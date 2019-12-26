親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美食新聞
甜點午茶
特色餐飲
美食DIY
最愛咖啡香
名人報報

新歡正宮嗆告 陳綺貞道歉速斬戀情「與林先生已無往來」

留學生為何成「極惡犯」？ 日福岡滅門案中國兇手死刑處決

金鼠年慶團圓！１０間飯店外帶年菜推薦 豐盛圍爐宴輕鬆上桌

2019-12-26 12:03欣傳媒

「鴻運呈祥賀新年」外帶年菜。（圖片提供／台北天成大飯店）
「鴻運呈祥賀新年」外帶年菜。（圖片提供／台北天成大飯店）
分享

喜氣洋洋的農曆春節即將到來！每到熱鬧的除夕夜，一家人總會相聚團圓，享用豐盛美味的年夜飯，歡度幸福溫馨的美好時光。如今不必再為了烹煮年菜傷透腦筋，全台各大飯店和餐廳都特別推出「外帶年菜」，只需簡單加熱處理，熱騰騰的佳餚就可以立刻上桌，讓大家輕鬆在家享用美味年夜飯。2020年的「外帶年菜」不僅菜色多元豐富，還有早鳥預購優惠，馬上帶大家一起來瞧瞧！

# 台北福華大飯店

台北福華大飯店2020年的外帶年菜相當豐富，囊括了江浙料理、台菜、廣東菜和西式美食。主廚精心獻上了「鴻運」（江浙料理）、「富貴」（台菜）和「高陞」（廣東菜）3款套餐，每套售價$9,888元；凡購買任一款中式年菜套餐，即贈送精美環保提袋。

鴻運六喜拼盤。（圖片提供／台北福華大飯店）
鴻運六喜拼盤。（圖片提供／台北福華大飯店）
分享

高陞套餐。（圖片提供／台北福華大飯店）
高陞套餐。（圖片提供／台北福華大飯店）
分享
江南春主廚劉宜嘉，獻上「金沙大蝦佐花枝蝦排」、「紅燒牛腩」兩道新菜；蓬萊邨台菜餐廳主廚王永宗，將台菜料理作為復刻經典開胃菜端上桌，如「五福拼盤」；珍珠坊主廚蔡清南，則推薦深受老饕喜愛的「玫瑰油雞」、「上湯佛跳牆魚翅」。另有經典西式年菜「德國豬腳」、「美式燒烤豬肋排」、「紅藜麥野菇雞肉燉飯」等多樣佳餚，每道售價$380元起。

金沙大蝦佐花枝蝦排。（圖片提供／台北福華大飯店）
金沙大蝦佐花枝蝦排。（圖片提供／台北福華大飯店）
分享

紅燒牛腩。（圖片提供／台北福華大飯店）
紅燒牛腩。（圖片提供／台北福華大飯店）
分享
自即日起推出「年菜外賣Early Bird專案」，凡於12月23日前訂購付款，即可享9折早鳥優惠。福華官網線上訂購中式套餐，亦可享9折優惠，再加贈福華限定紅包袋（三款年菜套餐各限量40套）。此外，刷卡買年菜也可享優惠，福華聯名卡9折、台北富邦和華南銀行及台新卡友95折。

五福拼盤。（圖片提供／台北福華大飯店）
五福拼盤。（圖片提供／台北福華大飯店）
分享

虎掌花膠烏參。（圖片提供／台北福華大飯店）
虎掌花膠烏參。（圖片提供／台北福華大飯店）
分享

Info

台北福華大飯店

提貨地點：台北市仁愛路3段160號B2（宴會廳）

訂購專線：（02）2326-7423、（02）2700-2323轉年菜外賣櫃檯

提貨時間：2020年1月24日（10：00～12：00、12：30～15：00）

官網：台北福華大飯店

# 君品酒店

君品酒店的頤宮中餐廳，2020年推出頂級年菜佳餚「富貴大盆菜」（售價$28,800元）。傳統的盆菜據傳源自南宋末年，已有數百年的歷史，是廣東、廣州、深圳和香港新界的漢族飲食習俗，代表「闔家團圓」之意。主廚特別選用澳洲三頭湯鮑、金蠔、烏參、瑤柱、蘿蔔、白菜、花菇、鴨、雞、蓮藕及油浸筍殼魚，先將所有食材分開滷好備用，再以白菜為底，一層一層將食材擺上，最後再淋上勾芡的雞高湯，味道馥郁且香濃。

