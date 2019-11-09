親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美食新聞
甜點午茶
特色餐飲
美食DIY
最愛咖啡香
名人報報

副手是誰？韓國瑜笑回：絕對不是禿頭 頭髮比我多

驚！台灣人口危機提早到 這年恐跌破2千萬人

連續15天「GODIVA買1送1」只有這店獨家限定「全品項巧克力凍飲」優惠

2019-11-09 15:49聯合新聞網 旅遊美食綜合報導

巧克力控有口福了！在巧克力界中擁有不敗領導地位的GODIVA，除了有片裝巧克力、禮盒以外，巧克力凍飲更是店內超高人氣甜點。而這次優惠在「GODIVA 生活形象店」從11/1日起至11/15日，連續15天「全品項巧克力凍飲」買一送一活動，這週的下午茶就決定這個囉！

圖／截取自GODIVA官網
圖／截取自GODIVA官網
分享

「GODIVA 生活形象店」，不論是想喝帶有不同香氣的特調「牛奶巧克力、薄荷巧克力、焦糖海鹽味72%黑巧克力」，還是純粹大人味的苦甜「50%黑巧克力、72%黑巧克力」，通通都在優惠名單中，各位巧克力控可要好好把握呦。

圖／截取自GODIVA粉絲團
圖／截取自GODIVA粉絲團
分享

GODIVA 生活形象店

地址：台北市忠孝東路四段218號

（忠孝敦化捷運站3號出口）

電話：（02）2711-8087

優惠活動：

1、同口味巧克力凍飲買一送一，每人不限量供應。

2、VIP獨享午茶時光：於14:00至17:30指定時間內，咖啡與茶飲系列買一送一。

*限外帶，季節性商品除外，不適用於VIP折扣。

巧克力下午茶咖啡甜點

相關新聞

不分平假日「西門火鍋吃到飽」只要399！70多種食材＋40種飲料爽爽吃

2019-11-07 17:35

慶祝中華隊進擊！頂呱呱「一斤雞」今天限定回歸特價180元、繼光香香雞身分證「3、5、0」有優惠

2019-11-07 14:00

《不要去臺灣》10大景點出爐！快跟上來趟說走就走旅程

2019-11-07 12:00

光棍節住五星、免費吃大餐！這些飯店超狂 搶直播開賣

2019-11-07 11:40

五星級飯店吃到飽最低只要400元！ITF國際旅展必搶29家吃到飽優惠餐券全攻略

2019-11-06 18:42

推薦北台灣4大必喝｢泰奶」！跟著資深旅泰達人這樣吃

2019-11-06 14:07

一芳祭雙11優惠！粉粿、仙草露老街系列39元起、再推新品芋頭西米露

2019-11-05 18:00

快來為中華隊加油！可不可熟成紅茶推買1送1、迷客夏全品項打9折

2019-11-05 15:16

萌到炸～台灣「牛奶泰迪熊」融化火鍋中　PK日本限定「泡湯小熊」捨不得吃啦！

2019-11-05 12:09

好市多驚見「澄金色泡麵」正妹急囤貨　網友全瘋了：吃過就回不去了！

2019-11-04 21:12

光棍節省很大！ 揪團吃「饗食天堂」 每人最低只要「11元」

2019-11-04 12:21

火鍋店肉片「薄到會透光」網友笑翻：小當家都是真的！

2019-11-03 17:02

雙11美食享優惠！PABLO、SUBWAY祭出買一送一

2019-11-03 16:49

季裕棠「4個10年」奠定頂級酒店美學標竿

2019-11-03 10:00

搶攻雙11！屈臣氏網路商店3折起　康是美抽獎送機票

2019-11-02 16:56

麥當勞漢堡薯條不腐爛 擺十年現況曝光

