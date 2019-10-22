期間限定系列！日本「星巴克萬聖節」搗蛋鬼黑貓杯系列

2019-10-22 15:36 聯合新聞網 JAPANKURU日本酷樂



文 / Miya Chong 圖 / Starbucks Coffee Japan

有沒有發現日本每個月都有期間限定產品呢？這些「期間限定」一個接一個，已經不知道還算不算是。反正一寫限定，抵抗力就一瞬間消失了！在這幾天，日本星巴克推出了萬聖節系列的【期間限定萬聖節馬克杯】。

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日本星巴克快訊

星巴克2019年萬聖節限量版杯又來了，今年主題也是黑貓作為中心加上超可愛的搗蛋鬼店員。

販賣日期：即日起～10月31日晚上

▼ 2019萬聖節LED發光雙層冷水壺473ml ¥2,900

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冷水壺上面的設計是拿著星巴克的紙杯的黑貓和白色幽靈。在蓋子上有一個操作瓶蓋內LED燈的開關，點燈後感覺會變成怪異的飲料。

▼ 2019萬聖節黑貓尾巴隨行杯500ml ¥2,500

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這個瓶子是以黑貓為主的設計，有可拆卸的貓尾，可以扣上去和瓶子一起使用，也可以扣在袋子或小袋上。

▼ 2019 萬聖節搗蛋鬼隨行杯 443ml ¥2,500

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這個可愛的隨行杯在杯蓋上有一隻搗蛋鬼，大家可以根據自己的喜好安裝或者拆掉。

▼ 2019萬聖節黑貓造型馬克杯 355ml ¥2,000

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想想你拿著黑貓拿著馬克杯的馬克杯。（笑）

▼ 2019萬聖節搗蛋鬼馬克杯355ml ¥1,900

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星巴克的搗蛋鬼店員也拿著星巴克的紙杯～

▼ 萬聖節黑貓禮包 ¥2,930

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▼ 萬聖節搗蛋鬼店員禮包 ¥2,930

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小編覺得那款LED配上萬聖節設計的水壺比較吸引。

老實說，小編有一刻想過能不能在停電時當電筒用（之前日本警視廳教的實用求生技巧）。

Twitter/@ayato_dr111 分享 facebook

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