親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美食新聞
甜點午茶
特色餐飲
美食DIY
最愛咖啡香
名人報報

郭台銘不滿媽媽被詛咒「駕鶴西歸」 怒告兩百名網友

一夜毀滅的沖繩首里城 重建琉球聖地為何「極困難」？

網友口碑超美味！ 來台名店、日式拉麵冠軍是它們

2019-10-31 12:01DailyView 網路溫度計提供

第二波網路口碑之星來啦！

你喜歡的品牌是否也常出現在DailyView網路溫度計上的「網路口碑排行榜」上呢？能在同品項與上百甚至上千的品牌中較勁、脫穎而出已經不容易，但要想獲得「網路口碑之星」的標章，那可真的是難上加難啦～

除了本身網路聲量要高、口碑要好外，還得接受至少一個月的口碑考驗，才有機會贏得殊榮，咱們話不多說，看看《KEYPO大數據關鍵引擎》調查2019/09/01~2019/09/30這段期間內又有誰成為了「網路口碑之星」吧！

image source：臉書／山頭火台灣

人氣之星2

DV小學堂：「網路人氣之星」資格門檻（需依以下順序篩選）

第1關： 連續28天，星等維持在4星以上▶第2關： 該主題好評排名前5名▶第3關： 聲量排名在前10名之內▶第4關： 90天內不能有少於30天是0聲量的狀況。

來台名店

藏壽司

國人相當喜愛日式料理，除了丼飯、壽喜燒與定食之外，當然還有壽司會讓國人為之瘋狂囉！藏壽司首次來台展店就在老饕間刮起一陣旋風，不只平價定位深得民眾的歡心，享受新鮮美味壽司的同時還可以「玩扭蛋」，當然讓網友們好評不斷。

不管是最新的「神偷奶爸小小兵」扭蛋，還是新品拉麵跟扇貝天婦羅，新消息一出總是粉絲們心癢癢，忍不住訂位先！此外值得一提的是，藏壽司已經二度蟬聯「網路口碑之星」的品牌，看到鄉民們的好評，果然是實至名歸的來台名店啊！

image source：臉書／無添くら寿司
image source：臉書／無添くら寿司
分享

ZAKUZAKU棒棒泡芙

同樣是二度蟬聯「網路口碑之星」的ZAKUZAKU棒棒泡芙，2016來台至今熱度不減，長條形狀不只好拿好吃還很好拍，不管是孩童還是網美網帥都可以吃得優雅又開心。

而ZAKUZAKU棒棒泡芙會這麼受歡迎也不無道理，不僅同品牌的半熟起司塔來台試水溫大獲好評外，其泡芙所使用的原料也絕不馬乎，除了麵粉等仍選用北海道原料外，鮮奶則食用台灣當地的小農鮮奶品牌「鮮乳坊」，讓美味跨過海洋也不怕變質！

image source:臉書／Croquantchou Zakuzaku - TW

金葉名氣餅Gold Menchi

在日本動畫中常出現的炸肉餅是不是讓你看得食指大動呢？不過現在你不用再幻想他的味道了，因為來自日本的「金葉名氣餅Gold Menchi」也在台灣展店啦！每次經過櫃位前總是被金黃酥脆的外皮、誘人的香氣吸引嗎？看看網友頒予的「網路口碑之星」獎章，相信絕對不會踩雷！

網友好評不斷的原因除了美味之外，最令人訝異的是其高CP值，在台售價一份只要新台幣50元，超佛心銅板難怪每次都大排長龍。

image source:臉書／金葉名氣餅 Gold Menchi

日式拉麵

花月嵐

號稱是史上最強拉麵的「花月嵐」拉麵從台灣第一間店算起，也來台十餘年之久，其使用大蒜與豬大骨熬煮的湯頭征服了台人挑剔的味蕾，尤其是招牌的大蒜拳骨拉麵，都讓帥哥美女不再顧忌形象，就算會有滿嘴蒜味也要將濃郁湯濃喝光光！

