好市多新品「GODIVA冰淇淋」一杯83元、比市價便宜2倍 濃郁巧克力網民瘋搶！

2019-10-13 16:30 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



美式賣場好市多Costco常會有CP值超高的產品引發民眾熱議，前幾日有網友在《Costco好市多 商品經驗老實說》PO文分享近期悄悄推出超誘人新品「GODIVA CUP ICE CREAM家庭號冰淇淋組」，並大推巧克力控入坑，而比市價200元便宜2倍多的神級冰淇淋GODIVA，早讓許多網友心動，紛紛表示準備一早手刀搶購！

圖／擷取自Costco好市多 商品經驗老實說 分享 facebook

好市多新販售的「GODIVA CUP ICE CREAM家庭號冰淇淋組」，共有黑巧克力碎牛奶巧克力、比利時黑巧克力2種口味，一盒6杯各100毫升，售價499元，而一杯平均83元，比市價200元便宜2倍多。女網友並表示：「看到文章，馬上衝中壢店買，我覺得比哈OO斯還好吃！去買的時候還有很多唷～這一定會是巧克力控的最愛。」

最後，女網友貼心的整理了GODIVA 2種巧克力口味的販售資訊：

●黑巧克力碎牛奶巧克力

南崁店、內湖店、北投店、汐止店、新莊店、中華店、台中店、台南店

●比利時黑巧克力

新竹店、中壢店、大順店、中和店、嘉義店

圖／擷取自Costco好市多 商品經驗老實說 分享 facebook

這款商品在好市多上架後，引發不少網友熱議，很多人發現後立刻衝去買，有人說「這牌在外面買超貴」、「希望可以搶到」、「真的，很濃郁」、「這個一定要敗！幸福商品」，有人則說「吃不太甜的我，覺得有點小甜，我以為會有苦味，反而沒有，但巧克力味超濃」、「我也覺得比某牌好吃，黑巧克力碎片吧甜味中和了！」。看著民眾的討論，相信「GODIVA CUP ICE CREAM家庭號冰淇淋組」會成為巧克力控們，近期好市多必購商品之一。