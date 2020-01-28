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女孩注意！只知道長島冰茶會斷片？十大喝了明天見的「B.O.系」調酒

2020-01-28 21:02DailyView網路溫度計 DailyView網路溫度計

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有人請你喝這些酒要小心！

不管是男孩女孩，都喜歡在周末過節時，到酒吧小酌一杯。不過如果是酒量不佳的女孩，可要特別注意男生點這些調酒請你，可能有別的意思！

今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，找出網友討論看起來最無害，或是喝下去最容易醉到斷片的失身酒！快來看看你到底認識幾款？

image source：FB/榕 RON Xinyi

失身酒－首圖

No.1 長島冰茶 Long Island Iced Tea

長島冰茶可以說是「失身酒」的始祖，甚至連不常喝酒的人都知道。除了親切的名稱，酒的色澤也像是紅茶般，讓他的殺傷力更驚人！實際上長島冰茶混合了伏特加、蘭姆酒、琴酒和龍舌蘭四種基酒和澄酒，最後加入可樂讓酒體看起來像杯「冰茶」，但酒精濃度卻高達30%以上！長島冰茶的後勁不需多言，也因如此，這拿來請女生會被認為是意圖不軌，反倒是點來試酒量的居多。

image source:YouTube/ SELF PICK

No.2 環遊世界 Around the World

除了長島冰茶以外，另一款聲名遠播的失身酒就是「環遊世界」了。環遊世界被認為是混酒的極致，不但有琴酒、伏特加、龍舌蘭、蘭姆酒等四大基酒外，再混合威士忌、白蘭地，為了喝起來更順口，還會加上香甜酒和數種果汁，濃度和後勁就不用說了。如此激烈的組合也讓環遊世界有「惡魔水」的封號，如果遇到有人想請你環遊世界，他可能是想從你的床上出發...

image source:FB/Relax Bar 放輕鬆酒吧&米絲阿樂局調酒專賣

No.3 瑪格麗特 Margarita

瑪格麗特也是相當有名的經典款調酒，優雅名字的常吸引不少女生，不過瑪格麗特其實是以龍舌蘭、檸檬汁和鹽調和而成，味道強烈！對於不常喝酒的人來說，瑪格麗特可能有點太刺激，再加上高濃度的酒精，一不小心就斷片啦。

image source:YouTube/ SELF PICK

No.4 柯夢波丹 Cosmopolitan

現在市面上所有網美系漸層飲料，都應該要叫「柯夢波丹」一聲姐！這是慾望城市裡凱莉最愛的一款酒，粉色的外表代表著時尚和女性魅力，專為女孩打造。柯夢波丹是以伏特加、白橙皮酒、蔓越莓汁跟檸檬汁調合而成，容易因為太順口喝多。

image source:YouTube/haking Your Shaker

No.5 殭屍 Zombie

橘紅色的酒體，喝下去就像僵屍一樣品嘗人的血液，但其實殭屍這個名字的另一層意義，就是喝完後可能會變殭屍然後被撿...殭屍這款調酒就包含了黑蘭姆酒、淡蘭姆酒還有酒精濃度高達75%的B15蘭姆酒，這款酒也是被網友認證喝完會母湯的失身酒！

image source:YouTube/ Homemade Recipes

No.6 再見 Adios MotherFucker

不管是中文還是英文，這款調酒的精隨已經很明顯了，喝完就是罵聲髒話後「再見」！它的配方是伏特加、龍舌蘭、蘭姆酒、琴酒、和藍色香甜酒和七喜，其實就跟長島冰茶的公式一樣，是偽裝很好的混酒，被認為是長島家族的一員，不少酒量好的勇者喜歡挑戰。

image source:YouTube/Steve the Bartender

No.7 明天見 See You Tomorrow

看過電影《擺渡人》的肯定對See You Tomorrow不陌生，這是電影中的關鍵調酒，基本上就是把六大基酒全部混在一起，專門給人買醉用的，喝完就明天見囉！在擺渡人中這款酒還加上了Red Bull，酒體是紅色的。

image source:豆瓣電影

No.8 野格炸彈 Jager Bomb

野格炸彈是比失身酒還猛的酒，就是直接把「野格草藥酒」的Shot杯，丟進裝有紅牛能量飲Red Bull的酒杯中！混合了能量飲料，會讓人更興奮。也真的有女大生喝了野格炸彈後倒下被拍裸照，或是心臟不適。

image source:FB/世傳菸酒行-老酒交流

No.9 轟炸機 B52

如果在酒吧想省點錢，點一杯B52轟炸機可以直接趕進度！以伏特加為底，加上咖啡酒、奶酒，利用三種酒呈現出強烈視覺，酒精濃到可以點火，應該就知道這酒有多可怕了吧！酒量不好的女生千萬別狂乾啊！

image source:FB/Cheers- 龍潭店

No.10 自由古巴 Cuba Libre

自由古巴的成分很簡單，其實就是蘭姆酒和可樂，再配上萊姆，喝起來其實就像有酒味的可樂。也因為配方單純，所以酒精濃度很高，雖然喝起來順口，但喝太多真的容易斷片，女孩出去玩時不得不小心啊！

image source:YouTube/KINEMATIK

【以上圖文為網路溫度計調查結果，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年12月20日至2019年12月19日，共二年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『斷片調酒』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。


本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎

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