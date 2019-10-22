揪「吃堡」了！SUBWAY「買一送一」只限一天曝光了，吃飽還能做愛心～

2019-10-22 01:06 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 顏甫珉 ／即時報導



每次推出買一送一都會大排長龍的潛艇堡專賣店SUBWAY，為慶祝每年11月3日是世界三明治日，這回選在11月1日推出「潛艇堡買一送一」優惠活動，快揪好夥伴，一起來吃堡飽囉！

SUBWAY將於11月1日，推出買一送一活動。圖／摘自粉絲團 分享 facebook

SUBWAY這回全台專賣店的買一送一，從11月1日早上11點至晚上8點，只要購買一個6吋的潛艇堡，搭配一杯飲料，就可以免費送一個6吋潛艇堡，每個人最多可以買兩份共4個。此次SUBWAY與台灣全民食物銀行協會合作，將會愛心響應同步資助「台灣全民食物銀行協會」。

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每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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SUBWAY買一送一活動即將開跑。圖／摘自粉絲團 分享 facebook

以下為當天的注意事項：

(1) 每位顧客最多可購買兩份買一送一優惠，共4個6吋潛艇堡。

(2) 贈送的6吋潛艇堡須與購買的潛艇堡相同口味及相同麵包。

(3)冷飲限30元以上冷飲，恕不提供更換成湯或咖啡機飲品。

(4)12吋潛艇堡、沙拉、香烤起司披薩系列和早餐不包含在本次世界三明治日活動內。

(5) 套餐組合、每日超值精選、艇新鮮集點活動及其他優惠恕不與本次活動併用。

(6) 本活動不適用於預約及外送服務。

(7) 新竹高鐵店、台中高鐵店、左營高鐵店、桃園機場店、松山機場店及指定門市不在本次活動範圍內。

(8) SUBWAY®品牌及參與店家保留不經通知終止本活動的權力。

(9) 加量或加料之品項(例如:酪梨泥等)不包含在本次世界三明治日活動內。