除了招牌蒜味豚骨湯頭外，10月份花月嵐更推出了拉麵迷無法淡定以對的雞白湯拉麵、還俏皮的取名為「本大爺的叉燒雞麵」，以及季節限定的「道豚堀拉麵」——2019年的秋天，花月嵐又要來挑戰你的胃口與心靈啦～

image source：臉書／花月嵐super麵『蒜了!來吃麵』

花月嵐

Santouka山頭火拉麵

來自日本北海道的「Santouka山頭火拉麵」雖然不是走平價路線，但吃過的網友們都覺得「貴得有理」，不管是每日限量、厚實卻不乾材的豬頰肉拉麵，還是任君挑選的鹽味、味增、將由與辣味增湯底，每一口都是大大滿足～

除了湯頭與肉質外，山頭火拉麵最令網友激推的就是其麵條，雖然山頭火選用的是稍硬的粗麵條，但就是這富有嚼勁的口感讓美味再升級，此外山頭火拉麵採半開式廚房，除了欣賞師傅的手藝外，也讓食客們看得hen安心。

image source:臉書／Santouka Taiwan 山頭火 台灣

一風堂拉麵

成立於1985年，發源自博多的一風堂拉麵一直是網友喜愛的拉麵店品牌，其客製化的貼心程度讓網友相當滿意，不只可以選擇麵條軟硬度，辣味也可以依個人再做調整，尤其是送餐速度，最快的話點完餐後五分種就能上菜，這效率先讓飢腸轆轆的老饕們加10分！

此外，一風堂拉麵也常舉辦各項特惠活動，像是前陣子在指定店家內舉辦「無限加麵吃到飽」，或是34年周年慶時阿莎力祭出限量新台幣34元的拉麵——想前去用餐的你，記得先做功課才能讓CP值再升級喔～

image source:臉書／Ippudo TW 一風堂(台灣)


分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年09月01日至2019年09月30日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『來台名店、日式拉麵』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

