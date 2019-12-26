金鼠年慶團圓！１０間飯店外帶年菜推薦 豐盛圍爐宴輕鬆上桌

「鴻運呈祥賀新年」外帶年菜。（圖片提供／台北天成大飯店） 分享 facebook

喜氣洋洋的農曆春節即將到來！每到熱鬧的除夕夜，一家人總會相聚團圓，享用豐盛美味的年夜飯，歡度幸福溫馨的美好時光。如今不必再為了烹煮年菜傷透腦筋，全台各大飯店和餐廳都特別推出「外帶年菜」，只需簡單加熱處理，熱騰騰的佳餚就可以立刻上桌，讓大家輕鬆在家享用美味年夜飯。2020年的「外帶年菜」不僅菜色多元豐富，還有早鳥預購優惠，馬上帶大家一起來瞧瞧！

# 台北福華大飯店

台北福華大飯店2020年的外帶年菜相當豐富，囊括了江浙料理、台菜、廣東菜和西式美食。主廚精心獻上了「鴻運」（江浙料理）、「富貴」（台菜）和「高陞」（廣東菜）3款套餐，每套售價$9,888元；凡購買任一款中式年菜套餐，即贈送精美環保提袋。

鴻運六喜拼盤。（圖片提供／台北福華大飯店） 分享 facebook

高陞套餐。（圖片提供／台北福華大飯店） 分享 facebook 江南春主廚劉宜嘉，獻上「金沙大蝦佐花枝蝦排」、「紅燒牛腩」兩道新菜；蓬萊邨台菜餐廳主廚王永宗，將台菜料理作為復刻經典開胃菜端上桌，如「五福拼盤」；珍珠坊主廚蔡清南，則推薦深受老饕喜愛的「玫瑰油雞」、「上湯佛跳牆魚翅」。另有經典西式年菜「德國豬腳」、「美式燒烤豬肋排」、「紅藜麥野菇雞肉燉飯」等多樣佳餚，每道售價$380元起。

金沙大蝦佐花枝蝦排。（圖片提供／台北福華大飯店） 分享 facebook

紅燒牛腩。（圖片提供／台北福華大飯店） 分享 facebook 自即日起推出「年菜外賣Early Bird專案」，凡於12月23日前訂購付款，即可享9折早鳥優惠。福華官網線上訂購中式套餐，亦可享9折優惠，再加贈福華限定紅包袋（三款年菜套餐各限量40套）。此外，刷卡買年菜也可享優惠，福華聯名卡9折、台北富邦和華南銀行及台新卡友95折。

五福拼盤。（圖片提供／台北福華大飯店） 分享 facebook

虎掌花膠烏參。（圖片提供／台北福華大飯店） 分享 facebook

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台北福華大飯店

提貨地點：台北市仁愛路3段160號B2（宴會廳）

訂購專線：（02）2326-7423、（02）2700-2323轉年菜外賣櫃檯

提貨時間：2020年1月24日（10：00～12：00、12：30～15：00）

官網：台北福華大飯店

# 君品酒店

君品酒店的頤宮中餐廳，2020年推出頂級年菜佳餚「富貴大盆菜」（售價$28,800元）。傳統的盆菜據傳源自南宋末年，已有數百年的歷史，是廣東、廣州、深圳和香港新界的漢族飲食習俗，代表「闔家團圓」之意。主廚特別選用澳洲三頭湯鮑、金蠔、烏參、瑤柱、蘿蔔、白菜、花菇、鴨、雞、蓮藕及油浸筍殼魚，先將所有食材分開滷好備用，再以白菜為底，一層一層將食材擺上，最後再淋上勾芡的雞高湯，味道馥郁且香濃。

富貴大盆菜、君品大四喜。（圖片提供／君品酒店） 分享 facebook 此外，歷年狂銷熱賣的人氣組合「君品大四喜」（每組$4,500元），包括廣東、台灣、上海及原住民風味4組地方菜餚，每組擁有5種特色菜，共20道小菜，道道驚豔美味。還有廣受好評的辦桌料理「私傳撒嬌雞」（每隻$880元），回甘的軟嫩雞肉，令人吮指回味。即日起～2020年1月24日開放預購，售完為止，要買要快唷！

