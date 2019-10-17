口碑好爆、討論度超高！ １２大「網路人氣之星」神級美食來了

2019-10-17 07:59 DailyView 網路溫度計提供



第一波網路人氣之星正式出爐啦！相信讀者們對DailyView網路溫度計的百大口碑排行榜都不陌生，要在同品項與上百名甚至更多的競爭者進行網路空戰不是件容易事、能夠名列前茅已是殊榮——但真正困難的是，要如何獲得「網路人氣之星」的稱號呢？

DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》統計出了吃到飽、來台名店、手搖飲料、宅配美食等四大主題，在2019/08/05~2019/09/03的期間，連續28天獲得4或5星評價，聲量與口碑都兼具，將近一個月都獲得網友正面好評的品牌，才能夠順利摘下「網路人氣之星」，相當難得！快來一起瞧瞧吧！

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網路人氣之星。圖／網路溫度計提供 分享 facebook

吃到飽

Mega 50（50樓Café）

「全台最高的Buffet」你知道在哪裡嗎？那就是在新北市板橋區的黃金地帶、板橋大遠百旁50樓高的大樓，主打無敵美景與海陸百匯，常常一位難求，想訂位一定要趁早啊～

除了美食種類應有盡有外，最讓人心動的特點就是其高CP值，通常高樓層餐廳消費不斐，但Mega 50只要一張小藍左右的價格就可以眼看美景、口嚐美食，讓顧客在吃飯同時體驗「高高在上」的感覺，獲得「網路人氣之星」的獎章可說是實至名歸！

圖／取自FB:50樓Cafe 自助餐廳 分享 facebook

寒舍艾美－探索廚房

位在熱鬧的信義區商圈，台北寒舍艾美酒店的Buffet在老饕們心中可是擁有極高的排名，去年（2018）寒舍艾美更進行全面升級計畫，不管是餐點設計還是料理設備，更上一層樓的美食體驗也讓好評倍增。

探索廚房如何擄獲老饕的胃口與心靈呢？不只壽司現點現做讓你欣賞師傅的手藝，高檔食材也是一大賣點，不管是鮑魚、安格斯黑牛還是有「豬肉界勞斯萊斯」之稱的伊比利豬，通通讓你吃到飽、吃到撐、吃到吐都沒關係，成了饕客們必訪的自助餐名店之一。

圖／取自FB:Le Méridien Taipei 台北寒舍艾美酒店 分享 facebook

漢來海港餐廳

同樣在高CP值的首選自助餐名單內，新鮮豐富的海鮮食材是「漢來海港」的招牌，不管是生魚片還是貝類蝦蟹，而且還會依照季節提供當季最鮮美的漁獲，這裡絕對能夠滿足你對海產的渴望與挑嘴！

除了東西美食大集合，也別錯過漢來海港的明星美食，例如三星蔥肉絲捲餅，由師傅現炒的肉絲配上宜蘭名產三星蔥，是別家自助餐少有的人氣商品；還有特色餐點炙燒焦糖葡萄柚，酸甜滋味不管是當作開胃小點或是美食饗宴的完美句點都相當合適。

圖／取自FB:漢來海港自助餐廳 分享 facebook

來台名店

藏壽司

說到跨海設點的「來台名店」，不得不提到近年來火紅的藏壽司！其方便的點餐方式以及平價定位廣受好評，而對食安、衛生有堅持的民眾也對其專利「鮮度君」感到讚賞——「鮮度君」就是其壽司蓋子，不只能隔絕細菌，還可以用IC晶片控管每盤壽司的新鮮度，這也是藏壽司美味的秘訣之一。

但「壽司」在台灣市場上競爭激烈，藏壽司如何保持顧客的熱忱呢？除了味道之外，藏壽司還有「扭蛋玩法」，其獎品也會推出受歡迎的柯南、角落生物等聯名吊飾，吸引大批粉絲朝聖。

圖／取自FB:無添くら寿司 分享 facebook

Lady M

來自紐約的「精品級」甜點店Lady M，是千層蛋糕愛好者必嚐鮮的神級店舖，除了絡繹不絕的客人成為美味保證外，Lady M還曾被美國飲食雜誌評選為「美國十大蛋糕」之一，跨海來到台灣立刻刮起一陣旋風！

大家都知道美食可以由一系列的創意與文化碰撞而產生，Lady M的千層蛋糕就是由傳統法式糕點與日本和風的結合，看似簡單的蛋皮卻隱含著細膩風味與層次，繁瑣的工序讓每一顆蛋糕就需花上超過30個小時製作，是名符其實的貴族蛋糕，成功摘下「網路人氣之星」一點也不讓人意外。

