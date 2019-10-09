全台第一間「24小時星巴克」！快到時代門市喝精緻紅白酒、粉紅啤酒還有現烤麵包

2019-10-09 20:00 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國慶連假準備好跟朋友出門玩了嗎？位於統一時代百貨2樓的星巴克推出全新概念店，首次引進啤酒、紅白酒吧台，以及新鮮現烤的烘焙坊，一開幕就造成轟動。而為了迎接4天國慶連假，時代門市宣布將於10/9日至10/12日延長營業時間為24小時營運，成為目前全台唯一24小時營業的店面！

圖／星巴克提供。 分享 facebook

連假期間還邀請樂團於晚間進駐演奏，大家除可品飲咖啡外，更可在此享受精緻紅白酒、氣泡酒飲及粉紅啤酒「芙蓉花神艾爾啤酒」，搭配門市餐食及全台首間導入「新鮮現烤」專案的十二款烘焙糕點。在咖啡香、酒香與現烤麵包香氣圍繞下，並在時而輕快時而慵懶的樂團演奏中，共享夜晚的悠閒時光。

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若是錯過4天限定「24小時星巴克」，也沒關係！星巴克針對信義區上班族們，特別延長平日營業時間直到凌晨12點，希望可以提供微醺的空間讓忙碌的社畜們小憩一番。另外，即日起至10/27為止，配合百貨周年慶，當日累計消費滿$3,000元，憑發票即可免費兌換免費咖啡、咖啡買一送一、酒類買二送一等優惠，讓你從下午約到凌晨都沒問題。

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星巴克 台北時代門市

地址：台北市信義區忠孝東路五段8號2F

電話：02-2722-6292

1、延長24小時營業日期：

10/9(三)07:30~10/13(日)24:00

2、樂團演出時間：10/9(三)、10/10(四)、10/11(五)、10/12(六) 19:30~21:00

活動：

（1）金星會員：10／9～10／12，晚上22：00～凌晨06：00，及10／13，晚上22：00～24：00時段，於台北時代門新單筆購買2杯中杯以上氮氣系列或酒類飲料（杯裝），可額外獲贈20顆星。

（2）免費喝中杯咖啡：10／9～10／27期間，於統一時代百貨台北店當日累計消費滿3,000元之發票，可獲得星巴克免費一杯中杯咖啡飲料券1張（限定門市使用）及台北時代門市專屬杯裝酒類飲品同品項買二送一優惠券1張。上述活動優惠券，可於台北時代百貨週年活動期間前往7樓贈品台兌換領取（隔日無效），送完為止。

（3）買一送一券：即日起～10／27止，凡憑台北時代百貨當日全館單筆消費滿額1000元發票，即可至館內兩家星巴克門市點購兩杯相同口味、容量、冰熱皆一致的飲料，其中一杯將由星巴克招待。

（4）門市滿額贈：於10／2～10／27，凡憑星巴克台北時代門市當日單筆消費滿額800元發票，即贈送星巴克摺疊收納袋，單筆發票消費滿1,500元發票，即贈送星巴克保溫保冷袋兩件組。單筆發票僅限兌換1次，不能累送，送完為止。