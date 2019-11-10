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天冷寶寶求溫暖！嗑鍋控最愛的「神仙級麻辣鍋」Top 20

2019-11-10 21:00DailyView 網路溫度計

氣溫一下降就讓人想嗑鍋！一鼎大鍋裝著熱騰騰的麻辣湯底，滑嫩鴨血和吸滿湯汁的豆腐，一口下去暖胃暖心又暖身，還有一種無法言喻的爽感，一大夥人一起嗑更是滿足！

圖／截取自海底撈粉絲團
圖／截取自海底撈粉絲團
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台灣人真的很愛吃麻辣鍋，無論是家庭聚餐、好友相聚或是應酬談事，能夠一起嗑鍋都是一種享受！今天DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》統計2019年07月18日至2019年10月15日，共三個月區間的《網路口碑－麻辣鍋》，分別看看是哪40間麻辣鍋店雀屏中選，獲得網路聲量最高前20、網友口碑星等前20的肯定！

網路聲量強強滾！熱門討論度Top 20

第1名：海底撈火鍋

圖／截取自海底撈火鍋粉絲團
圖／截取自海底撈火鍋粉絲團
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以貼心到肉麻的服務聞名的海底撈，是許多人愛到不行的麻辣鍋選擇，自助調料台上有約20餘種調料，讓客人自己選調，菜品肉品都能半份半價的點選，讓客人可以什麼都來一點，盡情享受最愛的美食。

海底撈不只有多元的肉品、菜式、火鍋料可以做選擇，最經典的就是現場表演製作的撈麵，負責撈麵的小哥哥會帶著隨身音響到桌邊為你製麵，以純熟技法甩麵，還會讓麵條在你面前舞動，最後放進麻辣湯裡吸滿湯汁大口吃下，就是一個爽字！

第2名：鼎王麻辣鍋

圖／截取自鼎王麻辣鍋粉絲團
圖／截取自鼎王麻辣鍋粉絲團
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來自台中的鼎王麻辣鍋，最大的特色除了店員們90度鞠躬彎腰的皇室等級服務之外，最厲害的就是鴨血豆腐，鴨血滑嫩、豆腐入味，部分網友大推他們家的鴨血豆腐好吃+免費續，幾乎是無人能敵高CP值！

麻辣湯更是濃郁順口，不過份嗆辣卻到味，涮上麻辣湯汁的肉片讓人吃過後難以往懷，不敢吃辣的人來到鼎王也能飽餐，因為鴛鴦湯鍋的另一半是經典到不行的酸菜白肉鍋底，搭配手工肉丸和豬肉片，酸香的湯頭超特別的啦！

第5名：岩漿火鍋

圖／截取自岩漿火鍋粉絲團
圖／截取自岩漿火鍋粉絲團
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岩漿火鍋有「新竹最好吃的火鍋」的美譽，麻辣湯底堅持用傳統古法熬製鍋底，做出不燥不膩的順口滋味，肉品選擇也相當多樣。

網友認證一定要點的獨門招牌就是「火焰炙燒豬」，手工按摩處理後的豬肉，以獨特炙燒手法燒出肉的Q彈口感，香甜還帶有淡淡高粱酒香，來岩漿沒嗑一份就是可惜呀！

第9名：滿堂紅頂級麻辣鴛鴦鍋

圖／截取自bellavita官網
圖／截取自bellavita官網
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是全台第一家裝潢頂級的「吃到飽」麻辣火鍋餐廳，六種經典的湯底中，最受歡迎的就是用純牛骨搭配多種藥材及天然辛香料熬製的麻辣鍋底，湯汁清新爽口不油膩，滿堂紅現點現切的美國白金級認證頂級肉品，更是一定要吃好吃滿！

除此之外，網友還經常討論他們家的哈根達斯冰淇淋口味多多，算是吃火鍋店附加的甜蜜誘惑呀！

第10名：詹記麻辣火鍋

圖／截取自openrice粉絲團
圖／截取自openrice粉絲團
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許多港星來台指定要吃的，就屬極富盛名的詹記啦，他們的鴨血豆腐可是經典中的經典，加上酸梅湯簡直絕配！

原本位在南京東路地下室的店面，如今搬遷到和平東路和敦化南路的三角窗口，生意一樣強強滾，氣溫降越多、候位隊伍就越長，太厲害了吧！

圖／網路溫度計提供
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圖／網路溫度計提供
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激推好評！口碑星等排行Top 20

第1名：小蒙牛頂級麻辣養生鍋

圖／截取自小蒙牛頂級麻辣養生鍋粉絲團
圖／截取自小蒙牛頂級麻辣養生鍋粉絲團
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小蒙牛是吃到飽麻辣鍋界的經典品牌之一，主打蒙古風味鍋，湯頭濃郁順口，不需要再沾什麼醬就好吃到不行，辛辣度很夠，愛吃辣的人絕對不能錯過，店裡最有趣的就是使用英式下午茶的架子上食材，節省不少桌面空間，不知不覺吃得更多！

第2名：老四川巴蜀麻辣燙

圖／截取自老四川巴蜀麻辣燙粉絲團
圖／截取自老四川巴蜀麻辣燙粉絲團
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以強調「川味」為主的老四川，麻辣湯頭風味豐富，佐以中藥材熬煮而成，花椒的香麻喊辣椒的辛辣形成絕妙搭配，喝下去卻不辣喉嚨，讓人爽快又回味無窮。

如果你是不擅長吃辣的人則一定要試試他們家以豬大骨和中藥配方熬煮八小時以上的「養生白味鍋」，湯汁濃郁卻又沒有讓人害怕的藥膳味，吃過會想念！

第3名：饗麻饗辣

圖／截取自饗麻饗辣粉絲團
圖／截取自饗麻饗辣粉絲團
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湯頭堅持使用十幾種中藥材、新鮮蔬果與牛腿骨熬煮，店裡最大的特色就是十幾種產地直送的澎湃海鮮，還有整缸直送的七股無毒活跳蝦，讓你吃到痛風還是想繼續。

除此之外更提供八種現點現切的新鮮肉品，蔬菜種類也很多，火鍋料更是手工製作，寬敞的座位區很適合團體聚餐。

第4名：青花驕麻辣火鍋

圖／截取自青花驕粉絲團
圖／截取自青花驕粉絲團
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王品旗下最新的火鍋品牌「青花驕」，以濃郁椒香的火鍋湯底和嚴選食材肉品，在火鍋界異軍突起。

他們的鍋底以新鮮青辣椒、大白菜與凍豆腐煨煮3小時後上桌，香麻清爽又鮮甜，店內免費吃飽的白米飯，還因為粒粒分明、軟硬適中，誤打誤撞成為網友力推的享受點之一，真的很厲害啊。

第5名：川辣道麻辣鍋物

圖／截取自川辣道麻辣鍋物粉絲團
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被網友大讚「吃過保證會愛上」的川辣道麻辣鍋物，必點的招牌不只有麻辣鴨血火鍋，還有在網路上紅到不行的麻辣小龍蝦，用流動水質飼養的澳洲淡水龍蝦，肉質鮮Q飽滿。

有網友可愛地說：「這裡的辣是認真在辣！」推薦嗜辣者必吃，建議怕辣的可以點小辣，愛吃辣就從中辣開始挑戰，感受川式麻辣的層次風味和韻味。

圖／網路溫度計提供
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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年07月18日至2019年10月15日，共三個月。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『麻辣鍋』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

火鍋麻辣鍋鼎王吃到飽四川

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