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粉粿鮮奶咀嚼十足！一芳推「老街系列」新品　25日起享中杯39元優惠價

2019-10-24 15:21聯合新聞網 旅遊美食綜合報導

回憶美好舊時光！一芳水果茶推出「一芳老街」系列新品，不止喝起飲料，還搭配經典佐料杏仁、仙草以及粉粿，讓咀嚼口感再升級！搭配新品上市，10/25至11/12促銷期間，單一價優惠中杯39元、大杯49元，快趁著優惠期間，揪老朋友們喝出復古新滋味吧！

圖／一芳水果茶提供
圖／一芳水果茶提供
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這次的「一芳老街」系列共有3款新品，包含：金鑽鳳梨杏仁露、古釀冬瓜仙草露及蜜紅豆粉粿鮮奶，帶來綿密(杏仁)、軟嫩(仙草)、Q彈(粉粿)三種搭配各式嚼感，就是要滿足所有咀嚼控！

圖／一芳水果茶提供
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一芳表示，「蜜紅豆粉粿鮮奶」嚴選綿密鬆軟的蜜紅豆，搭配Q彈粉粿與香濃鮮奶，層次豐富，咀嚼樂趣十足。而「金鑽鳳梨杏仁露」選用品質良好台農十七號金鑽鳳梨，果肉細緻、口齒留香，鳳梨醬是一芳的招牌配料，這次加上口感綿密紮實的古早味杏仁露，酸甜又清爽。此外「古釀冬瓜仙草露」則堅持遵循古法，使用純手工製作而成的冬瓜糖磚，熬煮成冬瓜茶，加上滿滿軟嫩仙草，甘醇香甜。

圖／一芳水果茶提供
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此次優惠不限購買杯數，來店自取和外送皆適用，若來店買購買享5送1優惠，外送則是買10送1的優惠方案。優惠期間全台享M杯39元、L杯49元新品單一價優惠，快來回憶美好舊時光吧。

圖／一芳水果茶提供
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新品優惠資訊：

時間：2019/10/25~11/12

優惠價期間：全台享M杯39元、L杯49元

*不適用於第三方外送平台。

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金鑽鳳梨杏仁露：M杯50元、L杯60元

蜜紅豆粉粿鮮奶：M杯50元、L杯60元

古釀冬瓜仙草露：M杯45元、L杯55元

圖／一芳水果茶提供
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圖／一芳水果茶提供
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