親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美食新聞
甜點午茶
特色餐飲
美食DIY
最愛咖啡香
名人報報

NBA／哈登3節狂轟60分 生涯累計場次比肩喬丹

入冬首波冷氣團今晚南下！ 周一晚到周二晨最冷

超大方！星巴克「12月連續31天」買1送1開跑～每天動手指爽賺1杯超容易

2019-12-01 11:23聯合新聞網 旅遊美食綜合報導

星巴克鐵粉們來收禮物囉！星巴克於12月推出「耶誕紅杯轉轉數位活動」，只要前往數位活動網址完成指定動作，連續31天將有機會獲得最強買一送一、第二杯半價等專屬優惠，活動將持續在浪漫又溫馨12月耶誕月進行，就是要大方讓所有粉絲喝好又喝滿。

圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉絲團
圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉絲團
分享

星巴克「耶誕紅杯轉轉」數位活動將於12/01正式上線，登入活動網址找尋到躲藏在耶誕紅杯中的可愛白熊，就可以獲得全品項好友分享、第二杯半價、現煮義式咖啡升級優惠、指定那堤系列大杯單一價等優惠憑證，每個帳號每天都可以玩一次，星巴克鐵粉絕不能錯過耶誕月買一送一等超強耶誕禮物！

圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉絲團
圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)粉絲團
分享

優惠券注意事項：

1、全品項好友分享:購買兩杯容量/口味/冰熱皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

2、全品項第二杯半價:購買兩杯容量/口味/冰熱皆一致的飲料，可享第二杯半價優惠。

3、現煮義式咖啡升級優惠：購買任一杯現煮義式咖啡，可享升級優惠。點購中杯升級大杯，或點購大杯升級特大杯。

4、指定那堤系列大杯單一價：購買任一大杯指定那堤/茶那堤飲料，可享大杯單一價120元優惠乙次。適用品項(冰/熱)：那堤/風味那堤/抹茶那堤/醇濃抹茶那堤/玫瑰蜜香茶那堤/經典紅茶那堤/伯爵茶那堤。本活動不可併用加價更換特選咖啡豆與飲料升級；添加配料需支付差價購買。

5、優惠品項依各門市現貨為準，並限當場一次領取，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精、燕麥奶飲料。

6、星巴克保留活動調整與說明之權利，活動詳細說明與注意事項，以星巴克網站公告為準。

星巴克陪您過耶誕 - 耶誕紅杯轉轉數位活動

活動時間：2019/12/1~2019/12/31

活動網址： https://goo.gl/qWvlEj

活動內容：於活動期間內每日參與數位活動，猜中可愛白熊藏身在哪一個耶誕紅杯之中品嚐咖啡，即可領取專屬飲料優惠。

兌換期間：每張優惠憑證為三天有效期限(包含獲得當天) ，最後兌換日是2020/1/2。

圖／摘自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
圖／摘自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
分享

延伸閱讀：

星巴克愛Sharing！ 連續41天買一送一優惠來了 一路兌獎至耶誕節

永和星巴克一個月內連關兩間　在地人曝：被平價咖啡夾殺

星巴克咖啡抹茶

相關新聞

米其林北京指南出包？馬屁拍馬腿上 饕客們罵聲連連...

