輕輕一拉變蝴蝶結!可口可樂推出「聖誕節限定包裝」還藏驚喜超暖心

2019-11-09 18:35 聯合新聞網 文/遊妤思



不知不覺快到了聖誕節了,這股歡樂又暖心的氛圍,總是會刺激不少購物慾望,而日本的可口可樂則是在飲料包裝上動腦筋,讓寶特瓶裝可樂搖身一變充滿祝福與節慶感的超酷炫禮物!

圖/截取自cocacola_japan粉絲團 分享 facebook

日本可口可樂一直都極具創意,延續往年推出聖誕節限定版包裝,只要簡單的三個步驟,就可以將可樂上的塑膠標籤一拉就能秒變漂亮又華麗的蝴蝶結,不論是聚會或是當室內擺物都超級應景。除此之外,今年可口可樂更多了一些驚喜的溫暖氣息,內藏有一段小張的標籤紙,登入後就送你一段日本超強歌唱少女的美聲團體「Little Glee Monster」演唱的歌曲,讓原本冷冰冰的飲料瞬間變得好有溫度!

圖/截取自cocacola_japan粉絲團 分享 facebook

Little Glee Monster藏在可樂標籤裡歌曲裡總共有25首,而這些歌曲有些是收錄在Little Glee Monster 11月中才要發行的專輯中,另外也不乏最應景的像是〈We Wish You a Merry Christmas〉之類的聖誕節歌曲,選擇一首下載後你可以一直聽到明年的2月14日!

禮輕但是情意重,今年日本的聖誕可口可樂也很適合送給朋友,讓歌聲帶著一起能感受到濃濃的過節氣息吧!

圖/截取自cocacola_japan粉絲團 分享 facebook