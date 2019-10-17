親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美食新聞
甜點午茶
特色餐飲
美食DIY
最愛咖啡香
名人報報

比北韓還北韓！這小國沒提款機 要到銀行連領11個月才能買輛車

台女穿「一條線比基尼」原因曝光 男友批菲警未守諾

口碑好爆、討論度超高！ １２大「網路人氣之星」神級美食來了

2019-10-17 07:59DailyView 網路溫度計提供

第一波網路人氣之星正式出爐啦！相信讀者們對DailyView網路溫度計的百大口碑排行榜都不陌生，要在同品項與上百名甚至更多的競爭者進行網路空戰不是件容易事、能夠名列前茅已是殊榮——但真正困難的是，要如何獲得「網路人氣之星」的稱號呢？

DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》統計出了吃到飽、來台名店、手搖飲料、宅配美食等四大主題，在2019/08/05~2019/09/03的期間，連續28天獲得4或5星評價，聲量與口碑都兼具，將近一個月都獲得網友正面好評的品牌，才能夠順利摘下「網路人氣之星」，相當難得！快來一起瞧瞧吧！

網路人氣之星。圖／網路溫度計提供
網路人氣之星。圖／網路溫度計提供
分享

吃到飽

Mega 50（50樓Café）

「全台最高的Buffet」你知道在哪裡嗎？那就是在新北市板橋區的黃金地帶、板橋大遠百旁50樓高的大樓，主打無敵美景與海陸百匯，常常一位難求，想訂位一定要趁早啊～

除了美食種類應有盡有外，最讓人心動的特點就是其高CP值，通常高樓層餐廳消費不斐，但Mega 50只要一張小藍左右的價格就可以眼看美景、口嚐美食，讓顧客在吃飯同時體驗「高高在上」的感覺，獲得「網路人氣之星」的獎章可說是實至名歸！

圖／取自FB:50樓Cafe 自助餐廳
圖／取自FB:50樓Cafe 自助餐廳
分享

寒舍艾美－探索廚房

位在熱鬧的信義區商圈，台北寒舍艾美酒店的Buffet在老饕們心中可是擁有極高的排名，去年（2018）寒舍艾美更進行全面升級計畫，不管是餐點設計還是料理設備，更上一層樓的美食體驗也讓好評倍增。

探索廚房如何擄獲老饕的胃口與心靈呢？不只壽司現點現做讓你欣賞師傅的手藝，高檔食材也是一大賣點，不管是鮑魚、安格斯黑牛還是有「豬肉界勞斯萊斯」之稱的伊比利豬，通通讓你吃到飽、吃到撐、吃到吐都沒關係，成了饕客們必訪的自助餐名店之一。

圖／取自FB:Le Méridien Taipei 台北寒舍艾美酒店
圖／取自FB:Le Méridien Taipei 台北寒舍艾美酒店
分享

漢來海港餐廳

同樣在高CP值的首選自助餐名單內，新鮮豐富的海鮮食材是「漢來海港」的招牌，不管是生魚片還是貝類蝦蟹，而且還會依照季節提供當季最鮮美的漁獲，這裡絕對能夠滿足你對海產的渴望與挑嘴！

除了東西美食大集合，也別錯過漢來海港的明星美食，例如三星蔥肉絲捲餅，由師傅現炒的肉絲配上宜蘭名產三星蔥，是別家自助餐少有的人氣商品；還有特色餐點炙燒焦糖葡萄柚，酸甜滋味不管是當作開胃小點或是美食饗宴的完美句點都相當合適。

圖／取自FB:漢來海港自助餐廳
圖／取自FB:漢來海港自助餐廳
分享

來台名店

藏壽司

說到跨海設點的「來台名店」，不得不提到近年來火紅的藏壽司！其方便的點餐方式以及平價定位廣受好評，而對食安、衛生有堅持的民眾也對其專利「鮮度君」感到讚賞——「鮮度君」就是其壽司蓋子，不只能隔絕細菌，還可以用IC晶片控管每盤壽司的新鮮度，這也是藏壽司美味的秘訣之一。

