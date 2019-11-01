半半炸雞必點！羅東超夯「首爾炸雞」台北1號店來了，7種口味韓式炸雞想全包

2019-11-01 18:13 聯合新聞網 陳信儒



圖／Seoul Chicken Taipei 首爾炸雞台北一號店臉書粉專 分享 facebook 宜蘭超人氣韓式炸雞專賣店「首爾炸雞」插旗台北了，鄰近東門市場、隱身在中正區金山南路的首爾炸雞台北1號店以外帶模式營運，販售7款道地的韓式炸雞，超夯的半半炸雞、辣炒年糕都是老饕必點的吮指美味。

寶藍色的店面、位於東門市場附近的「首爾炸雞」來頭不小，在宜蘭羅東已小有名氣的吮指美味是不少炸雞控指名必吃的韓式炸雞，早前悄悄地插旗台北，有別於羅東內用的營運模式，改以外帶搶攻炸雞市場，成為近期IG最熱門的打卡美食。 圖／Seoul Chicken Taipei 首爾炸雞台北一號店臉書粉專 分享 facebook

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「首爾炸雞」的老闆來自韓國首爾，直接以首爾作為店名，販售的炸雞絕對最道地、最韓式。除了常見的原味炸雞外，還有韓式醬料、韓式醬油、起司、韓式蒜味、超級甜辣味、韓式咖哩一共七種口味，滿足不同老饕的需求，還能選擇最夯的組合半半炸雞，兩種口味一次滿足。

時序進入深秋，首爾炸雞特別推出暖呼呼的泡菜豬肉湯、海鮮豆腐湯，更預告接下來還有韓式豆腐湯、個人部隊鍋等韓式美食，韓式料理控路過金山南路別忘了外帶一份炸雞嚐嚐看人氣美食的魅力。

首爾炸雞

地址：台北市中正區金山南路一段119號 圖／Seoul Chicken Taipei 首爾炸雞台北一號店臉書粉專 分享 facebook