2019-11-02 10:48

耶誕禮物就是它！星巴克ＸStanley「時髦黑、亮麗紅」聯名杯美炸，11/6上架快衝一波

2019-11-01 23:10

連鎖咖啡冠軍排行榜來了！每天喝一杯趕走厭世人生

2019-11-01 22:00

半半炸雞必點！羅東超夯「首爾炸雞」台北1號店來了，7種口味韓式炸雞想全包

2019-11-01 18:13

11月揪吃冰！ 哈根達斯加11元多一件、蜷尾家新冰登場

2019-10-31 19:09

登韓網熱搜第一！白種元推薦「12家台北美食小吃」名單全公開

2019-10-31 16:35

天冷好暖心！天仁喫茶趣ToGo推秋日優惠，限時8天、第二杯半價

2019-10-31 15:39

網友口碑超美味！ 來台名店、日式拉麵冠軍是它們

2019-10-31 12:01

霸主駕到！手搖飲、麻辣鍋、吃到飽　不可錯過的「網路口碑之星」美食

2019-10-30 21:02

光棍節不孤單！雙11到FRIDAYS消費 紐奧良牛排買1送1

2019-10-30 18:48

「卡娜赫拉的小動物」棒棒糖超萌！7-11、康是美獨賣

2019-10-30 16:49

Kitty控先尖叫！老協珍「Hello Kitty45週年佛跳牆」限量開賣，kitty趴在蝴蝶結上超萌

2019-10-30 15:21

麥當勞宣布 11月6日起歡樂送、得來速不主動提供吸管

2019-10-30 14:13

身分證有「1」或「8」 西堤牛肋排免費招待

2019-10-29 17:19

天蠍座打5折！新莊天賜百匯11月優惠來了　雙魚座、巨蟹座也有85折優惠

2019-10-29 13:38

粉紅炫風來襲！「GODIVA紅寶石巧克力蛋糕」小7獨賣

2019-10-28 17:50

珍奶控抓狂了！黑糖珍珠＋柔綿麻糬　達美樂新品「黑糖珍珠披薩」外帶現折100元

2019-10-28 12:43

現省百元吃超飽！麥當勞高CP值「輕奢華餐」點法曝光　小資必備４寶

2019-10-27 15:36

85度C豆花奶茶10/26起連4天第2杯半價 加碼推佩佩豬小蛋糕

2019-10-26 07:18

粉粿鮮奶咀嚼十足！一芳推「老街系列」新品　25日起享中杯39元優惠價

2019-10-24 15:21

吃不停買不停！ 30大超人氣宅配美食 宅宅們團購最幸福

2019-10-23 21:02

2019年有16家美食老店歇業、3家預告退場 台灣到底怎麼了？

2019-10-23 17:56

久等了！ SUBWAY買一送一、漢堡王華堡雙套餐回來了

2019-10-22 22:00

吃個飯心好累！地雷餐廳的十大行為 第一名絕對不想再來

2019-10-22 21:01
看更多

熱門文章

台灣夜市這款小甜點紅到國外　日本藝人吃過狂誇：肯定會大流行！

2019-11-04 21:52

身分證有「1」或「8」 西堤牛肋排免費招待

2019-10-29 17:19

麥當勞漢堡薯條不腐爛 擺十年現況曝光

2019-11-02 10:48

好市多驚見「澄金色泡麵」正妹急囤貨　網友全瘋了：吃過就回不去了！

2019-11-04 21:12

火鍋肉盤墊的青菜能下鍋？ 網勸：別吃

2019-11-04 21:25

星巴克咖啡確定進駐 台南佳里「黑金」戰火將點燃

2019-11-04 11:11

她做紅豆麻糬沒人買單 一看竟是「雞母蟲」

2019-11-04 15:45

試吃無極限！母子整盒蛋塔吃快光 網友嘆：這種人很多

2019-11-07 12:10

快來為中華隊加油！可不可熟成紅茶推買1送1、迷客夏全品項打9折

2019-11-05 15:16

