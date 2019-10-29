天蠍座打5折！新莊天賜百匯11月優惠來了 雙魚座、巨蟹座也有85折優惠
2019-10-29 13:38聯合新聞網 陳信儒
新北市新莊天賜百匯雙十國慶推天秤座吃到飽打5折引發回響，這回輪到天蠍座吃起來！於11/1-11/30期間，只要星座是天蠍座，到新莊天賜百匯用餐就享有5折優惠，再加碼推雙魚座、巨蟹座可有85折優惠，此外，4人同行再送卡滋爆米花一桶！
號稱新莊最大Buffet餐廳「天賜百匯」，擁有350個座位，供應約100多道菜色，除了各大料理區中的日式料理一直廣受好評，各式異國風味餐點更無限供應。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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自11/1推出天蠍座優惠活動，只要出示身份證符合天蠍座，可享5折；雙魚座、巨蟹座也可以享有85折優惠。天賜百匯吃到飽定價，平日午餐790元、平日晚餐890元、假日午晚餐990元，以上皆需加10%費用。另外當日壽星及65歲以上民眾則享有590元+10%的好康優惠價。
天賜百匯
地址：新北市新莊區中正路542號 (捷運輔大站1號出口)
專線：02-2907-2345 分機311、312
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