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君品酒店

提貨地點：台北市大同區承德路一段3號5F（宴會廳）

訂購專線：（02）2181-9999轉3372或3260、0919-228-099陳小姐

提貨時間：2020年1月24日（15：00前）

官網：君品酒店

# 台北國賓大飯店

台北國賓大飯店2020年規劃多款外帶年菜組合和單點年菜，讓大家在家中即可享用豐盛美食。行政總主廚林建龍以道地粵式風味，特選花膠、明蝦、和牛臉頰等上等食材入饌，推出6人份「粵式年菜套餐」，每套$9,800元。國賓川菜廳徐鳳欽主廚，融合四川考察帶回的全新菜色，精心打造6人份「川味年菜套餐」，每套$9,800元。兩款年菜各限量100套，即日起接受外帶年菜預訂；凡於2019年1月10日前預購付款，可享年菜套餐9折優惠（單點年菜恕無優惠）。

粵式年菜套餐。（圖片提供／台北國賓大飯店） 分享 facebook

川味年菜套餐。（圖片提供／台北國賓大飯店） 分享 facebook 每組外賣年菜套餐，均附贈兩個保溫提袋，兼具俐落收納與恆溫設計；年菜盛裝容器，則選用耐高溫的安全微波器皿，直接微波即可享用年菜大餐。此外，「國賓粵菜廳」也推出多款單品料理，包括：冠軍濃湯花膠排翅（每甕$9,900元）、花膠濃湯煲土雞（每甕$5,000元）、三星蔥龍蝦尾細麵（6人份$1,980元）、一品茶皇雞（每份$1,380元）。而「國賓川菜廳」則有多道招牌人氣商品可選擇，包含：極品闔家歡(每甕$7,500元)、蔥燒海參王（每份$1,580元）、水煮牛三寶（每份$1,000元）。

經典燒鵝。（圖片提供／台北國賓大飯店） 分享 facebook

酥香黃魚。（圖片提供／台北國賓大飯店） 分享 facebook

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台北國賓大飯店

提貨地點：台北市中山區中山北路二段63號

訂購專線：（02）2100-2100分機2370、2376（粵菜廳）；2383、2385（川菜廳）

提貨時間：即日起～2020年1月24日（15：00前）

官網：台北國賓大飯店

# 台北王朝大酒店

台北王朝大酒店2020年推出「愛您愛您團圓年菜」，自即日起至1月17日開放訂購。主打飯店主廚純手工製作，共推出「台式年菜」及「廣式年菜」兩大主軸，適合6～8人享用，每套年菜$4,399元起。針對小家庭需求，還有單點選項，任選3道85折、全選10道75折，讓大家輕鬆過好年。

愛您愛您團圓年菜。（圖片提供／台北王朝大酒店） 分享 facebook 台式年菜組合有5道招牌菜色，含括：發財荷葉香腩排、花膠干貝佛跳牆、椒鹽鴻運昌隆魚、滬式乾燒鮮大蝦、蒲燒鰻魚珍珠飯，每套優惠價$4,799元（原價$6,000元）。廣式年菜組合則有5道經典料理，包含：玉蘭迎春五福拼、蠔鮑外婆紅燒肉、一品花雕雞湯盅、碧綠蔥燒大海參、御品干貝蘿蔔糕，每套優惠價$4,399元（原價$5,500元）。

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台北王朝大酒店

提貨地點：台北市松山區敦化北路100號2F（玉蘭軒）

訂購專線：（02）2719-8399 轉3366（玉蘭軒）

提貨時間：2020年1月23日～1月24日

官網：台北王朝大酒店

# 圓山大飯店

圓山大飯店2020年外帶年菜好豐富，集結各大主廚推出台式、江浙及廣式年菜料理，除了有6人份及10人份的團圓宴席（$8,000元起）之外，也可以單品選購。圓苑餐廳推出精選名菜，囊括：東坡肉附荷葉夾（6人份）、香辣牛腩筋（6人份）、花雕枸杞醉翁蝦（6人份）、鮑貝燉全雞（10人份）、祕製鎮江元蹄（6人份）等9道外帶單品。

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宴會廳除夕團圓宴。（圖片提供／圓山大飯店） 分享 facebook