霸主駕到！手搖飲、麻辣鍋、吃到飽　不可錯過的「網路口碑之星」美食

2019-10-30 21:02

光棍節不孤單！雙11到FRIDAYS消費 紐奧良牛排買1送1

2019-10-30 18:48

「卡娜赫拉的小動物」棒棒糖超萌！7-11、康是美獨賣

2019-10-30 16:49

Kitty控先尖叫！老協珍「Hello Kitty45週年佛跳牆」限量開賣，kitty趴在蝴蝶結上超萌

2019-10-30 15:21

麥當勞宣布 11月6日起歡樂送、得來速不主動提供吸管

2019-10-30 14:13

身分證有「1」或「8」 西堤牛肋排免費招待

2019-10-29 17:19

天蠍座打5折！新莊天賜百匯11月優惠來了　雙魚座、巨蟹座也有85折優惠

2019-10-29 13:38

粉紅炫風來襲！「GODIVA紅寶石巧克力蛋糕」小7獨賣

2019-10-28 17:50

珍奶控抓狂了！黑糖珍珠＋柔綿麻糬　達美樂新品「黑糖珍珠披薩」外帶現折100元

2019-10-28 12:43

現省百元吃超飽！麥當勞高CP值「輕奢華餐」點法曝光　小資必備４寶

2019-10-27 15:36

85度C豆花奶茶10/26起連4天第2杯半價 加碼推佩佩豬小蛋糕

2019-10-26 07:18

粉粿鮮奶咀嚼十足！一芳推「老街系列」新品　25日起享中杯39元優惠價

2019-10-24 15:21

吃不停買不停！ 30大超人氣宅配美食 宅宅們團購最幸福

2019-10-23 21:02

2019年有16家美食老店歇業、3家預告退場 台灣到底怎麼了？

2019-10-23 17:56

久等了！ SUBWAY買一送一、漢堡王華堡雙套餐回來了

2019-10-22 22:00

吃個飯心好累！地雷餐廳的十大行為 第一名絕對不想再來

2019-10-22 21:01

限量6萬個！ 麥當勞「美樂蒂萬用置物籃」台灣開賣

2019-10-21 16:07

阿公阿嬤可多吃好幾隻！ 薄多義10月「雞翅生日禮」夯到炸 官網塞爆、電話難打招怨

2019-10-21 15:14

德州鮮切牛排過生日 證件有「1、0、2、5」送豬肋排

2019-10-20 16:09

大閘蟹還是帝王蟹？4餐廳秋蟹料理　肥美又能享折扣

2019-10-19 19:43

肉汁爆漿、嫩到內牛滿面？十大頂級鐵板燒顛覆你想像

2019-10-17 21:00

牛五花套餐只要50元！「燒肉LIKE」10月19日進軍新北

2019-10-17 16:35

口碑好爆、討論度超高！ １２大「網路人氣之星」神級美食來了

2019-10-17 07:59

全台最高麻辣鍋！「麻辣45」有獨家和牛辣油＋百種食材

2019-10-16 21:41

限時11天！ 猜心泡芙帶新品「泡芙小丸子」北上快閃

2019-10-16 13:44

奶茶控先筆記！85度C大杯布丁奶茶 10/19起連3天第2杯10元

2019-10-16 13:35

問商品在哪店員卻狂比手語 她知真相後讚：全聯有愛

2019-10-16 13:26

20年回憶成歷史！高雄「燒肉屋」10月28日熄燈

2019-10-16 00:42

美旗林認證！3家美式牛排館美食懶人包 吃到飽好划算

2019-10-15 18:43

限量30份！金子半之助「帝王蟹天丼」沾半熟蛋超邪惡

2019-10-15 15:54

全新「噴霧式雪碧」超狂！想喝汽水得用噴的

2019-10-13 17:00

好市多新品「GODIVA冰淇淋」一杯83元、比市價打5折還便宜　濃郁巧克力網民瘋搶！

2019-10-13 16:30

獨／人氣文青咖哩「寅樂屋」將熄燈！結束7年歷史

2019-10-11 14:22

今天說好不減肥！盤點全台「北中南燒肉店」推薦清單都在這！

2019-10-11 10:00

送快煮麵、紅糯香米！勝政、勝勢豬排慶週年 新品上桌

2019-10-10 17:35

肉控看過來！滿滿的美味高人氣肉料理任你品嚐

2019-10-10 12:00

全台第一間「24小時星巴克」！快到時代門市喝精緻紅白酒、粉紅啤酒還有現烤麵包

2019-10-09 20:00

日本法式吐司Ivorish中和環球快閃 國慶連假4天祭出買一送一券

2019-10-09 18:06

懶人包／雙十連假「4大超商限時優惠」快儲存

2019-10-09 16:30
看更多

熱門文章

身分證有「1」或「8」 西堤牛肋排免費招待

2019-10-29 17:19