圖／取自FB:Lady M Taiwan 分享 facebook

ZAKUZAKU棒棒泡芙

還記得曾經席捲全台的半熟起司塔嗎？同一集團的另一項高人氣商品ZAKUZAKU棒棒泡芙不僅在日本引發排隊人潮，來台首賣當日就大排長龍！值得一提的是，ZAKUZAKU棒棒泡芙雖然跨海來台但品質一點也不馬乎，麵粉等仍選用北海道原料，鮮奶則使用常被秒殺的、台灣當地小農鮮奶品牌「鮮乳坊」，其美味自然不在話下。

而長條型的ZAKUZAKU棒棒泡芙讓大人小孩都能吃得很優雅，加上酥脆的餅皮跟每口都能嚐到的濃郁卡士達，2016年來台至今仍好評不斷！

圖／取自FB:Croquantchou Zakuzaku - TW 分享 facebook

手搖飲料

康青龍人文茶飲

台灣手搖飲市場競爭激烈，還拿不定主意要喝哪一家嗎？若你喜歡濃郁的自然排茶香，那康青龍人文茶飲一定在你的口袋名單上。康青龍堅持以手作沖泡，其茶葉選自台灣好茶，尤其招牌「青龍茶王」更是選用阿里山頂級茶葉，讓你喝一口就回甘～

除了茶飲系列廣受好評外，康青龍的水果茶「格雷冰茶」也曾是網友的話題之一，以自家的紅茶為基底，還能喝到果皮的清香與酸澀感，清爽的酸甜滋味是顧客與店員一致認證的招牌！

圖／取自FB:康青龍人文茶飲 分享 facebook

清心福全

清心福全可是台灣歷史悠久的飲料品牌之一，成立已經超過30年的它可說是見證了台灣的手搖飲歷史，連現在消費者習以為常的糖分、冰塊量表，最早也是從清心開始，目前全台有超過900家店舖的它更被封為台灣的國民品牌。

創辦人接棒給第二代後，不管是店型、環境甚至是聯名設計都在年輕人之間掀起話題，除了從時代累積起來的濃厚人情味與好口碑，年輕創意的思想也讓好評穩定增加中，始終如一的好味道讓這杯「國民品牌」備受歡迎。

圖／取自FB:清心福全中山錦西新店 分享 facebook

茶湯會

以「觀音拿鐵」爆紅的茶湯會並沒有因此自滿，除了嚴選的茶葉、配料以外，其富含歷史茶飲文化與高質感的形象也擄獲了現代人的心，創立約10年展店數就突破260家，在手搖飲市場中具有一定的地位。

除了飲品之外，茶湯會近年也推出了「熱壓吐司複合門市」，以甜鹹交錯的輕食大舉入侵了早午餐、下午茶時光，其超人氣口味當然是手搖飲店的靈魂「爆漿珍奶」，讓顧客趨之若鶩；而如此「不務正業」的新產品業績非凡，消費者們都相當買單，好評更是絡繹不絕～

圖／取自FB:茶湯會 TP TEA 分享 facebook

宅配美食

亞尼克菓子工房生乳捲

長期佔據宅配美食口碑前十名的亞尼克一直是網友熱議的宅配美食，除了蛋糕、泡芙等甜食外，他們最著名的人氣商品就是風味濃郁的生乳捲，不管是網路訂購、現場購買還是近年推出的YTM，好吃再加上越來越現代化的服務持續創新好口碑，其位於陽明山上的「雅尼克夢想村」也成了親子戶外踏親的好選擇。

不管是人氣商品生乳捲，彌月商品或是熱銷的夢想村派塔，亞尼克早已悄悄地滲透進我們的生活了。

圖／取自FB:亞尼克 分享 facebook

薔薇派

主打每天新鮮現做與嚴選天然在地食材，「薔薇派」帶有酥脆口感的外皮、濃郁的內餡與豐富餡料征服了大眾的味蕾，每次都讓網友盯著螢幕、苦惱著究竟要選什麼口味，是老饕們心中榜上有名的宅配美食商家。

而薔薇派最早的創業歷史可以回朔到1968的一家小店，而成立至今已超過50年的薔薇派靠著創業初衷以及致力於研發新口味，站穩派餅界的龍頭地位，受封「網路人氣之星」一點也不讓人意外。

圖／取自FB:薔薇派 分享 facebook

快車肉乾

不管是下酒菜、嘴饞小點還是逢年過節的伴手禮，肉乾一直是國人的送禮好選擇，而說到知名的肉乾品牌，網友們絕對不會漏掉「快車肉乾」，其豐富的肉乾口味、多樣的零嘴產品，常常讓人不小心就塞爆網路訂單的購物車。

快車肉乾擁有35年製作肉乾的老經驗，扎實的口感與絕妙的滋味讓你體會什麼叫「允指回味」，同樣是宅配美食網路口碑上常勝軍的快車肉乾也讓網友頒予「網路人氣之星」的殊榮。

圖／取自FB:快車肉乾/肉紙 分享 facebook

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年08月05日至2019年09月03日，約一個月。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『吃到飽、來台名店、手搖飲料、宅配美食』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」