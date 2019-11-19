7-ELEVEN全新「泰國菜」攻低溫商機

2019-11-19 12:24 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ／即時報導



今年首波最強東北季風報到，北台灣甚至不到20°C，氣溫驟降也讓人想吃暖身暖胃食物，7－ELEVEN即日起推出「星級美味—美味泰滿足」系列鮮食，包括「泰式酸辣鍋」、「泰式打拋雞拌麵」、「泰式雙拼便當」等，使用泰國直輸醬汁與泰式主廚配方指導；關東煮也推出「泰式打拋豬湯包」，奇趣食感不到2周就熱賣超過20萬顆，還有個人化泰式酸辣湯底，加入關東煮中瞬間變泰式鍋物，新品售價18元～109元。

7－ELEVEN鮮食出暖招 全新「泰國菜」攻低溫商機。圖／7－ELEVEN提供 分享 facebook

根據觀光局統計，今年初國人赴泰觀光人數激增3成，喜歡吃「泰味」的人也越來越多，7－ELEVEN今夏開發第一波泰式系列鮮食，不到半年就狂賣超過200萬份，帶動相關業績成長1成，尤其北部人最愛嘗鮮、接受度最高，消費力較南部高出2成以上。

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7－ELEVEN表示，隨著天氣變冷，湯麵鍋物業績10月已迅速成長3倍，掌握暖食需求，特別開發一人份的「泰式酸辣鍋」，使用泰國直輸醬汁，搭配軟嫩雞肉、蝦仁配上泰國進口河粉，充滿道地泰國風味；新上市的「泰式打拋雞拌麵」、「泰式雙拼便當」皆使用日本最新設備，「泰式打拋雞拌麵」以200°C高溫爆炒出打拋香氣，加入泰國直輸拌麵辣醬，呈現甜酸辣香，泰式雙拼便當則使用鮮嫩去骨雞腿排搭配獨家比例調配椒麻醬汁，加上黃金比例肥瘦比的香辣打拋豬，以及泰國進口蝦醬拌冬粉細火慢熬，輕鬆加熱即食。