金龍餐廳則推出近11道精選年菜，包括：珍品佛跳牆（10人份）、圓素佛跳牆（6人份）、古法烏參扣龍斑（10人份）、羊肚菌松茸花膠燉鮮鮑（10人份）、稻草西施牛肋骨（8人份）。此外，圓山大飯店的外帶年菜，凡於即日起～2020年1月10日前預購，可享早鳥9折優惠。

稻草西施牛肋骨。（圖片提供／圓山大飯店） 分享 facebook

香辣牛腩筋。（圖片提供／圓山大飯店） 分享 facebook

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圓山大飯店

提貨地點：台北市中山區中山北路四段1號

訂購專線：（02）2886-8888轉金龍餐廳、圓苑餐廳、松鶴餐廳或外賣部

提貨時間：2019年12月20日～2020年1月23日

官網：圓山大飯店

# 台北萬豪酒店

台北萬豪酒店2020年推出在家覆熱就能輕鬆端上桌的五星級宅配年菜。由近40年廚藝經驗的國宴主廚高鋼輝領軍，將飯店的美味菜餚宅配到府，包括：頂級花膠鮑魚佛跳牆、私房鮑魚烏骨雞湯、酒釀東坡肉、芝麻香肋排、紅酒帶骨牛排、塔香什錦烤麩、什錦雜糧飯等。讓大家只要在家裡，就能透過簡單覆熱工序，輕鬆重現五星主廚的精湛手藝！

頂級花膠鮑魚佛跳牆。（圖片提供／台北萬豪酒店） 分享 facebook

私房鮑魚烏骨雞湯。（圖片提供／台北萬豪酒店） 分享 facebook

冷颼颼的農曆年，就和家人一起「足不出戶」，享受最幸福溫暖的美味好年！掃描年菜包裝上的QR Code，即能觀賞國宴主廚高鋼輝特別錄製、親身示範之年菜覆熱教學影片，可以完美還原五星年菜不出錯！即日起～2020年1月24日開放訂購；凡於2020年1月5日前訂購並付清款項，即享9折優惠，宅配運費另計。

臘味糯米飯。（圖片提供／台北萬豪酒店） 分享 facebook

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台北萬豪酒店

提貨地點：台北市中山區樂群二路199號

訂購專線：（02）2175-7970

提貨時間：2020年1月2日～1月24日（10：00～21：00）

官網：台北萬豪酒店

# 台北天成大飯店

2020年台北天成大飯店精心打造「鴻運呈祥賀新年」外帶年菜，除了有10人份的外帶年菜套餐（每套$5,888元）之外，還有9道膾炙人口的單點菜色（每道$688元起）。豐盛的外帶年菜套餐，包含：烏魚子大拼盤、寧式東坡肉、櫻花蝦珍珠、清蒸石斑魚、乾隆佛跳牆等5道菜色。此外，另推出高檔外帶年菜「天成御品鍋」，以嚴選排翅、烏參、烏骨雞、干貝、金華火腿、蹄筋等高檔食材，經多道工序製作而成；以老母雞、金華火腿熬製上湯，融合高檔食材入甕燉煮，將珍饈融冶於一鍋，每鍋$5,888元。

「鴻運呈祥賀新年」外帶年菜。（圖片提供／台北天成大飯店） 分享 facebook

其他單品外帶年菜，還有明爐燒肥鴨（每隻$1,588元）、砂鍋津白火烔雞（每鍋$1,388元）、天成素佛跳牆（每鍋$1,288元）等可供選擇。即日起～2020年1月20日開放訂購；凡於2020年1月10日前預訂付款，可再享早鳥優惠9折。

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台北天成大飯店

提貨地點：台北市忠孝西路一段43號

訂購專線：（02）2311-8905轉3322（百合西餐廳）

提貨時間：2020年1月24日（12：00～16：00）

官網：台北天成大飯店

# 台中永豐棧酒店

台中永豐棧酒店的阿利海鮮，2020年推出限量80套的「六六大順外帶團圓桌菜」（6人份），包含五福錦繡拼盤、洋蔥桂花龍蝦、紅燒無錫大肋排、清蒸野生年年餘、蒲燒鰻米糕、蠔皇鮑魚烏參虎掌、頂級黑鑽養生雞湯等；另附環保微波盒，再贈獨家設計外賣保溫袋，每套售價$8,888元。消費滿萬，再加碼贈送限量「蘆洲老酒」1瓶。