富貴大盆菜、君品大四喜。（圖片提供／君品酒店）
富貴大盆菜、君品大四喜。（圖片提供／君品酒店）
分享
此外，歷年狂銷熱賣的人氣組合「君品大四喜」（每組$4,500元），包括廣東、台灣、上海及原住民風味4組地方菜餚，每組擁有5種特色菜，共20道小菜，道道驚豔美味。還有廣受好評的辦桌料理「私傳撒嬌雞」（每隻$880元），回甘的軟嫩雞肉，令人吮指回味。即日起～2020年1月24日開放預購，售完為止，要買要快唷！

Info

君品酒店

提貨地點：台北市大同區承德路一段3號5F（宴會廳）

訂購專線：（02）2181-9999轉3372或3260、0919-228-099陳小姐

提貨時間：2020年1月24日（15：00前）

官網：君品酒店

# 台北國賓大飯店

台北國賓大飯店2020年規劃多款外帶年菜組合和單點年菜，讓大家在家中即可享用豐盛美食。行政總主廚林建龍以道地粵式風味，特選花膠、明蝦、和牛臉頰等上等食材入饌，推出6人份「粵式年菜套餐」，每套$9,800元。國賓川菜廳徐鳳欽主廚，融合四川考察帶回的全新菜色，精心打造6人份「川味年菜套餐」，每套$9,800元。兩款年菜各限量100套，即日起接受外帶年菜預訂；凡於2019年1月10日前預購付款，可享年菜套餐9折優惠（單點年菜恕無優惠）。

粵式年菜套餐。（圖片提供／台北國賓大飯店）
粵式年菜套餐。（圖片提供／台北國賓大飯店）
分享

川味年菜套餐。（圖片提供／台北國賓大飯店）
川味年菜套餐。（圖片提供／台北國賓大飯店）
分享
每組外賣年菜套餐，均附贈兩個保溫提袋，兼具俐落收納與恆溫設計；年菜盛裝容器，則選用耐高溫的安全微波器皿，直接微波即可享用年菜大餐。此外，「國賓粵菜廳」也推出多款單品料理，包括：冠軍濃湯花膠排翅（每甕$9,900元）、花膠濃湯煲土雞（每甕$5,000元）、三星蔥龍蝦尾細麵（6人份$1,980元）、一品茶皇雞（每份$1,380元）。而「國賓川菜廳」則有多道招牌人氣商品可選擇，包含：極品闔家歡(每甕$7,500元)、蔥燒海參王（每份$1,580元）、水煮牛三寶（每份$1,000元）。

經典燒鵝。（圖片提供／台北國賓大飯店）
經典燒鵝。（圖片提供／台北國賓大飯店）
分享

酥香黃魚。（圖片提供／台北國賓大飯店）
酥香黃魚。（圖片提供／台北國賓大飯店）
分享

Info

台北國賓大飯店

提貨地點：台北市中山區中山北路二段63號

訂購專線：（02）2100-2100分機2370、2376（粵菜廳）；2383、2385（川菜廳）

提貨時間：即日起～2020年1月24日（15：00前）

官網：台北國賓大飯店

# 台北王朝大酒店

台北王朝大酒店2020年推出「愛您愛您團圓年菜」，自即日起至1月17日開放訂購。主打飯店主廚純手工製作，共推出「台式年菜」及「廣式年菜」兩大主軸，適合6～8人享用，每套年菜$4,399元起。針對小家庭需求，還有單點選項，任選3道85折、全選10道75折，讓大家輕鬆過好年。

愛您愛您團圓年菜。（圖片提供／台北王朝大酒店）
愛您愛您團圓年菜。（圖片提供／台北王朝大酒店）
分享
台式年菜組合有5道招牌菜色，含括：發財荷葉香腩排、花膠干貝佛跳牆、椒鹽鴻運昌隆魚、滬式乾燒鮮大蝦、蒲燒鰻魚珍珠飯，每套優惠價$4,799元（原價$6,000元）。廣式年菜組合則有5道經典料理，包含：玉蘭迎春五福拼、蠔鮑外婆紅燒肉、一品花雕雞湯盅、碧綠蔥燒大海參、御品干貝蘿蔔糕，每套優惠價$4,399元（原價$5,500元）。

