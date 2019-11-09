輕輕一拉變蝴蝶結！可口可樂推出「聖誕節限定包裝」還藏驚喜超暖心

2019-11-09 18:35 聯合新聞網 文／遊妤思



不知不覺快到了聖誕節了，這股歡樂又暖心的氛圍，總是會刺激不少購物慾望，而日本的可口可樂則是在飲料包裝上動腦筋，讓寶特瓶裝可樂搖身一變充滿祝福與節慶感的超酷炫禮物！

圖／截取自cocacola_japan粉絲團 分享 facebook

日本可口可樂一直都極具創意，延續往年推出聖誕節限定版包裝，只要簡單的三個步驟，就可以將可樂上的塑膠標籤一拉就能秒變漂亮又華麗的蝴蝶結，不論是聚會或是當室內擺物都超級應景。除此之外，今年可口可樂更多了一些驚喜的溫暖氣息，內藏有一段小張的標籤紙，登入後就送你一段日本超強歌唱少女的美聲團體「Little Glee Monster」演唱的歌曲，讓原本冷冰冰的飲料瞬間變得好有溫度！

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Little Glee Monster藏在可樂標籤裡歌曲裡總共有25首，而這些歌曲有些是收錄在Little Glee Monster 11月中才要發行的專輯中，另外也不乏最應景的像是〈We Wish You a Merry Christmas〉之類的聖誕節歌曲，選擇一首下載後你可以一直聽到明年的2月14日！

禮輕但是情意重，今年日本的聖誕可口可樂也很適合送給朋友，讓歌聲帶著一起能感受到濃濃的過節氣息吧！

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