但「壽司」在台灣市場上競爭激烈，藏壽司如何保持顧客的熱忱呢？除了味道之外，藏壽司還有「扭蛋玩法」，其獎品也會推出受歡迎的柯南、角落生物等聯名吊飾，吸引大批粉絲朝聖。

圖／取自FB:無添くら寿司
圖／取自FB:無添くら寿司
分享

Lady M

來自紐約的「精品級」甜點店Lady M，是千層蛋糕愛好者必嚐鮮的神級店舖，除了絡繹不絕的客人成為美味保證外，Lady M還曾被美國飲食雜誌評選為「美國十大蛋糕」之一，跨海來到台灣立刻刮起一陣旋風！

大家都知道美食可以由一系列的創意與文化碰撞而產生，Lady M的千層蛋糕就是由傳統法式糕點與日本和風的結合，看似簡單的蛋皮卻隱含著細膩風味與層次，繁瑣的工序讓每一顆蛋糕就需花上超過30個小時製作，是名符其實的貴族蛋糕，成功摘下「網路人氣之星」一點也不讓人意外。

圖／取自FB:Lady M Taiwan
圖／取自FB:Lady M Taiwan
分享

ZAKUZAKU棒棒泡芙

還記得曾經席捲全台的半熟起司塔嗎？同一集團的另一項高人氣商品ZAKUZAKU棒棒泡芙不僅在日本引發排隊人潮，來台首賣當日就大排長龍！值得一提的是，ZAKUZAKU棒棒泡芙雖然跨海來台但品質一點也不馬乎，麵粉等仍選用北海道原料，鮮奶則使用常被秒殺的、台灣當地小農鮮奶品牌「鮮乳坊」，其美味自然不在話下。

而長條型的ZAKUZAKU棒棒泡芙讓大人小孩都能吃得很優雅，加上酥脆的餅皮跟每口都能嚐到的濃郁卡士達，2016年來台至今仍好評不斷！

圖／取自FB:Croquantchou Zakuzaku - TW
圖／取自FB:Croquantchou Zakuzaku - TW
分享

手搖飲料

康青龍人文茶飲

台灣手搖飲市場競爭激烈，還拿不定主意要喝哪一家嗎？若你喜歡濃郁的自然排茶香，那康青龍人文茶飲一定在你的口袋名單上。康青龍堅持以手作沖泡，其茶葉選自台灣好茶，尤其招牌「青龍茶王」更是選用阿里山頂級茶葉，讓你喝一口就回甘～

除了茶飲系列廣受好評外，康青龍的水果茶「格雷冰茶」也曾是網友的話題之一，以自家的紅茶為基底，還能喝到果皮的清香與酸澀感，清爽的酸甜滋味是顧客與店員一致認證的招牌！

圖／取自FB:康青龍人文茶飲
圖／取自FB:康青龍人文茶飲
分享

清心福全

清心福全可是台灣歷史悠久的飲料品牌之一，成立已經超過30年的它可說是見證了台灣的手搖飲歷史，連現在消費者習以為常的糖分、冰塊量表，最早也是從清心開始，目前全台有超過900家店舖的它更被封為台灣的國民品牌。

創辦人接棒給第二代後，不管是店型、環境甚至是聯名設計都在年輕人之間掀起話題，除了從時代累積起來的濃厚人情味與好口碑，年輕創意的思想也讓好評穩定增加中，始終如一的好味道讓這杯「國民品牌」備受歡迎。

圖／取自FB:清心福全中山錦西新店
圖／取自FB:清心福全中山錦西新店
分享

茶湯會

以「觀音拿鐵」爆紅的茶湯會並沒有因此自滿，除了嚴選的茶葉、配料以外，其富含歷史茶飲文化與高質感的形象也擄獲了現代人的心，創立約10年展店數就突破260家，在手搖飲市場中具有一定的地位。

除了飲品之外，茶湯會近年也推出了「熱壓吐司複合門市」，以甜鹹交錯的輕食大舉入侵了早午餐、下午茶時光，其超人氣口味當然是手搖飲店的靈魂「爆漿珍奶」，讓顧客趨之若鶩；而如此「不務正業」的新產品業績非凡，消費者們都相當買單，好評更是絡繹不絕～

