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吃不停買不停！ 30大超人氣宅配美食 宅宅們團購最幸福

2019-10-23 21:02DailyView 網路溫度計提供

圖／擷取自FB:快車肉乾/肉紙、亞尼克、老媽拌麵、元祖
圖／擷取自FB:快車肉乾/肉紙亞尼克老媽拌麵元祖
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身為吃貨的你想必已經嚐遍了各大美食，不過專業的你也一定知道，並不是所有美饌都有實體店面，想上前品嚐都還不知道要往哪裡去——那麼這些美食要到哪裡才吃得到呢？那就是親自送到你家啦！對於不喜歡排隊搶破頭的人來說，宅配美食真的是吃貨們的一大福音～

隨著運輸業的服務與技術進步，不少食品商也搶進宅配美食市場，今天Dailyview網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》整理出《網路口碑－宅配美食排行榜》，快來看看2019年06月17日至2019年09月14日、三個月期間最夯的30大宅配美食是否都進了你的口袋名單吧！

第十名：佳興冰果檸檬汁

到花蓮遊玩的朋友們一定都會慕名品嚐的「佳興檸檬汁」，開始提供宅配到府服務後讓老饕們感動到只差沒有痛哭流涕，每到炎炎夏日便要訂購好幾瓶，一解酷暑的渴！

佳興檸檬汁廣受好評，連超商都有上架，好喝的秘訣就是老闆娘嚴選的屏東檸檬，皮薄肉厚整顆下去榨汁，因為薄皮的關係所以不會產生苦味，再加上煉乳平衡了檸檬的酸，酸甜滋味讓你喝過就回不去啦！

第九名：起士公爵蛋糕

圖／擷取自FB:起士公爵 Cheese Duke
圖／擷取自FB:起士公爵 Cheese Duke
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曾獲得米其林食品指南iTQi二星獎章的「起士公爵」，不僅是金馬獎連續4年指定的甜點品牌，在國內外也屢獲大獎，若他說自己是起士蛋糕界中的第二名，相信沒有人敢跳出來說自己是第一！

除了口感濕潤不乾澀的起士蛋糕是招牌商品外，起士公爵也有製作酥餅糕點，採用台灣在地食材不稀奇，其中減糖、低熱量，對喜歡吃甜點卻又怕胖的人可說是一大福音，不管是什麼口味都好想來一口啊～

第八名：千拌麵

圖／擷取自FB:水哦
圖／擷取自FB:水哦
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身為吃貨不僅懂得吃，也喜歡看別人吃，相信你們對大胃王美食水水「千千」一點也不陌生，而被吃貨界老司機的千千推薦的「千拌麵」，是否也燒得你不要不要的呢？

雖然「千拌麵」的口味不多，但堅持以「台灣味」擄獲眾人的心，其黑麻油麵線更是好評不斷，採用無農藥老薑與香醇黑麻油，不少害怕麻油味、薑味的人早就一試成主顧，直呼這碗拌麵彷彿有阿嬤料理的滋味，溫暖了胃與心靈。

第七名：台中一福堂招牌檸檬餅

圖／擷取自FB:ㄧ福堂
圖／擷取自FB:ㄧ福堂
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到台中遊玩、買伴手禮時，除了太陽餅外也別忘了一福堂的檸檬餅！一福堂不僅擁有百年的糕餅製作歷史，對口味的研發創新精神也不落人後。

民國50~60年代間融合中西方口味的「檸檬餅」，一推出就造成轟動！鬆軟的西式蛋糕口感，搭配微脆、濃郁的檸檬巧克力醬，酸甜的風味令人一試就難忘，更成為一福堂的明星商品，不管是在實體店鋪還是網路購買上，人氣都是強強滾。

第六名：曾拌麵

圖／擷取自FB:曾拌麵老饕專區
圖／擷取自FB:曾拌麵老饕專區
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曾經爆紅到大街小巷、全盛時期更是要排隊三個月，有錢也買不到的曾拌麵人氣依舊，穩坐百大宅配美食的前十名，你嘗過了嗎？對口感有要求的你可不能錯過他們的人氣寬麵體，喜好吃辣的你嘗過其私房研發的香辣醬後肯定回味無窮～

