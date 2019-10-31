登韓網熱搜第一！白種元推薦「12家台北美食小吃」名單全公開

2019-10-31 16:35 聯合新聞網 文／陳信儒



圖／翻攝自Youtube 分享 facebook 南韓名廚白種元所主持的節目《街頭美食鬥士》第二季開播，第六集前進台北，日前播出後引發熱烈迴響，讓台灣美食意外登上韓國入口網站「Naver」搜尋榜的第一名！udn走跳世界整理出12家台北美食店家，讓大家跟著白種元名廚吃遍大街小巷，而且絕對不踩雷！

●葉家肉粥／台北市大同區保安街49巷17號

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葉家肉粥是慈聖宮廟口的人氣小吃店，也是當地人大推的特色早餐。招牌古早味肉粥、外酥脆肉嫩多汁頗美味的紅燒肉都是必點項目。

●許仔豬腳麵線／台北市大同區保安街49巷17號

以清燉豬腳湯打響名氣的許仔豬腳麵線，是來到慈聖宮必嚐的老字號小吃店。豬腳湯熬至乳白色的湯頭清爽、不油膩，豬腳皮軟嫩Q彈，搭配店家特製醬汁一起入口，更具口感層次；除了招牌豬腳湯，乾麵線、腿肉湯也是值得推薦的美味，總是令人回味無窮。

●大稻埕保安街雞卷／台北市大同區保安街49巷17號

大稻埕保安街雞卷一份只賣銅板價50元，是不少吃貨踩點大稻埕必吃的美食之一。扎實飽滿的肉塊搭配外酥內軟的雞卷，一口咬下還會微微噴汁，搭著小黃瓜一同入口豐富的層次感令人垂涎三尺。

老板橋人都知道的巷弄隱藏珍珠奶茶名店，看似平凡無奇的攤販卻販售超出預期的飲品，珍珠口感相當Ｑ彈，每一口都能感受到老闆的用心，是飲料控路過板橋必喝的珍珠奶茶。

●五燈獎豬腳飯／新北市三重區自強路一段119號

五燈獎豬腳滷肉飯滷汁帶有膠質，Q嫩口感令人難忘，口感綿密滑順，味道偏甜又帶點鹹味，是三重在地人大推的人氣名店，五燈獎的美味也讓不少遊客特地路過三重朝聖。

●吳家牛肉麵／台北市北投區中央北路一段224號

北投知名牛肉麵店家，除了金春發以外還有吳家牛肉麵、粟家牛肉麵、志明牛肉麵等知名店家，其中最顯眼的就是在中央北路口的吳家牛肉麵，許多人從捷運散步過來，如果是晚間用餐時分很難不被吸引，吳家除了牛肉麵之外，豐盛的小菜切盤是一絕，下次路過北投一定要嚐嚐鮮美的牛肉麵。

●阿桑蚵仔麵線／台北市中正區泉州街32-2號

一碗45元的蚵仔麵線有蝦米、柴魚點綴，每一口都能吃到紅蔥頭香氣，川燙大腸香脆有彈性，加入一點辣椒提味是不少老饕推薦的吃法。

●黃家香腸／台北市中正區泉州街32-3號

被譽為最美味的台式下午茶「黃家香腸」絡繹不絕的人潮就知道它的人氣不同凡響，口感不死鹹，完全不輸米其林星級美食，外皮酥脆還會噴汁，搭配提供剝好的蒜頭風味更形立體。

名廚白鍾元在節目中提到，台南林無刺虱目魚販賣的虱目魚蓋飯跟鰻魚飯頗為類似，但口感更清爽，且香氣更濃郁，作為早餐一點也不奇怪。

●妙口四神湯／台北市大同區民生西路388號

妙口四神湯只賣四神湯、肉包兩樣食物，一賣就是46年，肉包清爽無油膩感，搭配帶有中藥香氣的招牌四神湯，就連夏天來一碗都覺得超過癮！

●老順香餅店／新北市新莊區新莊路341號

●蚵仔煎／台北市廣州街觀光夜市