Info

台北王朝大酒店

提貨地點：台北市松山區敦化北路100號2F（玉蘭軒）

訂購專線：（02）2719-8399 轉3366（玉蘭軒）

提貨時間：2020年1月23日～1月24日

官網：台北王朝大酒店

# 圓山大飯店

圓山大飯店2020年外帶年菜好豐富，集結各大主廚推出台式、江浙及廣式年菜料理，除了有6人份及10人份的團圓宴席（$8,000元起）之外，也可以單品選購。圓苑餐廳推出精選名菜，囊括：東坡肉附荷葉夾（6人份）、香辣牛腩筋（6人份）、花雕枸杞醉翁蝦（6人份）、鮑貝燉全雞（10人份）、祕製鎮江元蹄（6人份）等9道外帶單品。

分享

宴會廳除夕團圓宴。（圖片提供／圓山大飯店）
宴會廳除夕團圓宴。（圖片提供／圓山大飯店）
分享

金龍餐廳則推出近11道精選年菜，包括：珍品佛跳牆（10人份）、圓素佛跳牆（6人份）、古法烏參扣龍斑（10人份）、羊肚菌松茸花膠燉鮮鮑（10人份）、稻草西施牛肋骨（8人份）。此外，圓山大飯店的外帶年菜，凡於即日起～2020年1月10日前預購，可享早鳥9折優惠。

稻草西施牛肋骨。（圖片提供／圓山大飯店）
稻草西施牛肋骨。（圖片提供／圓山大飯店）
分享

香辣牛腩筋。（圖片提供／圓山大飯店）
香辣牛腩筋。（圖片提供／圓山大飯店）
分享

Info

圓山大飯店

提貨地點：台北市中山區中山北路四段1號

訂購專線：（02）2886-8888轉金龍餐廳、圓苑餐廳、松鶴餐廳或外賣部

提貨時間：2019年12月20日～2020年1月23日

官網：圓山大飯店

# 台北萬豪酒店

台北萬豪酒店2020年推出在家覆熱就能輕鬆端上桌的五星級宅配年菜。由近40年廚藝經驗的國宴主廚高鋼輝領軍，將飯店的美味菜餚宅配到府，包括：頂級花膠鮑魚佛跳牆、私房鮑魚烏骨雞湯、酒釀東坡肉、芝麻香肋排、紅酒帶骨牛排、塔香什錦烤麩、什錦雜糧飯等。讓大家只要在家裡，就能透過簡單覆熱工序，輕鬆重現五星主廚的精湛手藝！

頂級花膠鮑魚佛跳牆。（圖片提供／台北萬豪酒店）
頂級花膠鮑魚佛跳牆。（圖片提供／台北萬豪酒店）
分享

私房鮑魚烏骨雞湯。（圖片提供／台北萬豪酒店）
私房鮑魚烏骨雞湯。（圖片提供／台北萬豪酒店）
分享

冷颼颼的農曆年，就和家人一起「足不出戶」，享受最幸福溫暖的美味好年！掃描年菜包裝上的QR Code，即能觀賞國宴主廚高鋼輝特別錄製、親身示範之年菜覆熱教學影片，可以完美還原五星年菜不出錯！即日起～2020年1月24日開放訂購；凡於2020年1月5日前訂購並付清款項，即享9折優惠，宅配運費另計。

臘味糯米飯。（圖片提供／台北萬豪酒店）
臘味糯米飯。（圖片提供／台北萬豪酒店）
分享

Info

台北萬豪酒店

提貨地點：台北市中山區樂群二路199號

訂購專線：（02）2175-7970

提貨時間：2020年1月2日～1月24日（10：00～21：00）

官網：台北萬豪酒店

# 台北天成大飯店

2020年台北天成大飯店精心打造「鴻運呈祥賀新年」外帶年菜，除了有10人份的外帶年菜套餐（每套$5,888元）之外，還有9道膾炙人口的單點菜色（每道$688元起）。豐盛的外帶年菜套餐，包含：烏魚子大拼盤、寧式東坡肉、櫻花蝦珍珠、清蒸石斑魚、乾隆佛跳牆等5道菜色。此外，另推出高檔外帶年菜「天成御品鍋」，以嚴選排翅、烏參、烏骨雞、干貝、金華火腿、蹄筋等高檔食材，經多道工序製作而成；以老母雞、金華火腿熬製上湯，融合高檔食材入甕燉煮，將珍饈融冶於一鍋，每鍋$5,888元。

