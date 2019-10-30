Kitty控先尖叫！老協珍「Hello Kitty45週年佛跳牆」限量開賣，kitty趴在蝴蝶結上超萌
2019-10-30 15:21聯合新聞網 陳信儒
Kitty控先原地尖叫！老協珍攜手Hello Kitty推出「Hello Kitty45週年佛跳牆」，以Hello Kitty45週年「Join Your Life」為主題打造的蝴蝶結造型陶瓷砂鍋象徵幸福洋溢，明天上午11時正式開賣，Kitty迷這波限量開賣絕對要手刀下單！
「Hello Kitty佛跳牆」為老協珍歷年暢銷紀念款之一，今年再度與三麗鷗攜手合作，以Hello Kitty45週年「Join Your Life」為主題，打造2020限定款「Hello Kitty45週年佛跳牆」。嚴選4顆頂級南非鮑魚、2條中南美黑玉烏參與6顆北海道野生干貝，搭配台式鮮美高湯，讓Hello Kitty與您一同細細品嚐。
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看到生火的大家快筆記開賣時間，Hello Kitty45週年佛跳牆於10/31上午11:00正式開賣，限量1888組只在老協珍官網獨家販售，Kitty粉之前錯過今年可要把握機會喔！
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