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快來為中華隊加油！可不可熟成紅茶推買1送1、迷客夏全品項打9折

2019-11-05 15:16聯合新聞網 旅遊美食綜合報導

為支持中華隊「世界棒球12強賽」奪冠前進2020東京，不少手搖飲紛紛祭出「挺台灣棒球」優惠，像是可不可熟成紅茶就推出「贏球隔日」買1送1活動、而迷客夏則是即日起至7日全品項享9折優惠等，邀請球迷們快來一起為中華隊加油。

圖／截取自可不可熟成紅茶粉絲團
圖／截取自可不可熟成紅茶粉絲團
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為力挺中華隊，可不可祭出優惠活動，只要中華隊11/5日至11/7日預賽「贏球隔日」，全台門市購買大杯熟成紅茶買1送1，每人每次限購一組。

除此之外，可不可熟成紅茶在近日悄悄換裝，只為支持中華隊前近奧運，吸引不少球迷紛紛打卡共同響應。以《水滸傳》中的「武松打虎」的武松作為飲料杯主角，身穿中華隊球衣與球帽做出揮棒的動作，希望中華隊像武松打虎般展現絕佳勇猛、韌性，贏得明年東京奧運棒球比賽的參賽資格。

圖／網友djtooon授權
圖／網友djtooon授權
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而迷客夏即日起至11月7日推出一系列優惠活動，包括只要中華隊預賽出賽，不限時段、杯數、現場、自取及外送皆享全品項9折優惠。並推出比賽期間「贏球再加碼」，凡中華隊預賽獲勝隔天18時，限時50杯麥茶大杯現場可享10優惠（每人限購1杯，以現場發放號碼牌為主）。另即日起至11月17日只要上迷客夏活動網路登錄發票，加碼再抽Apple iPhone11。

圖／截取自迷客夏官網
圖／截取自迷客夏官網
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圖／圖／截取自迷客夏官網
圖／圖／截取自迷客夏官網
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