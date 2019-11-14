吃1顆狂抵18條香腸！農委會公布「亞硝酸鹽清除力」芭樂包辦前三名

2019-11-14 19:05 聯合新聞網 陳信儒



圖／聯合報資料照 圖／防檢局提供 分享 facebook 夜市攤販的烤香腸、便當店的香腸配菜都是國人最愛吃的食物之一，平均每天消費約12萬公斤的香腸，但含有亞硝酸鹽的香腸吃多了對身體有礙。農委會針對29種水果取樣測試，發現抗氧化力最強的水果前三名都是芭樂，分別是珍珠芭樂、帝王芭樂、紅心芭樂，吃一顆珍珠芭樂，可消除17至18條香腸的亞硝酸鹽。

農委會指出，培根、香腸、火腿等肉類加工品會添加亞硝酸鹽，吃多對身體不好，但可多吃含有「清除自由基」的高抗氧化力水果，若維生素Ｃ、維生素Ｅ、多酚類（茶多酚、還原糖）、多醣類（膳食纖維）、有機酸類（檸檬酸、蘋果酸）、類黃酮（胡蘿蔔素）物質含量愈高的水果，「亞硝酸鹽清除力」就愈好。

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農委會農業試驗所鳳山分所針對29種水果取樣、測試，評比出最強抗氧化力水果榜。第一名是珍珠芭樂，可清除17至18條香腸的亞硝酸鹽；緊追在後的是帝王芭樂，可清除16至18條香腸的亞硝酸鹽；第三名為紅心芭樂，可消除13至14條香腸的亞硝酸鹽。

第四名及第五名是木瓜跟鳳梨，分別可消除7至9條、4至5條香腸的亞硝酸鹽。