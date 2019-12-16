咖啡因比可樂多 2 倍！百事可樂新口味「咖啡可樂」雙倍提神效果的可樂

圖／CNN 分享 facebook 咖啡＋可樂是什麼滋味？美國飲料大廠百事可樂日前宣布將於2020年4月推出全新口味「咖啡可樂（Pepsi Cafe）」，一款結合咖啡炭焙香氣與氣泡可樂的雙重享受飲品，消息公布後令不少網友敲碗直呼「想喝」。

據了解，擁有咖啡色系包裝的Pepsi Cafe 將會推出兩款新口味，分別是口感偏苦澀的「原味咖啡可樂」，及口味偏香甜的「香草咖啡可樂」，而兩款新飲品最大亮點除了是含有氣泡的咖啡可樂外，咖啡因含量更是經典百事可樂的雙倍。

事實上，這並非百事可樂首次推出咖啡系列飲品，早在1996年時就曾推出Pepsi Kona，2004年還上架口感類似卡布奇諾的Pepsiccino。