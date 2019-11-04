好市多驚見「澄金色泡麵」正妹急囤貨 網友全瘋了：吃過就回不去了！

2019-11-04 21:12 聯合新聞網 陳信儒



圖／Costco好市多 商品經驗老實説臉書社團 分享 facebook 美式賣場好市多Costco又有新貨可以囤了！一名女網友在公開社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享一款「澄金色泡麵」，直言是她人生中最愛的泡麵，引出不少網友紛紛相約揪團搶購，還有網友表示，「超的好吃！連我不吃泡麵的我都愛」。

原PO在「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，「金螃蟹回來了！我人生中最愛的泡麵，之前不知道為什麼消失一陣子，害我颱風天來撲空。」女網友表示，當下看見澄金色泡麵回歸Costco內湖店時，立馬掃貨，還拿一盒蛋配。

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從原PO分享的照片中可見，這款名為「不倒翁金螃蟹海鮮風味拉麵」來自韓國，在好市多一箱399元，湯頭呈現澄金色，看起來相當可口。

文章曝光後引起不少網友騷動，「金螃蟹真的讚。我都會加鳥蛋貢丸一起煮」、「已經吃好幾箱了」、「隨便加都好吃，廚櫃裡不能沒有它」、「這個比辛拉麵還好吃」、「吃過就回不去了」。