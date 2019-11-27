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圍爐必備手路菜！王品首度推出中式團圓年菜 早鳥優惠開搶 貼心免運宅配

2019-11-27 11:23欣傳媒

鼎鮮御膳六菜宴。（圖片提供／王品集團）
鼎鮮御膳六菜宴。（圖片提供／王品集團）
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喜氣洋洋的金鼠年即將到來，大家是不是已經開始計畫採購圍爐年菜了呢？今年王品集團新成立的萬鮮公司，集合旗下四大中餐品牌，包括享鴨、丰禾日麗、青花驕和沐越，從318道經典菜色中，精選出最受饕客喜愛、點餐率高的餐點，首度推出「極品御膳六菜宴」、「鼎鮮御膳六菜宴」兩款宅配團圓年菜組合。即日起預購還享早鳥優惠與免運，而且每組只有限量500份。

極品御膳六菜宴。（圖片提供／王品集團）
極品御膳六菜宴。（圖片提供／王品集團）
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市調研究顯示，婆婆媽媽最怕買到的「踩雷年菜」，第一名就是佛跳牆，主要是因為擔心加熱之後，整鍋湯會變得混濁、口感也會變差。主打料多味鮮「福壽全佛跳牆」的「極品御膳六菜宴」，由「丰禾日麗」主廚阿璋師傅採用傳統工法，精選超過15種食材，有真材實料的智利貝、排骨、豬心等；每道食材都先經過油炸，再用直火慢燉4小時以上，讓食物精華和芋頭高湯完美融合，整盅鍋物重2.5公斤（不含容器），絕對是最有飽足感的年菜美饌。

青花驕經典麻辣鍋底組。（圖片提供／王品集團）
青花驕經典麻辣鍋底組。（圖片提供／王品集團）
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而另一款年菜「鼎鮮御膳六菜宴」，則主打「青花驕經典麻辣鍋底組」。曾被網路溫度計網友票選為全台必吃麻辣鍋前五名的青花驕麻辣鍋，以頂級低溫保鮮「重慶江津九葉青花椒」為味道主角，不同於乾燥花椒，將湯頭辛香鮮麻提升至全新層次，搭配以青花椒入菜的獨家產品「青花驕特色丸」，帶來鮮麻暢饗品鍋新體驗，也是除夕圍爐的暖心佳餚。

富貴滷豬腳。（圖片提供／王品集團）
富貴滷豬腳。（圖片提供／王品集團）
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王品的兩款宅配年菜，除了豐富的主菜之外，另外都搭配5道大菜，包含富貴滷豬腳（丰禾日麗）、櫻花蝦米糕（丰禾日麗）、開運鹽蒸蝦（丰禾日麗）、如意醬鴨翅（享鴨）、清蒸酸甜石斑魚（沐越），讓6～8人都能吃巧又吃飽。網友好評TOP.1的「富貴滷豬腳」，嚴選三品系白豬中圈，運用古早南部傳統阿嬤的做法，單純醬油滷至上色，吃得到豬肉鹹香跟Q彈的外皮。招牌宴客名菜NO.1的「櫻花蝦米糕」，採用東港正統櫻花蝦，加入香Q糯米進籠炊蒸，掀蓋瞬間香氣撲鼻，品嘗後步步高升。

櫻花蝦米糕。（圖片提供／王品集團）
櫻花蝦米糕。（圖片提供／王品集團）
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總鋪師的私房菜「開運鹽蒸蝦」，由總鋪師萬中挑一精選白蝦，以獨家比例配出特調薑醋汁，搭配鮮蝦爽口甘甜，老少咸宜。熱銷破萬份的「如意醬鴨翅」，精選肉質鮮美的上等鴨翅，以陳年老滷及冰糖精心熬製，一份8隻，越吃越唰嘴，是過年期間聊天守歲必備美食。

開運鹽蒸蝦。（圖片提供／王品集團）
開運鹽蒸蝦。（圖片提供／王品集團）
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如意醬鴨翅。（圖片提供／王品集團）
如意醬鴨翅。（圖片提供／王品集團）
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值得一提的是「清蒸酸甜石斑魚」，市場上大部分的廠商，都以鱸魚或鯧魚為主打，但難免在覆熱後會有皮不酥、肉不彈的問題。這次特選重達600g的新鮮石斑，透過細胞活存保鮮技術真空包裝，完整保存海鮮的水分與鮮度，解凍後魚肉口感猶如現撈美味。並以獨特的越式手法烹調，酸甜口味加上Q嫩彈牙的魚肉，每一口都深深擄獲饕客的心。

清蒸酸甜石斑魚。（圖片提供／王品集團）
清蒸酸甜石斑魚。（圖片提供／王品集團）
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王品集團首度推出宅配年菜，不僅在全台200多家門店皆可下單，另外在全家超商、MOMO、蝦皮購物等也可訂購，相當輕鬆方便。即日起～12/15前訂購，可享有早鳥優惠（每組限量500份），「極品御膳六菜宴」早鳥價$2,999元（原價$3,680元）、「鼎鮮御膳六菜宴」早鳥價$2,888元（原價$3,380元）。每組只要不到三千元，就能在溫馨的除夕夜，與家人共享豐足美味的年菜。在年假期間，若有宴客需求，也能單獨購買青花驕經典麻辣鍋組（二入），早鳥優惠$1,188元（原價$1,398元），一起開心吃美食、過好年。

文／周惠儀

本文經授權轉載自欣傳媒 欣台灣，未經允許請勿轉載！

王品年菜早鳥

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