「鴻運呈祥賀新年」外帶年菜。（圖片提供／台北天成大飯店）
「鴻運呈祥賀新年」外帶年菜。（圖片提供／台北天成大飯店）
分享

其他單品外帶年菜，還有明爐燒肥鴨（每隻$1,588元）、砂鍋津白火烔雞（每鍋$1,388元）、天成素佛跳牆（每鍋$1,288元）等可供選擇。即日起～2020年1月20日開放訂購；凡於2020年1月10日前預訂付款，可再享早鳥優惠9折。

Info

台北天成大飯店

提貨地點：台北市忠孝西路一段43號

訂購專線：（02）2311-8905轉3322（百合西餐廳）

提貨時間：2020年1月24日（12：00～16：00）

官網：台北天成大飯店

# 台中永豐棧酒店

台中永豐棧酒店的阿利海鮮，2020年推出限量80套的「六六大順外帶團圓桌菜」（6人份），包含五福錦繡拼盤、洋蔥桂花龍蝦、紅燒無錫大肋排、清蒸野生年年餘、蒲燒鰻米糕、蠔皇鮑魚烏參虎掌、頂級黑鑽養生雞湯等；另附環保微波盒，再贈獨家設計外賣保溫袋，每套售價$8,888元。消費滿萬，再加碼贈送限量「蘆洲老酒」1瓶。

六六大順外帶團圓桌菜。（圖片提供／台中永豐棧酒店）
六六大順外帶團圓桌菜。（圖片提供／台中永豐棧酒店）
分享

此外，還有推出精選單點年菜系列，每道只要$360～$2,600元。即日起～2020年1月20日開放訂購；凡於2020年1月10日前付訂阿利桌菜組全額，加碼再送「手工X.O.醬」1瓶，還可用85折加購獲獎年菜「御品乾隆佛跳牆」（原價$2,600元）；而單點外帶年菜系列，則可享9折優惠。

Info

台中永豐棧酒店

提貨地點：台中市西屯區台灣大道二段689號

訂購專線：（04）2326-8008轉 訂席中心或各餐廳

官網：台中永豐棧酒店

# 義大皇家酒店

好吃的外帶年菜上桌！義大皇家酒店主廚迎接金鼠年，特別推出拿手的功夫菜，包括：御膳一品佛跳牆（每盅$3,600元），有子排、烏參、干貝、鮑魚等高等食材，還有豬腳、蹄筋、栗子、花菇，加上曼波魚與全雞耗時熬煮，天然膠質讓湯頭顯得鮮甜又濃郁，且富多層次口感。蜜汁焗肋排（每道$880元），特選厚實豬肋排，輔以岡山蜂蜜，橙汁等食材，嘴裡化開的是交織出的多層次甜蜜滋味。紅燒蹄膀（每道$880元），主廚選用豬蹄膀後腿肉，以紅燒料理方式精心熬煮，搭配筍干、青江菜，是最對味最道地的台灣味。

「金鼠來寶好年到」外帶年菜。（圖片提供／義大皇家酒店）
「金鼠來寶好年到」外帶年菜。（圖片提供／義大皇家酒店）
分享

蜜汁焗肋排。（圖片提供／義大皇家酒店）
蜜汁焗肋排。（圖片提供／義大皇家酒店）
分享

義大皇家酒店「金鼠來寶好年到」外帶年菜，即日起～2020年1月20日前開放訂購，可於2020年1月10日～1月24日自取。凡於2020年1月10日前預訂優惠9折，2020年1月11日～20日預定享95折。

紅燒蹄膀。（圖片提供／義大皇家酒店）
紅燒蹄膀。（圖片提供／義大皇家酒店）
分享

Info

義大皇家酒店

提貨地點：高雄市大樹區學城路一段153號（皇樓中餐廳）

訂購專線：（07）656-8166轉21402（皇樓中餐廳）

提貨時間：2020年1月10日～1月24日

官網：義大皇家酒店

# 復興空廚

2020年「中保無限＋」攜手「復興空廚」，推出超值年菜組合「2020食來運轉開運年菜」。由資歷超過20年的復興空廚得獎主廚梁國德，以傳統經典粵菜為發想，融合異國泰式風情料理，推出兩種經典年菜經典，分為A、B兩種組合，一組5道菜（約4～6人份），可自由搭配選擇。

