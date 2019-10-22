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吃個飯心好累！地雷餐廳的十大行為 第一名絕對不想再來

2019-10-22 21:01DailyView 網路溫度計提供

受這些氣我就飽了！

去餐廳吃飯最怕踩到地雷，不但會覺得浪費錢、甚至沒吃飽，如果和店家產生糾紛，當下和朋友聚會、約會的心情瞬間沒了，真的是氣氣氣氣氣！

Dailyview網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，搜尋這一年內網友最討厭的地雷餐廳罪狀，遇過這些行徑絕對不想再去光顧第二次。

圖／ingimage
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No.10 餐點份量太少

肚子餓到餐廳吃飯，就是想要飽餐一頓。偏偏有些店家菜單上的餐點，總是拍得很精緻、配菜擺放得滿滿的，看起來相當豐盛。但是實際上菜後，份量少也和菜單上看起來不一樣，有種被欺騙感情的感覺。

No.9 環境髒亂

到餐廳吃飯最怕看到環境髒亂，像是桌子油油的沒擦乾淨、滿地垃圾、最可怕的是還有蒼蠅到處飛，忍不住會想像廚房內部是不是也這麼恐怖，在這種環境下產生的餐點，瞬間沒胃口。

No.8 服務生態度差、臉很臭

服務業很辛苦，但網友最常抱怨的就是用餐遇到態度差的店員。不但臉臭，問問題也愛理不理，一副全世界都是奧客、對不起我的模樣。更有網友分享，曾遇過服務生要求點餐時要看著自己眼睛，超傻眼。

No.7 一直上錯菜

用餐時段客人多，服務生忙不過來，總是容易忙中有錯。但有些餐廳明明沒多少客人、超多空桌，卻還是一直上錯菜，甚至連續上錯很多盤，讓客人相當無言...實在很想問：「到底有沒有用心在上班啊？我只是想好好吃個飯啊！」

No.6 菜單價格寫不清楚

許多餐廳和客人之間產生的消費糾紛，就是因為菜單上價格寫不清楚，或是註明「時價」，客人隨便點了幾道菜就上千塊，超坑人。也有一種是菜單上只寫著99元起，但服務生點餐時卻沒說加料要加價，結帳時像是被欺騙。

No.5 寫負評卻惱羞成怒

現在人選擇用餐地點時，都會以網路評價、星等做為參考標準，也因此讓店家特別在意自己的評分。之前有女網友在臉書留下料理需改進的建議，卻被店家公布用餐畫面還嘲諷「奧客吃相難看」，超玻璃心。

No.4 菜單上的東西都沒賣

跟同桌的朋友們研究菜單老半天，好不容易決定好大家要吃什麼，跟服務生點餐時，卻這個也沒有、那個也完售，想吃的都點不到。菜單參考用、點餐點心酸的，沒有比這個更崩潰的時刻了...

No.3 服務生一問三不知

新人剛上班總會不熟悉店裡狀況，但有些超級誇張的菜鳥，因為太害怕被罵，對客人詢問的各種事項都不敢回答。基本的事情這個不清楚、那個不知道，要不要客人直接自己上菜比較快？

No.2 吵吵鬧鬧、小孩大聲尖叫

家人、朋友到餐廳聚餐，重點就是為了想要聚一聚、聊聊天。不過餐廳內如果太吵、一堆人喝完酒後嗨到大聲講話，或者是有小孩玩得太開心放聲尖叫，吵雜的環境下完全無法談事情，連聊八卦都要用吼的，這樣吃一頓飯實在有點累人啊！

No.1 東西超難吃

最讓人受不了、再也不想去吃第二次的用餐體驗，無非是食物口味很母湯！雖然味覺是很主觀的感受，但餐廳販售的，最起碼吃起來不能太誇張。像是牛排咬不爛、熱炒沒味道、紅茶有怪味，這種一吃就皺眉頭，一般人馬上就知道是難吃的料理，當然不會再去。

圖／網路溫度計提供
圖／網路溫度計提供
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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年10月11日至2019年10月10日，共三個月。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『地雷餐廳的十大罪狀』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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