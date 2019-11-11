正宗「鬼怪」炸雞bb.q CHICKEN 全台首間旗艦餐廳地點曝光，11／25開幕
2019-11-11 19:44
聯合新聞網 記者顏甫珉
／即時報導
因為韓劇「孤單又燦爛的神-鬼怪」而大紅的bb.q CHICKEN炸雞店，目前與全家超商合作，部分店舖吃得到bb.q CHICKEN，都以店中店方式經營，之前bb.q CHICKEN就宣布，11月將在北市開設其間餐廳，如今地點正式確定，就在北市「慶城街1號」商場，11月25日正式開幕。
bb.q CHICKEN在「鬼怪」劇中，就是超美老闆娘Sunny開設的店，而且bb.q CHICKEN在全球超過25個國家都有開店，招牌黃金橄欖炸雞、秘製炸雞，讓人一吃就上癮。
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bb.q CHICKEN全台首間旗艦餐廳，11月25日在慶城街1號正式開幕，25～28日只要4人以上，到店門口吹哨，能兌換炸物薯條、地瓜薯條以及QQ球三選一！每周三的20點，也推出「bb.q女孩之夜」，玩遊戲贏家可獲得雞翅三選一券（黃金蜂蜜雞翅、起司雞翅、甘醬雞翅）一份。
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