2020食來運轉年菜A組。（圖片提供／復興空廚）
2020食來運轉年菜A組。（圖片提供／復興空廚）
分享

吉祥鱸魚水上鮮。（圖片提供／復興空廚）
吉祥鱸魚水上鮮。（圖片提供／復興空廚）
分享

透過復興空廚千萬急速冷凍設備，最能忠實呈現原味，保留色香味俱全。其中吉祥鱸魚水上鮮、珍品佛跳牆、富貴泰旺咖哩蝦、私房無錫排骨等料理，皆為精緻的手路菜。購買通路可選擇實體門市或網路訂購，門市據點包括大台北地區中保無限家生活館門市與復興航棧門市；網路則可於「中保集團電商平台－中保無限家」訂購；亦可透過「復興空廚」直接訂購。

珍品佛跳牆。（圖片提供／復興空廚）
珍品佛跳牆。（圖片提供／復興空廚）
分享

即日起～2019年12月22日止，凡購買單組年菜，優惠價$2,388元（原價$2,888元）、約83折；A+B年菜組合，優惠價$4,688元（原價$5,776元）、約81折。單筆消費滿$3,000元以上，可享免費宅配服務，而且買年菜還有機會抽中Apple watch等大獎。

煙燻雞腿慶團圓。（圖片提供／復興空廚）
煙燻雞腿慶團圓。（圖片提供／復興空廚）
分享

Info

復興空廚

提貨地點：大台北地區中保無限家生活館門市與復興航棧門市

官網：中保集團電商平台－中保無限家復興空廚

文／周惠儀

本文經授權轉載自欣傳媒 欣台灣，未經允許請勿轉載！

年菜萬豪酒店福華大飯店

延伸閱讀

米其林年菜外帶 圍爐宴星光滿滿

高雄海味永安福袋超值開賣 一袋就能做出澎湃年...

家扶天使樹募得550份禮物 寒冬送暖物資卻差...

原民馬告、刺蔥入菜 花蓮吃得到有機港式年菜

欣傳媒

透過旗下網路平台、實體出版、講座活動、旅遊行程的結合，將世界各地的旅遊態度、達人體驗、主題旅遊、玩樂指南傳遞到網友與消費者面前。透過話題操作和跨越虛實旅遊社群的行銷擴散力，讓欣旅遊跟你一起開創旅遊新視野！
WEB：欣傳媒官網 ｜ FB：欣傳媒粉絲團