2019-11-30 11:00

麥當勞「薯條」好吃秘訣？網友突破盲點「鎖配方」是關鍵

2019-11-29 19:06

「Hello Kitty麻將組」讓人手癢！7-ELEVEN春節禮盒首賣，還有戽斗星球爆米花

2019-11-28 14:01

2020北京首版米其林出爐 「新榮記」大陸唯一三星中菜

2019-11-28 12:39

高以翔愛下廚吃美食！西湖旁開「湖179西餐廳」圓夢

2019-11-27 14:43

吃鍋、貼文、拿千元！11家火鍋名店聯手 4人899元起

2019-11-27 11:31

連續9年入選米其林！澳門「陳光記燒味餐廳」插旗西門町，快來吃美味燒鵝

2019-11-26 21:24

2020東京米其林公布！「壽司之神」確定因為「一個原因」沒入榜，三星壽司店少兩間

2019-11-26 15:32

Raw把「青森縣」搬來台灣客座！用菜餚訴說北國物語

2019-11-26 12:57

草莓控尖叫！義美「草莓煉乳湯圓」酸甜新口味　粉嫩外皮＋草莓餡太夢幻  

2019-11-26 12:49

公館名店「陳三鼎」2週未營業！網友爆：歇業了

2019-11-22 21:59

日本「肯德基吃到飽」夯爆 台網友指「少關鍵一味」引熱議

2019-11-22 17:08

好市多2019「黑色購物節」限定特價商品多達100項　App每天一個時段搶先推播

2019-11-22 12:53

只有4天！「買酒送烤肉」新村×Draft Land快閃聯名

2019-11-21 21:39

萬華「菓實日」停業！ 經典甜點紅龜、人之島 想吃要快

2019-11-20 22:06

「珍煮丹」、「珍煮母」？ 智財局神解析：一語突破盲點

2019-11-20 19:55

麥當勞、哈根達斯、伯朗咖啡全都落跑！天母中山北路七段一片死寂　特色名店「ZABU」也撐不下去

2019-11-19 17:17

「珍煮丹」全球首間概念店開幕！ 11月22日全店買一送一

2019-11-19 16:14

媽媽永遠愛你！水餃影片太感人 網友：害我淚崩

2019-11-16 18:33

少女最愛微醺風味！台灣限定「芭樂柳橙沙瓦」全聯獨賣

2019-11-15 17:22

獨／屏東IG名店「好樂杯冰」即日停業　粉絲驚：太突然

2019-11-15 14:36

火烤魂回歸！ 漢堡王高雄第一站地址確定 今年底前開幕

2019-11-14 22:10

吃1顆狂抵18條香腸！農委會公布「亞硝酸鹽清除力」芭樂包辦前三名

2019-11-14 19:05

《台北‧台中米其林指南》登場 最快2020年第2季發行

2019-11-14 16:39

米其林到台中！網友推薦必吃「慶記」：好吃到升天

2019-11-14 15:12

消失的超商「福客多」 網友：有點年紀的人才會有印象

2019-11-13 21:45

用肯德基蛋塔拜月老後秒被天菜搭訕 網：要缺貨了

2019-11-13 21:28

Kitty迷手刀瘋搶！麥當勞「Hello Kitty 置物籃」融化少女的心

2019-11-13 16:35

巨型金莎、百罐品客拍照牆！7-11耶誕主題門市超好拍

2019-11-13 15:57

Hershey's控必吃！酷聖石「巧克金聖誕」雙倍濃郁

2019-11-13 13:04

Krispy Kreme把聖誕老公公 麋鹿變甜甜圈 這天買一送一

2019-11-12 14:24

芋泥魂爆發！老饕帶路盤點北部3大必吃「芋頭」美食

2019-11-11 21:00

正宗「鬼怪」炸雞bb.q CHICKEN　全台首間旗艦餐廳地點曝光，11／25開幕

2019-11-11 19:44

邊緣人必備！「一人烤肉機」少油煙又好清洗　單身族還不手刀購入慶祝光棍節

2019-11-11 15:20

雙11光棍節搶優惠 單身友善餐廳「最低11元」吃一餐

2019-11-11 10:32

單身更要吃飽飽！ 10家速食業者雙11沒忘記妳／你

2019-11-11 09:45

天冷寶寶求溫暖！嗑鍋控最愛的「神仙級麻辣鍋」Top 20

2019-11-10 21:00

輕輕一拉變蝴蝶結！可口可樂推出「聖誕節限定包裝」還藏驚喜超暖心

2019-11-09 18:35

連續15天「GODIVA買1送1」只有這店獨家限定「全品項巧克力凍飲」優惠

2019-11-09 15:49
看更多

熱門文章

好市多黑購這個神物沒特價卻超熱賣 網友：只看到空盒

2019-11-25 13:15

