一芳祭雙11優惠！粉粿、仙草露老街系列39元起、再推新品芋頭西米露
2019-11-05 18:00聯合新聞網 旅遊美食綜合報導
一芳首度推出雙11飲品優惠！老街全系列飲品11/11~12享單一優惠價39元~49元，準備搶攻秋冬飲品市場！而老街系列再推出新品「大甲芋頭西米露」，將古早味甜品迸出新滋味。優惠期間包括「大甲芋頭西米露」、「金鑽鳳梨杏仁露」、「蜜紅豆粉粿鮮奶」及「古釀冬瓜仙草露」共四款飲品，均享M杯39元、L杯49元優惠價。
珍奶發源地台灣，手搖飲近年流行「咀嚼系飲品」、把甜品當飲料喝的新趨勢。一芳在前幾年就層陸續推出「古早味」飲品並頗受消費者喜愛，今年秋冬再度推出「一芳老街」古早味咀嚼系飲品，將紅豆粉粿 、鳳梨杏仁露、冬瓜仙草露、芋頭西米露等古早味甜品變身手搖飲品，而迎接即將到來的雙11，更首推出老街全系列4款飲品39元至49元的單一優惠價，搶攻秋冬飲品市場。
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一芳老街新品「大甲芋頭西米露」將晶瑩剔透如珍珠的西米露，加入明星商品「大甲芋頭鮮奶」，香醇濃郁，更喝得到滑順Q彈口感，同時在11/13~12/10，還持續享M杯49元的新品上市優惠價。此外去年冬季限定上市的「鮮榨柳丁水果茶」，也在11/11強勢回歸，準備讓果茶粉絲多喝一杯！
一芳老街系列雙11優惠
11/11~11/12，老街全系列4款飲品，享優惠價 M杯39元、L杯49元。
(大甲芋頭西米露M杯49元，原價M杯65元)
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