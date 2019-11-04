光棍節省很大！ 揪團吃「饗食天堂」 每人最低只要「11元」
2019-11-04 12:21聯合新聞網 旅遊美食綜合報導
光棍節讓你省很大！ 即日起至11月11日止，饗食天堂全台各分店連續8天推出食來運轉遊戲，於用餐結帳時出示兩組「iEAT饗愛吃」會員畫面就有資格，有機會獲得最大獎「同桌每人只要11元」。
即日起到饗食天堂用餐，於現場加入iEAT饗愛吃APP，並結帳使用出示2組會員畫面，就可玩「食來運轉」轉盤小遊戲一次，保證有獎，有機會得到活動最大獎項同桌每人消費金額只要11元，另外還有「整桌結帳金額折抵1111元」、「整桌結帳金額折抵111元」、「同桌每人結帳金額折抵11元」。另外，11月9日起至11月11日只要打開APP，且點數累積至11點，還推出限量饗食天堂買一送一券等你搶。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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饗賓集團會員APP「iEAT饗愛吃」同步推出旗下好康優惠，只要累積點數滿11點，就有機會換到6大品牌超值優惠，包括饗食天堂、饗饗下午餐「買一送一券」、開飯川食堂「兩人套餐5折券」等，把握9日至11日上午11點連續3天打開APP準時搶優惠券，數量有限、兌完為止。
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