六六大順外帶團圓桌菜。（圖片提供／台中永豐棧酒店） 分享 facebook

此外，還有推出精選單點年菜系列，每道只要$360～$2,600元。即日起～2020年1月20日開放訂購；凡於2020年1月10日前付訂阿利桌菜組全額，加碼再送「手工X.O.醬」1瓶，還可用85折加購獲獎年菜「御品乾隆佛跳牆」（原價$2,600元）；而單點外帶年菜系列，則可享9折優惠。

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台中永豐棧酒店

提貨地點：台中市西屯區台灣大道二段689號

訂購專線：（04）2326-8008轉 訂席中心或各餐廳

官網：台中永豐棧酒店

# 義大皇家酒店

好吃的外帶年菜上桌！義大皇家酒店主廚迎接金鼠年，特別推出拿手的功夫菜，包括：御膳一品佛跳牆（每盅$3,600元），有子排、烏參、干貝、鮑魚等高等食材，還有豬腳、蹄筋、栗子、花菇，加上曼波魚與全雞耗時熬煮，天然膠質讓湯頭顯得鮮甜又濃郁，且富多層次口感。蜜汁焗肋排（每道$880元），特選厚實豬肋排，輔以岡山蜂蜜，橙汁等食材，嘴裡化開的是交織出的多層次甜蜜滋味。紅燒蹄膀（每道$880元），主廚選用豬蹄膀後腿肉，以紅燒料理方式精心熬煮，搭配筍干、青江菜，是最對味最道地的台灣味。

「金鼠來寶好年到」外帶年菜。（圖片提供／義大皇家酒店） 分享 facebook

蜜汁焗肋排。（圖片提供／義大皇家酒店） 分享 facebook

義大皇家酒店「金鼠來寶好年到」外帶年菜，即日起～2020年1月20日前開放訂購，可於2020年1月10日～1月24日自取。凡於2020年1月10日前預訂優惠9折，2020年1月11日～20日預定享95折。

紅燒蹄膀。（圖片提供／義大皇家酒店） 分享 facebook

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義大皇家酒店

提貨地點：高雄市大樹區學城路一段153號（皇樓中餐廳）

訂購專線：（07）656-8166轉21402（皇樓中餐廳）

提貨時間：2020年1月10日～1月24日

官網：義大皇家酒店

# 復興空廚

2020年「中保無限＋」攜手「復興空廚」，推出超值年菜組合「2020食來運轉開運年菜」。由資歷超過20年的復興空廚得獎主廚梁國德，以傳統經典粵菜為發想，融合異國泰式風情料理，推出兩種經典年菜經典，分為A、B兩種組合，一組5道菜（約4～6人份），可自由搭配選擇。

2020食來運轉年菜A組。（圖片提供／復興空廚） 分享 facebook

吉祥鱸魚水上鮮。（圖片提供／復興空廚） 分享 facebook

透過復興空廚千萬急速冷凍設備，最能忠實呈現原味，保留色香味俱全。其中吉祥鱸魚水上鮮、珍品佛跳牆、富貴泰旺咖哩蝦、私房無錫排骨等料理，皆為精緻的手路菜。購買通路可選擇實體門市或網路訂購，門市據點包括大台北地區中保無限家生活館門市與復興航棧門市；網路則可於「中保集團電商平台－中保無限家」訂購；亦可透過「復興空廚」直接訂購。

珍品佛跳牆。（圖片提供／復興空廚） 分享 facebook

即日起～2019年12月22日止，凡購買單組年菜，優惠價$2,388元（原價$2,888元）、約83折；A+B年菜組合，優惠價$4,688元（原價$5,776元）、約81折。單筆消費滿$3,000元以上，可享免費宅配服務，而且買年菜還有機會抽中Apple watch等大獎。

煙燻雞腿慶團圓。（圖片提供／復興空廚） 分享 facebook

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復興空廚

提貨地點：大台北地區中保無限家生活館門市與復興航棧門市

官網：中保集團電商平台－中保無限家、復興空廚

文／周惠儀

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