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7-ELEVEN全新「泰國菜」攻低溫商機

2019-11-19 12:24聯合報 記者陳立儀／即時報導

今年首波最強東北季風報到，北台灣甚至不到20°C，氣溫驟降也讓人想吃暖身暖胃食物，7－ELEVEN即日起推出「星級美味—美味泰滿足」系列鮮食，包括「泰式酸辣鍋」、「泰式打拋雞拌麵」、「泰式雙拼便當」等，使用泰國直輸醬汁與泰式主廚配方指導；關東煮也推出「泰式打拋豬湯包」，奇趣食感不到2周就熱賣超過20萬顆，還有個人化泰式酸辣湯底，加入關東煮中瞬間變泰式鍋物，新品售價18元～109元。

7－ELEVEN鮮食出暖招 全新「泰國菜」攻低溫商機。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN鮮食出暖招 全新「泰國菜」攻低溫商機。圖／7－ELEVEN提供
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根據觀光局統計，今年初國人赴泰觀光人數激增3成，喜歡吃「泰味」的人也越來越多，7－ELEVEN今夏開發第一波泰式系列鮮食，不到半年就狂賣超過200萬份，帶動相關業績成長1成，尤其北部人最愛嘗鮮、接受度最高，消費力較南部高出2成以上。

7－ELEVEN表示，隨著天氣變冷，湯麵鍋物業績10月已迅速成長3倍，掌握暖食需求，特別開發一人份的「泰式酸辣鍋」，使用泰國直輸醬汁，搭配軟嫩雞肉、蝦仁配上泰國進口河粉，充滿道地泰國風味；新上市的「泰式打拋雞拌麵」、「泰式雙拼便當」皆使用日本最新設備，「泰式打拋雞拌麵」以200°C高溫爆炒出打拋香氣，加入泰國直輸拌麵辣醬，呈現甜酸辣香，泰式雙拼便當則使用鮮嫩去骨雞腿排搭配獨家比例調配椒麻醬汁，加上黃金比例肥瘦比的香辣打拋豬，以及泰國進口蝦醬拌冬粉細火慢熬，輕鬆加熱即食。

關東煮更是越冷賣越好，根據7－ELEVEN過往銷售經驗，當氣溫低於15°C時，關東煮銷售就會有明顯成長，一天可賣出30萬支以上，近兩年手工感、外型吸睛的商品大受歡迎，11月初上市的新品「泰式打拋豬湯包」採用可愛迷你湯包造型、搭配泰式打拋豬肉內餡，奇趣特殊又好吃，還有關東煮個人化「泰式酸辣湯底」，可依個人喜好加入自己購買的關東煮高湯中，另還有川味麻辣湯底可選擇，兩款個人化湯包自去年12月上市至今已銷售超過200萬包。

7－ELEVEN「泰式酸辣鍋」，售價109元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「泰式酸辣鍋」，售價109元。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN「泰式打拋雞拌麵」，售價85元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「泰式打拋雞拌麵」，售價85元。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN關東煮「泰式打拋豬湯包」，售價22元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN關東煮「泰式打拋豬湯包」，售價22元。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN「泰式雙拼便當」，售價85元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「泰式雙拼便當」，售價85元。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN還有推出關東煮個人化湯底，可依個人喜好加入自己購買的關東煮高湯中...
7－ELEVEN還有推出關東煮個人化湯底，可依個人喜好加入自己購買的關東煮高湯中。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN關東煮天氣越冷賣越好，以往當氣溫低於15°C時，一天可賣出30萬...
7－ELEVEN關東煮天氣越冷賣越好，以往當氣溫低於15°C時，一天可賣出30萬支以上。圖／7－ELEVEN提供
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