相關新聞

台灣哪裡還能開好市多 網狂推神秘地區：有錢人都躲在這

2019-12-25 21:00

春水堂、哈根達斯買1送1！遠百信義A13「35間美食優惠懶人包」

2019-12-25 11:07

他打賭贏得手搖飲料　瘋狂加料讓店員驚：沒做過這麼貴的客製化飲料

2019-12-24 23:36

湯圓丟氣炸鍋卻大爆漿吐沙　內行網友揭正確作法

2019-12-24 23:31

初戀好滋味！春水堂冬季限定「草莓奶霜珍珠茉奶」新亮相

2019-12-24 20:24

開到凌晨2點！30間深夜食堂　遠百信義A13成全台最大「宵夜百貨」

2019-12-24 17:08

4人同行送「厚切牛舌」！遠百信義A13燒肉YKNK有「KTV」可唱歌

2019-12-24 11:40

經營20年！北市「中山北路二段」星巴克要關了！1／2為最後營業日

2019-12-24 00:27

頂呱呱插旗遠百信義！首賣「舒芙蕾鬆餅」、「調酒」超吸睛 100顆呱呱包大方贈

2019-12-23 14:42

政大人必吃冰店掰掰！60年老店逢玉冰菓室明年2月歇業

2019-12-23 11:18

台北東區又現倒店潮？網紅指標店「Sharetea全球旗艦店」宣布結束營業　業者回應了

2019-12-22 22:23

晶華酒店徵求100名Buffet狂粉 栢麗廳免費「玩」晚餐

2019-12-20 12:07

超誇張厚度比臉還大！世界第一好吃飯店早餐推出「巨無霸法式草莓千層派」1月吃得到

2019-12-20 01:25

14年歷史成回憶！郭台銘也愛的「大方鐵板燒」1月熄燈

2019-12-19 21:53

爆米花牛排陪過耶誕！美旗林4大飯店美式牛排懶人包

2019-12-19 15:13

芋泥球、草莓提拉米蘇、爆餡卡士達醬泡芙超欠吃！「2019年團購10大甜點」排行榜出爐

2019-12-18 17:15

台鐵vs.超商便當哪款CP值高？ 網一面倒推「經典60」

2019-12-18 15:11

江振誠的「米其林帝國」！10個餐飲概念 5餐廳摘9顆星

2019-12-18 11:25

快訊！《米其林指南香港澳門2020》出爐 16間新摘星

2019-12-17 16:21

限時14天！必勝客進補系「冬補麻油赤肉比薩」開賣

2019-12-17 15:27

獨／開幕才1年！東區唯一「NeNe韓國炸雞」熄燈

2019-12-17 12:03

咖啡因比可樂多 2 倍！百事可樂新口味「咖啡可樂」雙倍提神效果的可樂

2019-12-16 22:24

台灣人激推「10大早餐店」出爐 美而美、麥味登占前2名

2019-12-15 23:43

38間「2019年開幕新餐廳」！「拿坡里炸雞」討論度最高

2019-12-15 15:41

米其林一星、胡同燒肉飛上天！星宇「機上餐首曝光」

2019-12-13 12:55

全家便利商店「BT21集點」再一波！雪花球、首次登場的公仔迴力車鐵粉必收

2019-12-12 13:05

首波「41間餐廳名單」進駐遠百信義A13！看板都掛好了

2019-12-11 20:21

弘爺漢堡換新裝！貓奴最愛「Hello Kitty 自動傘」打造粉色浪潮

2019-12-11 20:09

「飛機河粉」新北首店插旗比漾廣場 開幕首三日穿綠衣河粉買1送1

2019-12-11 19:11

漢堡王開大絕！ 雙12一日限定「買1送2」限量三百份

2019-12-11 12:18

全台2019年「35間熄燈名餐廳」！ 名單滿滿都是回憶⋯最想再吃哪一家？

2019-12-10 18:40

台灣之光跨界聯名！「福灣 X 詹朴APUJAN」限量聯名巧克力PChome 24h購物獨賣

2019-12-10 16:34

在海底撈過生日 陸網友嚇怕：才知道什麼叫壽星的卑微

2019-12-10 13:02

「換到12／10打烊」！ 漢堡王憑麥當勞、肯德基發票換「漢堡」再加碼　粉絲讚：王的氣度

2019-12-08 22:03

日本吃飯絕對禁止「筷子平放碗上」！櫻花妹嘆：台灣人常這樣，原因大公開

2019-12-08 21:55

大家來找碴！她用氣炸鍋做烤雞 掀開蓋卻只見薑蒜

2019-12-08 21:51

學會一招「營火泡麵」 5分鐘驚嘆沒吃過的泡麵滋味

2019-12-08 08:05

天冷就是要嗑鍋！精選10大特色鍋 今年暖胃靠它

2019-12-07 20:34

史上最狂聯名！「麥當勞 x 王大仁alexanderwang」 瘋搶牛皮漢堡包

2019-12-07 19:17
看更多

熱門文章

台北東區又現倒店潮？網紅指標店「Sharetea全球旗艦店」宣布結束營業　業者回應了