其實曾拌麵不只有台灣演藝圈名人的推薦背書，它還曾經登上美國「泡麵之神」里納許心目中的全球十大泡麵第九名，紅到海外的程度也讓美食家們為之瘋狂！

第五名：薔薇派

圖／擷取自FB:薔薇派
圖／擷取自FB:薔薇派
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比起蛋糕的綿密口感，有人更愛帶有酥脆口感的外皮、濃郁的內餡與豐富餡料的「派」，不管是水果派或是香濃的巧克力派，「薔薇派」不只用經典口味征服了大眾的味蕾，其創新口味也讓吃貨們難以抉擇。

主打每天新鮮現做、口味多變的薔薇派除了派塔系列商品外，也有製作孩童的彌月禮盒，相信不少新手爸媽們都相當苦惱要選哪種口味——而在電腦桌前的你，看到招牌紅豆、拿鐵慕斯、情人果等，是否也開始選擇障礙了呢？

第四名：亞尼克菓子工房生乳捲

圖／擷取自FB:亞尼克
圖／擷取自FB:亞尼克
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喜愛吃甜點的你一定對亞尼克不陌生，除了蛋糕、泡芙等甜食外，他們最著名的人氣商品就是風味濃郁的生乳捲，不管是常溫還是冰過，怎麼吃都好吃～近年亞尼克還推出了新的購買模式YTM，常利用台北捷運通勤的你一定對它不陌生，標榜出捷運就能領貨的方便性吸引了不少消費者。

不過下班累得要命不想多提東西，或是住家仍離捷運站有些距離怎麼辦呢？沒關係，亞尼克的宅配服務仍然會為你打開一道通往美食的大門！

第三名：快車肉乾

圖／擷取自FB:快車肉乾/肉紙
圖／擷取自FB:快車肉乾/肉紙
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肉乾除了是過年過節的最佳伴手禮選擇之一外，平常在家不管是配啤酒當下酒菜，或者是單吃都相當涮嘴，讓人忍不住一口接一口、一瞬間就全部吃光光！

快車肉乾擁有超過35年的老經驗，而且不管是黑胡椒、蜜汁口味還是傳統式，肉條、肉片還是肉紙，你想得到的肉乾產品與口味這裡通通有～若想換換口味，快車肉乾也有乳酪條、果乾、堅果零嘴和海產等，一不小心就會發現送來的包裹…也太大包了！

第二名：老媽拌麵

圖／擷取自FB:老媽拌麵
圖／擷取自FB:老媽拌麵
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喜歡速食麵的你嘗過近年來火紅的乾拌麵了嗎？「老媽拌麵」可以說是拌麵產品界的龍頭之一，號稱手工日曬的關廟麵條Q彈不易爛，而且口味眾多的特色讓你怎麼吃都不會膩～

特別的是老媽拌麵還有跟知名的泰式料理「藍象餐廳」聯名，推出紅、綠咖哩兩種風味拌麵，吸引不少老饕手刀下訂，而且前陣子中元節時，商家還推出了貞子的「七夜平安箱」，陰陽兩界的合作掀起不少話題，你那時有跟上這波潮流嗎？

第一名：元祖雪餅

圖／擷取自FB:元祖雪餅
圖／擷取自FB:元祖雪餅
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1980年在萬華創立的糕餅老店，也隨著時代推陳出新，不只技術與口味大升級，搶攻市場的成績相當傲人，登上宅配美食榜上的NO.1！

以麻糬起家的元祖雪餅，其人氣商品當然包含Q勁十足的麻糬與透心涼的冰淇淋糕點。遇到節慶送禮時，若吃膩了傳統的豆沙餡，元祖雪餅的商品中有各種新奇的口味，例如巧克力脆片、焦糖核桃跟奇異果優格等，每一口都充滿驚奇——每逢中秋過年，你是否都期待收到的禮盒中，會有印著「元祖」兩個大字的糕點呢？

圖／網路溫度計提供
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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年06月17日至2019年09月14日，共三個月。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『宅配美食』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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