西雅圖咖啡承認了！「100％阿拉比卡豆」摻低價豆　總經理3百萬交保

2019-11-26 15:28

連「生鮮」都救不了好市多！黑色購物節光環殞落 人潮買氣皆冷清

2019-11-29 11:04

只有3天！全聯黑色購物節百件黑品第2件5折起

2019-11-27 11:05

黑色購物節人潮卻冷清？好市多：好酒沉甕底，周五～周日精品特價來了

2019-11-26 15:00

咖啡機也上榜！11/28好市多黑色購物節必敗十大品項

2019-11-27 17:24

23萬倍的好運！花43元買御飯糰順利抱回發票千萬獎金

2019-11-25 16:31

生鮮類來襲！好市多黑色購物節第五彈超狂「鮭魚」、「牛排」必買

2019-11-28 17:23

連續31天星巴克招待！ 星巴克12月「耶誕紅杯轉轉」買一送一最強耶誕禮來了

2019-11-27 11:46

錄影期間突感不適！廚神當道名廚羅茲猝死 享年59歲

2019-11-28 09:27

好市多2019「黑色購物節」限定特價商品多達100項　App每天一個時段搶先推播

2019-11-22 12:53

下班衝一波！ 星巴克「買一送一」 今明兩日星光好友分享「限時4小時」

2019-11-25 11:47

11/26搶先報！好市多「黑五特惠」商品大公開 超夯「半熟迷你麵包」10分鐘內完售

2019-11-26 11:29

認了造假！西雅圖發聲明「鄭重道歉」　13款咖啡可退換貨

2019-11-26 16:28

「珍煮丹」、「珍煮母」？ 智財局神解析：一語突破盲點

2019-11-20 19:55

三重人有福了！第2間三重「藏壽司」進軍捷運路

2019-11-27 16:15

連續9年入選米其林！澳門「陳光記燒味餐廳」插旗西門町，快來吃美味燒鵝

2019-11-26 21:24

公館名店「陳三鼎」2週未營業！網友爆：歇業了

2019-11-22 21:59

頂呱呱再推一日限定！ 「一公斤雞」只要280元

2019-11-26 13:39

金車飲料賺什麼？內行人曝3主因「伯朗連北韓都買的到」

2019-11-26 21:41

永和星巴克一個月內連關兩間　在地人曝：被平價咖啡夾殺

2019-11-23 14:20

華堡雙套餐加碼延長！ 漢堡王最新優惠券快收

2019-11-25 17:13

頂呱呱一公斤雞太夯 粉絲抱怨：買不到

2019-11-28 12:36

年終最優惠！ 繼光香香雞這8天買一送一

2019-11-25 11:48

草莓控尖叫！義美「草莓煉乳湯圓」酸甜新口味　粉嫩外皮＋草莓餡太夢幻  

2019-11-26 12:49

高以翔愛下廚吃美食！西湖旁開「湖179西餐廳」圓夢

2019-11-27 14:43

全聯下架標示不符西雅圖咖啡豆、消費者可憑證明退換貨

2019-11-26 17:21

好市多黑五前夕驚見罕景 網跪求賜教：怎麼節制的

2019-11-25 20:35

天冷更要吃冰！全家「桂花小麥啤酒霜淇淋」買1送1，品嘗大人味吧！

2019-11-22 18:07

「草莓」吃到飽！「天外天」水果吧升級　還可以沾煉乳

2019-11-29 13:37

星巴克愛Sharing！ 連續41天買一送一優惠來了 一路兌獎至耶誕節

2019-11-11 13:37

2020東京米其林公布！「壽司之神」確定因為「一個原因」沒入榜，三星壽司店少兩間

2019-11-26 15:32

美食日劇一集吃50間店 製作人暴肥20公斤：來台灣出差超辛苦

2019-11-30 08:13

滿滿「大湖草莓」隨你吃！馬辣「草莓季」12／1開跑

2019-11-29 14:54

麥當勞、哈根達斯、伯朗咖啡全都落跑！天母中山北路七段一片死寂　特色名店「ZABU」也撐不下去

2019-11-19 17:17

星巴克連續2天「買一送一」 迎接25.26日星光好友分享４小時

2019-11-21 10:35

兩大量販與好市多拚場！愛買精選39折起天天一物驚喜價

2019-11-25 15:10

黑色購物節＋聖誕季 COLD STONE限時買1送1

2019-11-27 13:20

少女心爆棚！星巴克全新「粉櫻色聖誕杯」時尚感十足

2019-11-27 13:05

日本「肯德基吃到飽」夯爆 台網友指「少關鍵一味」引熱議

2019-11-22 17:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top