圖／取自FB:茶湯會 TP TEA
圖／取自FB:茶湯會 TP TEA
分享

宅配美食

亞尼克菓子工房生乳捲

長期佔據宅配美食口碑前十名的亞尼克一直是網友熱議的宅配美食，除了蛋糕、泡芙等甜食外，他們最著名的人氣商品就是風味濃郁的生乳捲，不管是網路訂購、現場購買還是近年推出的YTM，好吃再加上越來越現代化的服務持續創新好口碑，其位於陽明山上的「雅尼克夢想村」也成了親子戶外踏親的好選擇。

不管是人氣商品生乳捲，彌月商品或是熱銷的夢想村派塔，亞尼克早已悄悄地滲透進我們的生活了。

圖／取自FB:亞尼克
圖／取自FB:亞尼克
分享

薔薇派

主打每天新鮮現做與嚴選天然在地食材，「薔薇派」帶有酥脆口感的外皮、濃郁的內餡與豐富餡料征服了大眾的味蕾，每次都讓網友盯著螢幕、苦惱著究竟要選什麼口味，是老饕們心中榜上有名的宅配美食商家。

而薔薇派最早的創業歷史可以回朔到1968的一家小店，而成立至今已超過50年的薔薇派靠著創業初衷以及致力於研發新口味，站穩派餅界的龍頭地位，受封「網路人氣之星」一點也不讓人意外。

圖／取自FB:薔薇派
圖／取自FB:薔薇派
分享

快車肉乾

不管是下酒菜、嘴饞小點還是逢年過節的伴手禮，肉乾一直是國人的送禮好選擇，而說到知名的肉乾品牌，網友們絕對不會漏掉「快車肉乾」，其豐富的肉乾口味、多樣的零嘴產品，常常讓人不小心就塞爆網路訂單的購物車。

快車肉乾擁有35年製作肉乾的老經驗，扎實的口感與絕妙的滋味讓你體會什麼叫「允指回味」，同樣是宅配美食網路口碑上常勝軍的快車肉乾也讓網友頒予「網路人氣之星」的殊榮。

圖／取自FB:快車肉乾/肉紙
圖／取自FB:快車肉乾/肉紙
分享

【更多精采報導，請上《DailyView網路溫度計官網 http://dailyview.tw 》；《DailyView網路溫度計粉絲團 www.facebook.com/DailyView.tw》未經授權， 請勿轉載！】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年08月05日至2019年09月03日，約一個月。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『吃到飽、來台名店、手搖飲料、宅配美食』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