點煎蛋卻不要煎？奧客訂foodpanda外送備註落落長　店家忙20分鐘慘吞負評

2019-11-08 14:07

她買好市多花生醬驚見瓶裡奇景 網直呼：隱藏版

2019-11-05 09:28

火鍋店肉片「薄到會透光」網友笑翻：小當家都是真的！

2019-11-03 17:02

五星級飯店吃到飽最低只要400元！ITF國際旅展必搶29家吃到飽優惠餐券全攻略

2019-11-06 18:42

吃堡了沒？ SUBWAY「潛艇堡買一送一」今日限定開跑！

2019-11-01 09:41

登韓網熱搜第一！白種元推薦「12家台北美食小吃」名單全公開

2019-10-31 16:35

好市多麵包切開有「藍黴」？ 網友險誤食塑膠粒

2019-11-06 14:30

連鎖咖啡冠軍排行榜來了！每天喝一杯趕走厭世人生

2019-11-01 22:00

雙11美食享優惠！PABLO、SUBWAY祭出買一送一

2019-11-03 16:49

「金螃蟹泡麵」重新上架好市多 她狂囤貨：加一味就不怕太辣

2019-11-06 09:45

光棍節省很大！ 揪團吃「饗食天堂」 每人最低只要「11元」

2019-11-04 12:21

慶祝中華隊進擊！頂呱呱「一斤雞」今天限定回歸特價180元、繼光香香雞身分證「3、5、0」有優惠

2019-11-07 14:00

「溫州大餛飩」帽T賣到斷貨 台網友笑：這是員工制服？

2019-10-29 16:00

全聯福利點換購廚房黑色時尚 BergHOFF羅恩刀具1.2折起

2019-10-31 11:20

只送不賣！ 麥當勞外送滿額贈「麥麥經典杯套」

2019-11-07 11:30

歡慶萬聖節！ 星巴克今起連續2天「買一送一」限時4小時

2019-10-30 10:50

超商溫暖系鮮食新貨到！麵屋一燈拉麵、福記鹹粥快搶吃

2019-11-02 16:30

好市多牛肉捲暗藏「一條線」 她傻眼：我都吃完了

2019-11-01 11:55

珍奶控喝到爽！ ５公升巨大珍奶霸氣登場 足足比一般珍奶大八倍

2019-11-01 11:05

不分平假日「西門火鍋吃到飽」只要399！70多種食材＋40種飲料爽爽吃

2019-11-07 17:35

耶誕禮物就是它！星巴克ＸStanley「時髦黑、亮麗紅」聯名杯美炸，11/6上架快衝一波

2019-11-01 23:10

《不要去臺灣》10大景點出爐！快跟上來趟說走就走旅程

2019-11-07 12:00

北投奧客整Uber eat 拿299枚ㄧ元，外送員一句話神反擊被狂讚

2019-11-07 10:44

賣大腸蚵仔麵線 愛心女老闆2年送2千碗給獨老弱勢小孩

2019-11-07 14:30

天蠍座打5折！新莊天賜百匯11月優惠來了　雙魚座、巨蟹座也有85折優惠

2019-10-29 13:38

吃迴轉壽司要坐哪？ 網友分析指這個位置最佳

2019-11-08 13:07

現省百元吃超飽！麥當勞高CP值「輕奢華餐」點法曝光　小資必備４寶

2019-10-27 15:36

這隻雞超狂!全聯靠「它」兩天銷量破10萬隻

2019-11-07 19:26

草莓控手刀衝啦！ 士林最搶手「宣原草莓蛋糕」要開賣了 早起排隊也要吃到

2019-11-05 15:31

抹茶控衝了！全家新品「抹茶舒芙蕾布丁」綿密口感＋柔滑抹茶布丁超欠吃

2019-11-06 17:34

霸主駕到！手搖飲、麻辣鍋、吃到飽　不可錯過的「網路口碑之星」美食

2019-10-30 21:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top