「溫州大餛飩」帽T賣到斷貨 台網友笑：這是員工制服？

2019-10-29 16:00

吃生魚片沾「芥末」可以殺菌？台大醫師破除迷思

2019-10-23 15:44

60元CP值超高 台鐵排骨便當大復活 因她加了這一味

2019-10-30 08:10

星巴克買一送一又來了！ 10月25日北部限定55家門市 想喝先來查一查

2019-10-22 17:53

歡慶萬聖節！ 星巴克今起連續2天「買一送一」限時4小時

2019-10-30 10:50

天蠍座打5折！新莊天賜百匯11月優惠來了　雙魚座、巨蟹座也有85折優惠

2019-10-29 13:38

「兩塊雞排而已，拿去」店家誤會沒付錢 女客受辱氣哭

2019-10-24 11:39

久等了！ SUBWAY買一送一、漢堡王華堡雙套餐回來了

2019-10-22 22:00

星巴克瘋萬聖 10/30、10/31推星光好友買一送一！ 南瓜那堤、萬聖黑貓系列陪你共度

2019-10-25 10:23

呼叫台中炸雞控！「拿坡里炸雞店」台中首店在這

2019-10-29 16:37

限量6萬個！ 麥當勞「美樂蒂萬用置物籃」台灣開賣

2019-10-21 16:07

珍奶控抓狂了！黑糖珍珠＋柔綿麻糬　達美樂新品「黑糖珍珠披薩」外帶現折100元

2019-10-28 12:43

螃蟹控別錯過！ 全台唯一「大閘蟹吃到飽」無限供應 反應狂熱加開中午時段

2019-10-29 15:37

德州鮮切牛排過生日 證件有「1、0、2、5」送豬肋排

2019-10-20 16:09

連鎖比薩店齊推「珍珠比薩」 網笑：冰塊甜度呢

2019-10-28 15:45

好市多用平信召回發霉牛肉米漢堡　網怒：吃光了怎麼辦？

2019-10-26 19:53

現省百元吃超飽！麥當勞高CP值「輕奢華餐」點法曝光　小資必備４寶

2019-10-27 15:36

雞仔豬肚鱉、布袋雞！12位台南總舖師重現「36道復刻名菜」

2019-10-23 23:25

在好市多買米漢堡打開就發霉 網友嘆「災情有夠慘」

2019-10-23 10:23

蔬菜＋辣椒 or超狂牽絲起司　IG狂推台北、台南2家大份量手工蛋餅

2019-10-23 16:52

南門名店大洗牌！中繼市場逛這區就飽了

2019-10-26 11:30

「便當286元」她看菜色傻眼 網友揭真相：正常成本價

2019-10-30 22:00

吃小米粥就是要加「一種調味料」　網友：不加它我不吃

2019-10-25 16:59

訂外送卻火速送達？外送員吐「驚人真相」 讓他超崩潰

2019-10-30 08:50

全聯福利點換購廚房黑色時尚 BergHOFF羅恩刀具1.2折起

2019-10-31 11:20

才開幕半年！新加坡「琥珀天丼」11月1日熄燈

2019-10-25 18:15

光棍節單身不哭哭～「身分證字號有五個1」王朝免費招待吃大餐、3個1也打5折

2019-10-28 10:56

保證喝不醉的長島冰茶、Mojito～IG網紅開箱狂推，小7-11無酒精新品超亮眼

2019-10-24 12:31

日本四大麵包店都來了！換上浴衣邊吃邊玩～史上最好逛的日本展就在信義區

2019-10-25 17:51

8折吃到賺到！老乾杯「和牛拼盤」每人647元起

2019-10-24 16:55

喝得到整顆巨峰葡萄！麻古茶坊新品「芝芝葡萄果粒」＋厚厚一層微鹹芝士必喝

2019-10-02 11:21

她在好市多買可頌 驚見盒中藏「咬一半」麵包怒發文

2019-10-30 12:10

2019年有16家美食老店歇業、3家預告退場 台灣到底怎麼了？

2019-10-23 17:56

吃不停買不停！ 30大超人氣宅配美食 宅宅們團購最幸福

2019-10-23 21:02

85度C豆花奶茶10/26起連4天第2杯半價 加碼推佩佩豬小蛋糕

2019-10-26 07:18

芋頭控瘋狂了～迷客夏居然跟7-ELEVEn推聯名「芋頭湯圓」～根本秒殺，還加碼芝麻經典

2019-10-22 00:51

現涮「日本和牛」吃到飽！150年「但馬屋」插旗台北

2019-10-23 18:02

麥當勞宣布11月6日起 歡樂送、得來速也不提供吸管

2019-10-30 12:30

HOLA「小熊維尼」居家好物萌翻！掛曆、漢堡和室椅必收

2019-10-24 16:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top