圖／取自FB:Croquantchou Zakuzaku - TW
圖／取自FB:Croquantchou Zakuzaku - TW
分享

【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

全台最高麻辣鍋！「麻辣45」有獨家和牛辣油＋百種食材

2019-10-16 21:41

限時11天！ 猜心泡芙帶新品「泡芙小丸子」北上快閃

2019-10-16 13:44

奶茶控先筆記！85度C大杯布丁奶茶 10/19起連3天第2杯10元

2019-10-16 13:35

問商品在哪店員卻狂比手語 她知真相後讚：全聯有愛

2019-10-16 13:26

重回高雄有譜？ 漢堡王回應了

2019-10-16 12:34

20年回憶成歷史！高雄「燒肉屋」10月28日熄燈

2019-10-16 00:42

美旗林認證！3家美式牛排館美食懶人包 吃到飽好划算

2019-10-15 18:43

首次來台 只賣9天！「京都人氣甜甜圈」快閃美侖商旅

2019-10-15 16:49

限量30份！金子半之助「帝王蟹天丼」沾半熟蛋超邪惡

2019-10-15 15:54

全新「噴霧式雪碧」超狂！想喝汽水得用噴的

2019-10-13 17:00

好市多新品「GODIVA冰淇淋」一杯83元、比市價打5折還便宜　濃郁巧克力網民瘋搶！

2019-10-13 16:30

獨／人氣文青咖哩「寅樂屋」將熄燈！結束7年歷史

2019-10-11 14:22

今天說好不減肥！盤點全台「北中南燒肉店」推薦清單都在這！

2019-10-11 10:00

送快煮麵、紅糯香米！勝政、勝勢豬排慶週年 新品上桌

2019-10-10 17:35

肉控看過來！滿滿的美味高人氣肉料理任你品嚐

2019-10-10 12:00

全台第一間「24小時星巴克」！快到時代門市喝精緻紅白酒、粉紅啤酒還有現烤麵包

2019-10-09 20:00

日本法式吐司Ivorish中和環球快閃 國慶連假4天祭出買一送一券

2019-10-09 18:06

懶人包／雙十連假「4大超商限時優惠」快儲存

2019-10-09 16:30

獨／高雄人的回憶掰掰！16年「屋頂棕櫚餐廳」要熄燈了

2019-10-09 11:09

屋莎鬆餅屋10/17信義A8店開幕 前50組送蜂蜜冰淇淋鬆餅

2019-10-08 19:37

7-ELEVEN「奶油菠蘿包」回歸！巧克力菠蘿泡芙大推必吃

2019-10-08 16:10

全台首款！7-ELEVEN開賣「繼光香香雞飯糰、飯卷」

2019-10-08 15:16

「果然匯」10月7日起邀長者用餐 不分平假日一律9折

2019-10-06 16:55

只送不賣！萬波x三星推聯名「紫米芋圓酪酪」10/13前參觀免費喝

2019-10-06 16:15

貓奴搶瘋！星巴克超萌「萬聖節黑貓系列」強勢回歸，黑貓馬克杯、黑貓造型盤10/9凌晨線上搶先開賣

2019-10-06 15:00

國慶連假吃一波 泰昌餅家進駐南港車站這4天蛋撻買6送6

2019-10-05 16:31

好市多「黑色購物節」今年爆買時間曝光　延長7天全球最長、價格絕對超有感

2019-10-05 14:42

限定四天！ PAUL可娜麗、巧克力塔經典法式甜點買一送一

2019-10-04 22:11

SOGO周年慶 日系聯名來店禮亮相

2019-10-04 19:11

Elsa、雪寶都來了！7-ELEVEN「冰雪奇緣2集點」登機箱、LED燈化妝鏡必收

2019-10-04 15:29

摩斯新品「芋泥火腿黑糖吐司」芋頭控嗨了！Ｑ彈黑糖吐司＋濃郁芋泥真的太欠吃

2019-10-04 13:33

全聯話題新品大爆發！OREO X LINE FRIENDS、阿華田X北海道戀人...聯名齊發

2019-10-03 20:44

南門市場10/7熄燈！明起連三天「1元競標、搶購」每日限50人快手刀報名

2019-10-03 12:42

全台最大的立體女神圖象! 星巴克台北時代店重裝登場

2019-10-02 22:03

秋天大口吃螃蟹！ 台北這3家Buffet螃蟹吃到飽

2019-10-02 17:47

第二鍋半價！網美火鍋「好室鍋物」10月限定優惠　龍蝦、黃金蟹拼盤加購價399

2019-10-02 17:09

重陽敬老！美福彩匯自助餐10/7推優惠贈 長者用餐送貼心小禮

2019-10-02 16:19

起司控快筆記！ PABLO半熟起司塔期間限定買一送一

2019-10-01 16:31

