃閃，連食物都像用黃金堆砌出來一般高級又美味，怎麼會是「踩雷食物」第一名呢？雖然台北市高級餐廳林立、異國美食環繞，但對網友來說似乎卻少了所謂的「道地美食」，有的都是讓人不會想再回訪的精緻料理。

此外，加上網美店多座落於北部，許多餐廳的好名聲恐怕都是廣告、部落客所營造的效果，華而不實、過譽等評價自然也不脛而走啦～

網友怎麼說：

「台北真的沒啥好介紹的食物」

「很多餐廳都是廣告打太兇，期望越高失望越大」

image source：pxhere

台北

【以上圖文為網路溫度計調查結果，未經授權請勿轉載、改寫】

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎

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