連鎖咖啡冠軍排行榜來了！每天喝一杯趕走厭世人生

2019-11-01 22:00 DailyView 網路溫度計



每天早上來一杯咖啡，已經是許多上班族的必要習慣，把沁涼或熱騰的咖啡大口喝下去，大腦才會正式開始運作，繁忙的一天也才得以順利展開！

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對忙碌的上班族而言，連鎖咖啡店是每天解決這神聖醒腦任務的必要存在！今天DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》統計2019年07月18日至2019年10月15日，共三個月區間的《網路口碑－連鎖咖啡》，分別看看是哪些店家，獲得網路聲量最高前20、網友口碑星等前20的肯定！

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網路聲量超群！熱門討論度Top 20

第1名：星巴克 Starbucks

圖／Starbucks 分享 facebook

大家都很熟悉的星巴克，是許多人心目中咖啡界的文青味、潮流品牌，手上捧著一杯印著星巴克圖騰的外帶杯，就給人一種時尚的氣息，時不時出現的買一送一活動，也讓人趨之若鶩。

他們家的「每日精選咖啡」就像驚喜包一般，為顧客精心挑選來自不同產區的咖啡豆，很適合喜歡多變化的你，還有招牌那提，醇厚濃郁的濃縮咖啡與新鮮蒸煮的鮮奶結合在一起，細緻奶泡一口喝下超滿足！

第2名：85度C

店名來自於「咖啡在攝氏85度時喝起來最好喝」的堅持，據說沖煮咖啡的溫度大約在90到96度C之間，而最適飲的溫度正是85度C左右。

他們家選用瓜地馬拉安堤瓜火山咖啡，在標準作業流程下位顧客端出一杯杯中甘、苦、酸、香醇均衡口感的香醇咖啡，早晨搭配一塊麵包，就是一份完美早餐，到了下午來片蛋糕，也能在辦公室來場低調下午茶！

第3名：路易莎咖啡

圖／Louisa Coffee 分享 facebook

把「平價卻精緻」這個風格展現得特別好，被譽為「平民版星巴克」。

為了做出品質達標的豆子，路易莎擁有一組有著尋豆師、烘豆師及杯測師的專業團隊，堅持手工烘豆，製作香醇好喝、品質穩定的咖啡，更發展能夠快速製作的輕食，從外帶咖啡店逐漸變成能坐下來輕鬆享用的咖啡館，成為上班族的心頭好，也是近年來展店速度最快的咖啡店。

第6名：金鑛咖啡

圖／金鑛咖啡 分享 facebook

來自高雄，可以說是台灣精緻平價連鎖咖啡的前輩級，堅持把咖啡的香醇從高價的享受帶入每個人的平價生活，掌握咖啡豆的種植、處理、烘焙過程，提供消費者專業的義式咖啡及手沖咖啡。

同時金礦咖啡也重視健康，在食材選用上十分嚴格，使用100%不含添加物的純鮮乳、蔗糖還有莊園級咖啡豆，連外帶飲料杯都是大豆可分解的材質，讓咖啡控喝得沒負擔又安心。

第7名：黑沃咖啡

店名來自於兩款招牌配方豆，分別是「黑」與「沃」，黑代表著名稱是「威力鼓」的深焙，而沃指的是淺焙的「聖曲」，各有獨特魅力。

由專業的尋豆師、烘豆師和杯測師懷抱對咖啡的熱愛而聚在一起，創立了黑沃，在咖啡界頗有口碑，更是一間講究手感技巧的手沖咖啡店，最重要的是口味高貴價格不貴，消費者用銅板價就能享用到順口回甘的單品咖啡，是有質感的高CP精品。

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好評爆表！口碑星等排行Top 20

第1名：丹堤咖啡

圖／丹堤咖啡 分享 facebook

成立於1993年的丹堤咖啡，是台灣歷史最久的在地連鎖咖啡品牌，咖啡原先被許多人認為是有錢人才捨得喝的奢侈品，但丹堤以「35元的好咖啡」打破人們的刻板印象。

時至今日，丹堤咖啡仍然以中低價位滿足大多數的消費者需求，選用上等阿拉比卡咖啡豆，以新加坡專業烘焙技術原裝進口，搭配簡單的輕食餐點，許多網友都讚美鬆餅與輕食滋味不錯，透過「精緻超值」的品牌形象在市場上屹立不搖。

第2名：cama現烘專門店

以一杯僅供外帶的60元現烘咖啡為主打，cama現烘專門店在咖啡界脫穎而出，最被網友推薦的就是價位不貴，喝起來的口感更不輸星巴克。

從點餐到取餐不需等到天荒地老，拿了就走，增加便利度，又能獲得享受感，對許多趕時間的上班族而言可說是物超所值，網友紛紛稱讚cama的咖啡就是平價高品質的代表，更呼應cama希望能讓消費者「單純地享受一杯好咖啡」的初衷。

第4名：湛盧咖啡

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嚴選來自各地莊園級精品豆，每季推出私房限量咖啡，讓懂喝的咖啡控齊聚一堂，一起品味鑑賞咖啡的美好，湛盧還有自己的烘焙部門，針對每批豆子不同的特性，掌握最好的烘焙曲線，抓出咖啡風味甜蜜點，看許多ptt討論串就知道，湛盧的用心讓它獲得網友心中咖啡水準的上選。

湛盧也販售方便沖出一杯美味咖啡的濾掛包和咖啡豆，讓你可以隨手一沖，在家、在公司就能喝上一杯精品風味的高水準咖啡。

第5名：成真咖啡

標榜咖啡豆源自於非洲，用直接貿易生豆的方式，讓產區農民有更好的收入，更有「用一杯簡單的咖啡啟動世界」的循環理念，創辦人將企業獲利的50%捐助「非洲潔淨水計畫」，回饋咖啡豆產地的非洲，讓當地人有乾淨的水可以飲用。

他們家的精品咖啡可以自選品種口味，店家也很貼心的提供簡介，盤子上更有咖啡的介紹，網友稱讚不僅有美好風味，還能長知識、做好事，別具意義。

第6名：西雅圖極品咖啡

圖／西雅圖極品咖啡 分享 facebook

台灣第一間以重烘焙起家的連鎖咖啡店，為了確保咖啡豆新鮮度，捨棄空運進口程序繁雜的進口豆，成立Barista Coffee Roasting Company，供應每間店面最新鮮咖啡豆，穩固咖啡豆品質，以「新鮮」引以為傲，店裡有近20種咖啡飲品，還有各式輕食，提供消費者多樣化選擇，求新求變的策略讓網友相當有感，許多人都稱讚店員製作過程十分用心，推薦品嚐。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年07月18日至2019年10月15日，共三個月。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『連鎖咖啡』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」