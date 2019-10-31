天冷好暖心！天仁喫茶趣ToGo推秋日優惠，限時8天、第二杯半價

2019-10-31 15:39 聯合新聞網 文／遊妤思



隨著秋季天氣轉涼，喝杯茶暖暖心也是不錯的選擇！知名茶飲店「天仁茗茶」旗下的天仁喫茶趣ToGo，超佛心推出同飲品第二杯半價的優惠，活動限時8天，還可搭配外送以及寄杯的方式，要讓大家在秋季不只暖心也開心！

圖／天仁喫茶趣ToGo提供 分享 facebook

招牌913系列茶飲，茶香清甜完美平衡！

曾創下一天銷售超過五千杯的人氣913茶王系列茶飲，由天仁茗茶專業製茶師傅以黃金比例調和台灣高山烏龍茶及北美粉光參，除了喝得到高山烏龍茶甘醇喉韻，更能品嚐得到粉光參清甜口感；連店員都不藏私大推薦，即使甜度點無糖，茶飲口感也不苦澀，茶的回甘與粉光參的清甜完美平衡！

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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蜜香珍珠鮮奶茶，香甜入口好暖心

將珍珠入鍋熬煮、回燜、沖涼降溫、蜂蜜入味，經2小時的細心工法後，造就出香Q彈牙的滑嫩珍珠，喝來清爽且不膩口，珍珠吃來帶勁，卻絲毫沒有過硬的口感，甜蜜入口好暖心，是千萬不能錯過的必喝茶飲。是千萬不能錯過的必喝茶飲。

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不管是的蜜香珍珠鮮奶茶，還是最暢銷的喫茶趣ToGo招牌-913系列茶飲，相同品項通通第二杯半價。但需要注意的是，冷熱品項需一致，而甜度冰塊皆可調整。午後頭昏想昏睡，不防揪好友同事一起喝杯款暖心下午茶吧！

圖／截取自天仁茗茶找茶粉絲團提供 分享 facebook

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天仁喫茶趣ToGo秋季優惠

時間：10/30-11/6

地點：全台天仁喫茶趣ToGo門市

活動：相同茶飲第二杯半價

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1.此活動適用於外送與寄杯服務。

2.此活動恕無法與他優惠同時使用，特價品須恢復原價計算。

3.飲品依門市實際提供量為準。

4.點購茶飲時，冰、熱品項須一致，但甜度、冰度或熱度可調整。

5.天仁喫茶趣ToGo保留隨時修改、終止或更變活動之權利。

6.此活動不適用於外送平台(Uber eats、Foodomo、Foodpanda、街口)