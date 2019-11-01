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耶誕禮物就是它！星巴克ＸStanley「時髦黑、亮麗紅」聯名杯美炸，11/6上架快衝一波

2019-11-01 23:10聯合新聞網 陳信儒

圖／星巴克提供
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星巴克與百年歷史的保溫瓶品牌 Stanley今年多次聯手都造成搶購熱潮，9月中迎來的「神秘星空藍」聯名系列帥度破表，今年最後一回壓軸推出6款時髦黑、低調灰聯名商品，今年的聖誕節交換禮物有著落了！

星巴克此次與Stanley聯名推「時髦黑、低調灰」杯款系列商品與「神秘星空藍」杯款都屬台灣販售的限定系列商品，另推大方不拘的亮麗紅，輕輕鬆鬆就能替生活增添光彩，輕巧小容量不鏽鋼水壺設計，隨身攜帶最是便利！

星巴克X Stanley「時髦黑」杯款上市日期：

11月6日全台實體門市上市，同步於星巴克線上門市ibon-mart、博客來販售。

1. STANLEY16OZ 黑不鏽鋼杯 ／NT$1,150

圖／星巴克提供
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2. STANLEY16OZ 黑不鏽鋼杯 ／NT$1,280

圖／星巴克提供
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3. STANLEY 黑不鏽鋼把手杯／NT$1,280

圖／星巴克提供
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4. STANLEY 黑不鏽鋼水壺／NT$1,180

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5. STANLEY16OZ 灰不鏽鋼杯／NT$1,280

圖／星巴克提供
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6. STANLEY 紅不鏽鋼水壺／NT$1,180

圖／星巴克提供
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星巴克聖誕節
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