限量100張！ 台北君悅線上旅展開跑 買一送一超值優惠餐券必搶

2019-10-01 02:17
看更多

熱門文章

好市多改收停車費 她購物超順暢才知「原來大家都來這招？」

2019-10-12 10:30

獨／高雄人的回憶掰掰！16年「屋頂棕櫚餐廳」要熄燈了

2019-10-09 11:09

美國網紅大推台灣美食 讚嘆台北30年老店水煎包

2019-10-16 10:20

奧客洋蔥配料裝好裝滿屢惹怨 好市多終於要出招了？

2019-10-15 14:00

他抱怨麥當勞點餐密語「二原」難懂 網友附和被喊過「外遇」

2019-10-15 11:20

好市多新品「GODIVA冰淇淋」一杯83元、比市價打5折還便宜　濃郁巧克力網民瘋搶！

2019-10-13 16:30

驚覺4個月珍奶開銷夠買泰國來回機票 大馬女戒奶大作戰 結果…

2019-10-13 15:00

懶人包／雙十連假「4大超商限時優惠」快儲存

2019-10-09 16:30

好市多「黑色購物節」今年爆買時間曝光　延長7天全球最長、價格絕對超有感

2019-10-05 14:42

全台第一間「24小時星巴克」！快到時代門市喝精緻紅白酒、粉紅啤酒還有現烤麵包

2019-10-09 20:00

夜市排骨酥6塊150超暴利？網揭原因 「北部人真可憐」

2019-10-15 17:30

全新「噴霧式雪碧」超狂！想喝汽水得用噴的

2019-10-13 17:00

首次來台 只賣9天！「京都人氣甜甜圈」快閃美侖商旅

2019-10-15 16:49

1000億活性乳酸菌！養樂多推「10倍升級新版本」還能舒緩壓力、改善睡眠

2019-10-08 16:58

20年回憶成歷史！高雄「燒肉屋」10月28日熄燈

2019-10-16 00:42

「超商減肥法」必吃！即食雞胸肉清爽低脂 配沙拉更棒

2019-10-12 14:18

奶茶控先筆記！85度C大杯布丁奶茶 10/19起連3天第2杯10元

2019-10-16 13:35

美旗林認證！3家美式牛排館美食懶人包 吃到飽好划算

2019-10-15 18:43

竹科最夯紅豆餅婉拒國宴 老闆顧品質：低薪請不到人

2019-10-08 10:43

百貨公司金雞母 Buffet熱戰再起

2019-10-12 13:01

獨／人氣文青咖哩「寅樂屋」將熄燈！結束7年歷史

2019-10-11 14:22

喝得到整顆巨峰葡萄！麻古茶坊新品「芝芝葡萄果粒」＋厚厚一層微鹹芝士必喝

2019-10-02 11:21

拉麵只要34元！一風堂慶祝34週年　全台12門市同享優惠

2019-10-15 11:16

裝冷飲就變色！星巴克推「變色隨行杯」超夢幻，加碼推全新飲品「南瓜風味那堤」

2019-10-14 12:33

超狂「整盒芋泥」用湯匙大口挖著吃！IG芋頭控新聖物高雄現身

2019-10-07 17:53

海賊迷出動！全家便利商店「航海王集點」魯夫、喬巴登場　第二波還有Lee獨家聯名商品

2019-10-03 15:32

今天說好不減肥！盤點全台「北中南燒肉店」推薦清單都在這！

2019-10-11 10:00

出遊必逛！「全家台鐵店」在地名店、現作熱食都買得到

2019-10-11 15:35

7-11新品「芋香霜淇淋」芋頭控衝了！ 加碼推連續56天「第2件享6折」

2019-10-02 23:18

辣椒螃蟹79折、帝王蟹66折！「珍寶」品秋蟹正逢時

2019-10-11 17:00

肉控看過來！滿滿的美味高人氣肉料理任你品嚐

2019-10-10 12:00

麵比飯更胖 蛋餅最優？ 營養師教上班外食族這樣吃

2019-10-04 11:21

街友理直氣壯少付10元意麵錢 老闆娘：感覺很差

2019-10-15 18:00

秋天大口吃螃蟹！ 台北這3家Buffet螃蟹吃到飽

2019-10-02 17:47

限量30份！金子半之助「帝王蟹天丼」沾半熟蛋超邪惡

2019-10-15 15:54

問商品在哪店員卻狂比手語 她知真相後讚：全聯有愛

2019-10-16 13:26

日本法式吐司Ivorish中和環球快閃 國慶連假4天祭出買一送一券

2019-10-09 18:06

連假百貨人潮洶湧 這家周年慶創下單日業績新高

2019-10-11 17:22

吃滿另一個胃！台北最能撫慰人心的５大甜點

2019-10-11 15:30

國慶連假吃一波 泰昌餅家進駐南港車站這4天蛋撻買6送6

2019-10-05 16:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top