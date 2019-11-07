不分平假日「西門火鍋吃到飽」只要399！70多種食材＋40種飲料爽爽吃
2019-11-07 17:35聯合新聞網 陳信儒
火鍋控、吃到飽控一定要知道！千葉火鍋今年8月以新品牌「新千葉火鍋」插旗西門町商圈，以70多種食材、40多款飲料任你喝，提供超過數10種湯頭為賣點，盡量吃、盡量煮的超高CP值近期廣受迴響。價格方面更是大開眼界，三種方案最低只要399元就能吃到飽，且只要加價200元就能享用天使紅蝦、美國極黑和牛等高檔食材，堪稱是近期最能吃回本的吃到飽火鍋店。
位於西門秀泰7樓的「新千葉火鍋西門尊爵館」今年8月開幕，提供A、B、C三種吃到飽方案，最便宜只要399元就能享有自助吧無限供應吃到飽，且不分平假日。自助吧食材多元豐富，基本牛羊豬雞魚肉品都能取用，海鮮專區有蝦、小卷、魚片等，熟食區主打台灣特色小吃，包括臭豆腐、台式黑白切、炒飯等一共超過20多種，加上蔬食區、火鍋料區50多種只要399元就能一次吃足，是小資族也能以超划算價格享受爽爽吃夠本的享受。
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對於食材較講究的老饕則可以選擇499元B餐方案或是最貴的599元Ｃ餐方案，前者多了紐奧嫩肩牛、美國USA CHOICE雪花牛，還有啤酒無限供應的大享受；後者則能品嚐到大干貝、天使紅蝦、美國極黑和牛、安格斯霜降牛的高檔美味。
此外，新千葉火鍋西門尊爵館還有水果吧、甜品區、炸物、蒸物、台式小菜、壽司等，喜愛咖啡的消費者也能動手手沖精品咖啡，超高CP值下次聚餐又多了一個新選澤。
新千葉火鍋西門尊爵館
地址：台北市萬華區峨眉街52號7樓
電話：02-23317288
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