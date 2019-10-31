網友口碑超美味！ 來台名店、日式拉麵冠軍是它們
第二波網路口碑之星來啦！
你喜歡的品牌是否也常出現在DailyView網路溫度計上的「網路口碑排行榜」上呢？能在同品項與上百甚至上千的品牌中較勁、脫穎而出已經不容易，但要想獲得「網路口碑之星」的標章，那可真的是難上加難啦～
除了本身網路聲量要高、口碑要好外，還得接受至少一個月的口碑考驗，才有機會贏得殊榮，咱們話不多說，看看《KEYPO大數據關鍵引擎》調查2019/09/01~2019/09/30這段期間內又有誰成為了「網路口碑之星」吧！
image source：臉書／山頭火台灣
DV小學堂：「網路人氣之星」資格門檻（需依以下順序篩選）
第1關： 連續28天，星等維持在4星以上▶第2關： 該主題好評排名前5名▶第3關： 聲量排名在前10名之內▶第4關： 90天內不能有少於30天是0聲量的狀況。
來台名店
藏壽司
國人相當喜愛日式料理，除了丼飯、壽喜燒與定食之外，當然還有壽司會讓國人為之瘋狂囉！藏壽司首次來台展店就在老饕間刮起一陣旋風，不只平價定位深得民眾的歡心，享受新鮮美味壽司的同時還可以「玩扭蛋」，當然讓網友們好評不斷。
不管是最新的「神偷奶爸小小兵」扭蛋，還是新品拉麵跟扇貝天婦羅，新消息一出總是粉絲們心癢癢，忍不住訂位先！此外值得一提的是，藏壽司已經二度蟬聯「網路口碑之星」的品牌，看到鄉民們的好評，果然是實至名歸的來台名店啊！
ZAKUZAKU棒棒泡芙
同樣是二度蟬聯「網路口碑之星」的ZAKUZAKU棒棒泡芙，2016來台至今熱度不減，長條形狀不只好拿好吃還很好拍，不管是孩童還是網美網帥都可以吃得優雅又開心。
而ZAKUZAKU棒棒泡芙會這麼受歡迎也不無道理，不僅同品牌的半熟起司塔來台試水溫大獲好評外，其泡芙所使用的原料也絕不馬乎，除了麵粉等仍選用北海道原料外，鮮奶則食用台灣當地的小農鮮奶品牌「鮮乳坊」，讓美味跨過海洋也不怕變質！
image source:臉書／Croquantchou Zakuzaku - TW
金葉名氣餅Gold Menchi
在日本動畫中常出現的炸肉餅是不是讓你看得食指大動呢？不過現在你不用再幻想他的味道了，因為來自日本的「金葉名氣餅Gold Menchi」也在台灣展店啦！每次經過櫃位前總是被金黃酥脆的外皮、誘人的香氣吸引嗎？看看網友頒予的「網路口碑之星」獎章，相信絕對不會踩雷！
網友好評不斷的原因除了美味之外，最令人訝異的是其高CP值，在台售價一份只要新台幣50元，超佛心銅板難怪每次都大排長龍。
image source:臉書／金葉名氣餅 Gold Menchi
日式拉麵
花月嵐
號稱是史上最強拉麵的「花月嵐」拉麵從台灣第一間店算起，也來台十餘年之久，其使用大蒜與豬大骨熬煮的湯頭征服了台人挑剔的味蕾，尤其是招牌的大蒜拳骨拉麵，都讓帥哥美女不再顧忌形象，就算會有滿嘴蒜味也要將濃郁湯濃喝光光！
除了招牌蒜味豚骨湯頭外，10月份花月嵐更推出了拉麵迷無法淡定以對的雞白湯拉麵、還俏皮的取名為「本大爺的叉燒雞麵」，以及季節限定的「道豚堀拉麵」——2019年的秋天，花月嵐又要來挑戰你的胃口與心靈啦～
image source：臉書／花月嵐super麵『蒜了!來吃麵』
Santouka山頭火拉麵
來自日本北海道的「Santouka山頭火拉麵」雖然不是走平價路線，但吃過的網友們都覺得「貴得有理」，不管是每日限量、厚實卻不乾材的豬頰肉拉麵，還是任君挑選的鹽味、味增、將由與辣味增湯底，每一口都是大大滿足～
除了湯頭與肉質外，山頭火拉麵最令網友激推的就是其麵條，雖然山頭火選用的是稍硬的粗麵條，但就是這富有嚼勁的口感讓美味再升級，此外山頭火拉麵採半開式廚房，除了欣賞師傅的手藝外，也讓食客們看得hen安心。
image source:臉書／Santouka Taiwan 山頭火 台灣
一風堂拉麵
成立於1985年，發源自博多的一風堂拉麵一直是網友喜愛的拉麵店品牌，其客製化的貼心程度讓網友相當滿意，不只可以選擇麵條軟硬度，辣味也可以依個人再做調整，尤其是送餐速度，最快的話點完餐後五分種就能上菜，這效率先讓飢腸轆轆的老饕們加10分！
此外，一風堂拉麵也常舉辦各項特惠活動，像是前陣子在指定店家內舉辦「無限加麵吃到飽」，或是34年周年慶時阿莎力祭出限量新台幣34元的拉麵——想前去用餐的你，記得先做功課才能讓CP值再升級喔～
image source:臉書／Ippudo TW 一風堂(台灣)
分析說明：
本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年09月01日至2019年09月30日，共一年。
系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『來台名店、日式拉麵』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。
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