2019-12-22 22:23

春水堂、哈根達斯買1送1！遠百信義A13「35間美食優惠懶人包」

2019-12-25 11:07

台灣首發！星巴克限定版燙金「星座馬克杯」12/26開搶

2019-12-19 16:24

政大人必吃冰店掰掰！60年老店逢玉冰菓室明年2月歇業

2019-12-23 11:18

好市多跟人手臂一樣粗海草蝦 料理手法和口感曝光引網友暴動

2019-12-25 11:35

經營20年！北市「中山北路二段」星巴克要關了！1／2為最後營業日

2019-12-24 00:27

芋頭控超推！ 老字號「鮮芋奶酪」、「香芋起士」蛋糕

2019-12-24 13:32

開到凌晨2點！30間深夜食堂　遠百信義A13成全台最大「宵夜百貨」

2019-12-24 17:08

全聯與Hershey's再聯名 全新巧克力千層、布丁曝光

2019-12-18 17:30

草莓要滿出來了！好市多「巨無霸草莓卡士達塔」爆量草莓，總重1600公克可吃3天

2019-12-23 21:36

獨／咖啡倒店風波延燒！台北文青咖啡「Congrats Café」下台一鞠躬

2019-12-20 14:59

首波「41間餐廳名單」進駐遠百信義A13！看板都掛好了

2019-12-11 20:21

好市多「黃金流沙乳酪塔」新品爆紅！夾心鹹蛋黃流沙＋3種吃法超邪惡

2019-12-19 10:36

台灣哪裡還能開好市多 網狂推神秘地區：有錢人都躲在這

2019-12-25 21:00

他打賭贏得手搖飲料　瘋狂加料讓店員驚：沒做過這麼貴的客製化飲料

2019-12-24 23:36

北部人限定！ 肯德基大份量炸雞餐20塊起跳 爽吃到年底

2019-12-18 10:05

芋頭控必喝！冬季限定「琥珀珍珠芋泥歐蕾」冷、熱飲都迷人

2019-12-20 13:45

台灣人激推「10大早餐店」出爐 美而美、麥味登占前2名

2019-12-15 23:43

湯圓丟氣炸鍋卻大爆漿吐沙　內行網友揭正確作法

2019-12-24 23:31

摩斯也出泡麵？超狂「和風炸雞」、「海洋珍珠堡」杯麵限量上市

2019-12-23 11:00

餡料滿載! 網購人氣「微甜室」草莓蛋糕、芋頭戚風開訂

2019-12-19 16:01

超誇張厚度比臉還大！世界第一好吃飯店早餐推出「巨無霸法式草莓千層派」1月吃得到

2019-12-20 01:25

沒搶到就落伍！手搖飲推超萌「史努比3D造型杯」、「史努比杯提」今日開搶

2019-12-24 10:25

芋泥球、草莓提拉米蘇、爆餡卡士達醬泡芙超欠吃！「2019年團購10大甜點」排行榜出爐

2019-12-18 17:15

晶華酒店徵求100名Buffet狂粉 栢麗廳免費「玩」晚餐

2019-12-20 12:07

14年歷史成回憶！郭台銘也愛的「大方鐵板燒」1月熄燈

2019-12-19 21:53

超大方！星巴克「12月連續31天」買1送1開跑～每天動手指爽賺1杯超容易

2019-12-01 11:23

最潮交換禮物！星巴克首賣「咖啡飲料券」加贈2張好友分享券

2019-12-25 10:26

松葉蟹、和牛壽司、牛舌吃到飽！「旭集」訂位滿到年底

2019-12-25 19:12

搶在遠百A13前！最潮台菜「心潮飯店」 微風信義12月24日開幕

2019-12-23 23:41

免抽！ 12/30前輸入優惠碼 麥當勞麥克雞塊買一送一

2019-12-16 15:00

上班族解憂神器！ 小7X艋舺雞排「炸雞皮」零嘴超對味

2019-12-17 12:06

「菜瓜布聖誕蛋糕」想吃嗎？ 網友大讚：太逼真了

2019-12-24 10:48

會吃吐司邊嗎？ 網曝吐司邊超神吃法：內行人才懂

2019-12-18 22:32

限期2個月！麥當勞早餐「培根滿福系列」 為你補充滿滿元氣

2019-12-25 13:04

飯店餐廳查獲逾期食材 國賓、晶華、圓山等上榜

2019-12-19 13:18

4人同行送「厚切牛舌」！遠百信義A13燒肉YKNK有「KTV」可唱歌

2019-12-24 11:40

「草莓芋泥球、Hello Kitty奶皇包」超欠吃！7-ELEVEN預購「粉嫩系甜點」登場

2019-12-25 14:45

星宇航空尾牙曝光！暴增至近千員工 網羨慕：顏值超高

2019-12-07 22:25

郭董的年節伴手禮曝光！馬雲、孫正義都嚐過

2019-12-20 11:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top