連續15天「GODIVA買1送1」只有這店獨家限定「全品項巧克力凍飲」優惠

2019-11-09 15:49 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



巧克力控有口福了！在巧克力界中擁有不敗領導地位的GODIVA，除了有片裝巧克力、禮盒以外，巧克力凍飲更是店內超高人氣甜點。而這次優惠在「GODIVA 生活形象店」從11/1日起至11/15日，連續15天「全品項巧克力凍飲」買一送一活動，這週的下午茶就決定這個囉！

圖／截取自GODIVA官網 分享 facebook

「GODIVA 生活形象店」，不論是想喝帶有不同香氣的特調「牛奶巧克力、薄荷巧克力、焦糖海鹽味72%黑巧克力」，還是純粹大人味的苦甜「50%黑巧克力、72%黑巧克力」，通通都在優惠名單中，各位巧克力控可要好好把握呦。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

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成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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GODIVA 生活形象店

地址：台北市忠孝東路四段218號

（忠孝敦化捷運站3號出口）

電話：（02）2711-8087

優惠活動：

1、同口味巧克力凍飲買一送一，每人不限量供應。

2、VIP獨享午茶時光：於14:00至17:30指定時間內，咖啡與茶飲系列買一送一。

*限外帶，季節性商品除外，不適用於VIP折扣。