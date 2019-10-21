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檢仔聊齋：失靈的行政，癱瘓的檢察業務

阿公阿嬤可多吃好幾隻！ 薄多義10月「雞翅生日禮」夯到炸 官網塞爆、電話難打招怨

2019-10-21 15:14聯合新聞網 旅遊美食綜合報導

10月壽星吃到了沒？薄多義餐廳慶祝10週年，於全台分店推出「雞翅生日禮」期間限定優惠，只要壽星滿幾歲生日就送幾支炸雞翅，同桌壽星以其中最划算者為計算，可獲得一份，消費者笑稱：帶阿公阿嬤來就能讓全桌通通雞翅吃到飽了！

圖／網友楊曉海授權
圖／網友楊曉海授權
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圖／取自FB:薄多義義式手工披薩
圖／取自FB:薄多義義式手工披薩
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滿滿一堆炸雞翅直接用披薩盒呈上桌，這是薄多義義式手工披薩餐廳推出的10週年10月壽星「雞翅生日禮」活動，壽星幾歲就送幾隻雞翅，全桌的人可以吃到金黃酥脆的義式雞翅，不過，活動規則是一桌限兌換一份生日禮，並且需提前三天打電話預訂座位。

活動推出後，假日全台八間分店訂位幾乎全滿，目前只剩平日約兩到三成位置，也由於網友熱情響應，導致薄多義官方網的訂位系統癱瘓，目前已宣佈暫停網路訂位功能，只接受電話預約訂位，更傳出電話一整天都佔滿線、打不進去的狀況，想吃一整盒滿滿雞翅的壽星好友，可要把握機會再加把勁打電話囉！

圖／IG:shallna0530授權
圖／IG:shallna0530授權
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圖／取自FB:薄多義義式手工披薩
圖／取自FB:薄多義義式手工披薩
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