現省百元吃超飽！麥當勞高CP值「輕奢華餐」點法曝光 小資必備４寶

2019-10-27 15:36 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



講到素食店，多數民眾腦海中第一個跑出來的名字會是麥當勞，最近就有Youtuber分享麥當勞最高CP值吃法攻略，只要準備好「4寶」，點一套含濃湯、主餐、飲料、甜點的「輕奢華大全餐」只要115元，省下109元，相當於一份6塊的「麥克雞塊」套餐，可是非常划算！

圖／麥當勞。 分享 facebook

「懶錢包Lazy Wallet」近日分享一支影片，提到麥當勞全台灣展店超過396間，堪稱台灣的速食霸主！但深受台人喜愛的麥當勞，大多信用卡卻幾乎沒有回饋，因為這類小額支付銀行手續費收入相當微薄，而精打細算小資族們可參考專家幫你統整好的麥當勞「4寶」。

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若二週吃1到2次的常客，那麼麥當勞「4寶」你絕對值得擁有，搭配使用就能輕鬆比信用卡回饋賺更多。

1. 點點卡（100元）

麥當勞的儲值卡，以百元為單位，消費10元累積1點。原價32元小薯，20點就能換，回饋率提升到16%；另外冰炫風、大薯條跟6塊麥克鷄塊套餐也值得，讓回饋放大到11%。

圖／截取自麥當勞官網。 分享 facebook

2. 甜心卡（39元）

每年必買的神之卡，買A區、送B區，有效期限1年。可買大薯配大飲料，55元雖然比「A經典配餐」貴5塊，不過薯條跟飲料都升級；若要回饋最大化，B區就點特選黑咖啡，不管冰、熱一杯定價可是55元。

圖／截取自麥當勞官網。 分享 facebook

3. 得來速VIP（免費）

麥當勞官方網站就能下載，只要餐廳附設得來速車道，點任何餐點都享有10元加價購，包含小飲料、蛋捲冰淇淋、蘋果派或小薯。蘋果派跟小薯，原價都是32元，對換十分划算。

4. 麥當勞報報（免費）

麥當勞官方APP，只要設定天氣報時就有1次抽獎機會，有點數貼紙和各種優惠券，像是10元麥香雞、4塊雞塊買1送1、大薯買1送1、買飲料送漢堡等等。

她最後大方分享自己的高CP值「輕奢華餐」點法，包含：濃湯、主餐、飲料和甜點 1.用1+1點4塊麥克雞塊配玉米湯50元，男生怕吃不飽也可換成漢堡。 2.再用甜心卡大薯配特選黑咖啡55元 3.最後得來速VIP加蘋果派10元 一共是115元，用點點卡結帳還能賺10%，換算下來比原價224元省了一半。

影／感謝「懶錢包Lazy Wallet」授權