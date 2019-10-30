霸主駕到！手搖飲、麻辣鍋、吃到飽 不可錯過的「網路口碑之星」美食

2019-10-30 21:02 DailyView 網路溫度計提供



網路口碑之星的美食你嘗過幾樣？

想找美食吃卻不知該從何比較起嗎？除了搜尋DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》搜尋出的「網路口碑」跟「星等評價」之外，你也可以觀察他們是否有「網路口碑之星」的名號——跟著網友的推薦吃透透，絕對不會錯！

各家美食要在同品項與上百甚至上千家品牌競爭中獲得好名次、好口碑已經不容易，但「網路口碑之星」除了要有好的網路聲量跟星等評價外，還要通過長時間的考驗，確定都能「保持好成績」一段時間後，才有可能獲得該榮譽；那咱們就話不多說，趕快來介紹2019/09/01~2019/09/30的「網路口碑之星」得主吧！ image source： 臉書／香格里拉台北遠東國際大飯店 分享 facebook

手搖飲料

康青龍人文茶飲

台灣手搖飲市場競爭這麼激烈，若不走出自己獨有的風格很難吸引到挑剔又容易變心的民眾，而說到文青又典雅的手搖飲品牌，大家不會忘記以北市高價地段、人文薈萃街廊「康青龍街區」所命名的康青龍人文茶飲，品牌以此命名，也是期許自己能夠帶給消費者不一樣的茶文化體驗——而他們也的確做到了！

不管是嚴格選用的台灣好茶，還是網友口碑一致推薦的招牌水果茶「格雷冰茶」，這個品牌都深深抓住了消費者的心，二度蟬聯了「網路口碑之星」。

五十嵐

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

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不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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俗話說「雞排配珍奶」，但珍奶要選哪一家呢？說到網友們心目中好喝的珍奶，五十嵐絕對榜上有名，標榜比其他手搖飲品牌熬煮的時間還要長，才能因此煮出軟Q、口感絕佳的珍珠，讓不少網友在選購珍奶時，五十嵐成了他們心中的首選。

除了珍奶以外，五十嵐也時常推出地區限定飲料，保持消費者的新鮮感，不管是在北部刮起旋風的「1號」四季春加珍波椰，或是南部限定的燕麥系列，都讓網友們喝得順口、愛不釋手～

清心福全

同樣是二度蟬連「網路口碑之星」的清心福全，它可說是將烏龍綠茶發揚光大的始祖，成立超過30年的它也能說是見證了台灣手搖飲的發展歷史，更被封為是台灣的國民品牌。

老字號品牌建立起來的口碑與名聲自然堅不可摧，優秀品質始終如一的清心福全不管是在網路聲量還是口碑星等上都維持了好成績，加上第二代接手後更貼近了年輕人的喜好，打造許多聯名企劃，得到「網路口碑之星」也可說是實至名歸啦！

麻辣鍋

小蒙牛頂級麻辣養生鍋

提到小蒙牛，大家都知道他是吃到飽麻辣鍋界的經典品牌之一，除了麻辣鍋必嚐之外，它最主打的還有「蒙古風味鍋」，源自於大陸蒙古草原的蒙古藥膳火鍋，湯頭濃郁鮮甜，只要將肉涮下去，連沾醬都不用，食材吃起來就很美味。

不管是無辣不歡的你還是走養生路線的你，來小蒙牛讓你怎麼吃都開心，而特別的是，小蒙牛的食材架採用的是英式下午茶的甜點架，不僅節省桌面空間，也讓人不知不覺的吃得更多！

青花驕麻辣火鍋

王品集團在餐飲界赫赫有名，旗下最新的火鍋品牌「青花驕」在火鍋界還算是隻菜鳥，但看到其名聲跟口碑，頒給它一個人氣新人王的獎項也不為過；除了嚴選食材外，青花驕最知名特色、也是品牌主打星的就是「全台唯一綠色麻辣鍋」！

你以為麻辣鍋只有紅通通一片才算辣嗎？青花椒就推出了由新鮮青辣椒、大白菜與凍豆腐煨煮3小時以上的「綠色麻辣鍋」，雖然香麻帶勁卻又帶著清爽美味，其鮮甜滋味讓你一喝就上癮，獲得「網路口碑之星」獎章一枚！

吃到飽

Mega50（50樓Café）

高樓景觀餐廳通常要價不斐，那「高樓餐廳」加上「高級把費（Buffet）」呢？許多人都不敢想像其價格會有多驚人，但朋友們別擔心，只要到Mega50就能夠一次滿足你雙重願望，重點是價格很划算、CP值高！

主打無敵美景與海陸百匯的Mega50自助餐吃到飽，擁有「全台最高Buffet」的稱號，位於50樓高的餐廳在吃飯時不僅能將一覽都市風光，而且想體驗這種奢華享受還只需要一張小藍左右的價格，也難怪Mega50能夠二次蟬聯「網路口碑之星」啊！

饗饗INPARADISE

新北最高的「把費」是Mega50，那台北市也有一個不輸給它的最高自助餐「饗饗INPARADISE」！號稱全台北最難訂的自助餐吃到飽位於信義微風46樓，從窗外看過去就能將台北盡收眼底，是老饕們必吃的口袋名單之一。

饗饗INPARADISE不只有霸王蟹、鮑魚粥等高檔食材，這裡更號稱是甜點控的天堂，來到甜點區就像進入了高級專櫃，包準讓你選擇障礙，而且這裡竟然還有新鮮直送的「蜂蜜蜂巢」，香蜜不死甜，讓人嘗後忍不住想大喊「果然是天然ㄟ尚好」！

台北遠東大飯店（遠東Café）

全名為「香格里拉台北遠東國際大飯店」的知名五星級大飯店，相信許多人對這老字號的飯店都有印象，而飯店裡的自助餐吃到飽「遠東Café」更是人氣相當旺，常常人滿為患。

當然囉，想滿足饕客的味蕾，精緻、高檔又美味的食材一點也沒少，而遠東Café厲害的地方就在於，它時常推出主題美食活動，像是今年春季大獲好評的「加拿大食尚月」，或是暑假期間的「夏日美式炭烤派對」，美味的異國料理輕易就抓住了消費者的胃口，新鮮感是其致勝關鍵之一！





分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年09月01日至2019年09月30日，共一個月。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『手搖飲料、麻辣鍋、吃到飽』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。